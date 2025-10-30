Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఏపీ ఆగమాగం.. తెలంగాణలో భీభత్సం..

Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఇపుడు తెలంగాణ పై విరుచుకుపడుతుంది. అంతేకాదు తుపాను ఎఫెక్ట్ తెలంగాణపై భారీగా ఉంది. దీంతో ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దిశ మార్చుకోవడంతో మహబూబర్ నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం, ఉమ్మడి వరంగల్ లో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ముఖ్యంగా వరంగల్ బస్ స్టాండ్ సహా పలు ప్రాంతాలు వర్షాలకు నీట మునిగాయి. అటు కరీంనగర్ లోని మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ తో కరీంనగర్ నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పలు కాలనీలో రోడ్లపై భారీగా వరద ప్రవాహం ప్రవహిస్తుంది. నగరంలోని మంచిర్యాల చౌరస్తా, రాంనగర్, భగత్ నగర్ నుంచి పెద్దమ్మ ఆలయం వైపు దారి, ముకారాంపుర తో పాటు పలు ప్రాంతాలలో వరద ప్రవాహం రోడ్డుపైకి వచ్చింది. రోడ్లపైకి వరద ప్రవాహం రావడంతో వాహనాలకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుస్తుంది. మొంథా తుఫాన్ ప్రభావం ఖమ్మం జిల్లాపై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది.. భారీ వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ప్రధానంగా మున్నేరు వాగుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం 20 అడుగులకు మున్నేరు ప్రవహిస్తుంది.. ఈక్రమంలో పలు కాలనీలకు వరద నీరు చేరింది. దీంతో కలెక్టర్ అనుదీప్ అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసారు. లోతట్టు ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలు తరలించారు. రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక దాడి మున్నేరు ప్రవహించడంతో స్థానికులు, అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లోని స్కూల్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. హనుమకొండ జిల్లాలో భీమదేవర పల్లిలో అత్యధికంగా 412 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. దీంతో పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.