English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Today Telugu News LIVE: ప్రధాని మోదీ ఏపీ టూర్.. రూ.13,429 కోట్ల మేర అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం

Today Telugu News LIVE: ప్రధాని మోదీ ఏపీ టూర్.. రూ.13,429 కోట్ల మేర అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం

Latest Telugu News Today LIVE: ఏపీలో ప్రధాని మోదీ నేడు పర్యటించనున్నారు. భారీ ఎత్తున శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. మోదీ టూర్ లైవ్ అప్‌డేట్స్, లేటెస్ట్ తెలుగు న్యూస్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 16, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
6
Gold mining
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
Today Telugu News LIVE: ప్రధాని మోదీ ఏపీ టూర్.. రూ.13,429 కోట్ల మేర అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం
Live Blog

Latest Telugu News Today LIVE: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఉమ్మడి కర్నూల్ జిల్లాలో భారీ ఎత్తున ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లోని స్కూళ్లకు ఇవాళ సెలవు ప్రకటించారు. ఈ పర్యటనలో రూ.13,429 కోట్ల మేర అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం భారీస్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ప్రధాని ఉదయం 9:55 గంటలకు కర్నూలు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో శ్రీశైలం వెళ్లి మల్లన్న స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. శ్రీశైలంలో వాహన రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించారు. ప్రధాని మోదీ ఏపీ టూర్ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌తోపాటు లేటెస్ట్ తెలుగు న్యూస్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

16 October, 2025

  • 11:01 AM

    Telangana News Live Updates: నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం

    సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేబినెట్ భేటీ

    ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశం

    రైతు భరోసా స్కీమ్ కు సంబంధించి కీలక నిష్ణయం తీసుకునే అవకాశం

    మైనింగ్  నూతన పాలసీ కి ఆమోదం తెలపనున్న కేబినెట్

    హామ్ రోడ్స్, మెట్రో రైల్వే ఫేజ్ టూ టెంటర్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్న కేబినెట్

    స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, రిజర్వేషన్లు, ఎన్నికల ప్రణాళికలపై సమీక్ష

    ముఖ్య మైన ప్రభుత్వ పాలసీలు, ఆర్థిక, అభివృద్ధి అంశాలపై చర్చించనున్న కేబినెట్..
     

  • 11:00 AM

    Telangana News Live Updates: తెలంగాణలో మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదం అధికార పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 10:52 AM

  • 10:43 AM

    PM Modi Kurnool Tour Live Updates: కర్నూల్: హెలీకాప్టర్‌లో శ్రీశైలానికి బయలుదేరిన ప్రధాన మంత్రి మోదీ

    - ప్రధానితో పాటు శ్రీశైలం వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.

    - సుండిపెంట వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హెలీప్యాడ్ కు కాసేపట్లో చేరుకోనున్న ప్రధాని, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం.

    - సుండిపెంట హెలీప్యాడ్ నుంచి రోడ్ మార్గంలో శ్రీశైలానికి చేరుకోనున్న ప్రధాని.

    - దాదాపు ఏడు గంటల పాటు నంద్యాల, కర్నూలు జిల్లాల్లో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ 

    - కర్నూలు సభకు హాజరుకానున్న గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్.

  • 10:40 AM

    PM Modi Kurnool Tour Live Updates: కర్నూలు: ఢిల్లీ నుంచి కర్నూలు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ 

    ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ తదితరులు.

  • 10:19 AM

    భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటన సందర్భంగా శ్రీశైలం రోడ్లపై ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులో ఉన్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఆలయంలోకి సాధారణ భక్తుల ప్రవేశాన్ని నిషేధించారు. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో విస్తృత ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ ఆంక్షల వల్ల సాధారణ ప్రజలు, తీర్థయాత్రికులు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రత్యేక రూట్లు ఏర్పాటు చేశారు.

  • 10:15 AM

    ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ  మరికాసేపట్లో ఓర్వకల్లు ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకొనున్నారు. అక్కడి నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తారు.  శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేక పూజలు చేసి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఈ ఆలయం 12 జ్యోతిర్లింగాలు, 18 శక్తి పీఠాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన పవిత్ర క్షేత్రం. ప్రధాని హోదాలో తొలిసారి ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. 

  • 10:02 AM

    కర్నూలు: అమరావతి నుంచి కర్నూలు విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, పలువురు బీజేపీ నేతలు

    - కాసేపట్లో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ  నుంచి కర్నూలు విమానాశ్రయానికి ప్రత్యేక ఎయిర్ ఫోర్స్ విమానం చేరుకోనున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ.

  • 09:41 AM

    అమరావతి :భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు ఏపీ పర్యటన  వివరాలు..

    ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోడీ

    7.50 AM: ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానం
    10.20 AM: కర్నూలు ఎయిర్‌పోర్ట్
    10.25 AM: సున్నిపెంటకు హెలికాఫ్టర్
    11.10 AM: శ్రీశైలం భ్రమరాంబ గెస్ట్ హౌస్ చేరిక
    11.45 AM: భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం
    12.45 PM: భ్రమరాంబ గెస్ట్ హౌస్ తిరిగి చేరిక
    1.25 PM: సున్నిపెంటకు రోడ్డు మార్గంలో బయల్దేరి
    1.40 PM: నన్నూరు హెలిప్యాడ్ చేరిక
    2.30 PM: రాగమయూరి గ్రీన్ హిల్స్ వెంచర్, శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
    4.00 PM: బహిరంగ సభ
    4.15 PM: నన్నూరు హెలిప్యాడ్ చేరిక
    4.40 PM: కర్నూలు ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి బయల్దేరి
    7.15 PM: ఢిల్లీకి చేరి పర్యటన ముగింపు

    *కర్నూలులో రూ.13,430 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్న ప్రధాని మోదీ*

    రూ.2,880 కోట్లతో కర్నూలు-3 పూలింగ్‌ స్టేషన్‌ను అనుసంధానించేలా ఏర్పాటుచేసిన ట్రాన్స్‌మిషన్‌ వ్యవస్థకు శంకుస్థాపన చేయనున్న ప్రధాని.

    రూ.4,920 కోట్లతో ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి పారిశ్రామిక కారిడార్లలో పనులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన.

    రెండు కారిడార్లలో సుమారు రూ.21 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షిస్తాయన్న కేంద్రం.

    రెండు కారిడార్ల ద్వారా లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చేలా కృషి చేస్తామని ప్రకటించిన కేంద్రం.

    రాయలసీమలో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి ఈ కారిడార్లు ఆస్కారం కల్పిస్తాయన్న కేంద్రం.

    రూ.960 కోట్లతో సబ్బవరం - షీలానగర్‌ రహదారికి శంకుస్థాపన చేయనున్న ప్రధాని.

    రూ.1,140 కోట్లతో పీలేరు-కాలురు నాలుగు వరుసల రహదారి విస్తరణకు శంకుస్థాపన.

    గుడివాడ-నూజెండ్ల మధ్య రైల్వే ఓవర్‌ బ్రిడ్జ్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్న ప్రధాని మోదీ.

  • 08:59 AM

    School Holiday News: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. పూర్తి సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 08:56 AM

    Today Gold Price in Hyderabad: బంగారం ధరలు ఆకాశానికి చేరిపోయాయి. వెండి కూడా భారీగా పెరుగుతోంది. నేడు అక్టోబర్ 16వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 08:54 AM

    PM Modi Kurnool Tour Live Updates: ప్రధాని మోదీ నేడు శ్రీశైల మల్లన్నను దర్శించుకోనున్నారు. గతంలో ప్రధాని హోదాలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, పీవీ నరసింహారావు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఇప్పుడు నాలుగో ప్రధానిగా మోదీ వస్తున్నారు. 

Telugu News LIVEAndhra Pradesh News Live UpdatesAP Newspm Moditelangana news

Trending News