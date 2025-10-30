English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఏపీ ఆగమాగం.. తెలంగాణలో భీభత్సం..

Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఏపీ ఆగమాగం.. తెలంగాణలో భీభత్సం..

  Montha Cyclone Live Updates: ఉరుము వచ్చి మంగళం మీద పడ్డట్టు మొంథా తుపానుతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మొత్తంగా ఆగమాగం అయింది. మరోవైపు మొంథా తుపాను దిశ మార్చుకొని తెలంగాణపై విరుచుపడుతుంది. దీంతో ఏపీతో పాటు.. వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:39 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఏపీ ఆగమాగం.. తెలంగాణలో భీభత్సం..
Live Blog

Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఇపుడు తెలంగాణ పై విరుచుకుపడుతుంది. అంతేకాదు తుపాను ఎఫెక్ట్ తెలంగాణపై భారీగా ఉంది. దీంతో ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.  దిశ మార్చుకోవడంతో మహబూబర్ నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం, ఉమ్మడి వరంగల్ లో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ముఖ్యంగా వరంగల్ బస్ స్టాండ్ సహా పలు ప్రాంతాలు వర్షాలకు నీట మునిగాయి. అటు కరీంనగర్ లోని మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ తో కరీంనగర్ నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పలు కాలనీలో రోడ్లపై భారీగా వరద ప్రవాహం ప్రవహిస్తుంది. నగరంలోని మంచిర్యాల చౌరస్తా, రాంనగర్, భగత్ నగర్ నుంచి పెద్దమ్మ ఆలయం వైపు దారి, ముకారాంపుర తో పాటు పలు ప్రాంతాలలో వరద ప్రవాహం రోడ్డుపైకి వచ్చింది. రోడ్లపైకి వరద ప్రవాహం రావడంతో వాహనాలకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుస్తుంది. మొంథా తుఫాన్ ప్రభావం ఖమ్మం జిల్లాపై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది.. భారీ వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ప్రధానంగా మున్నేరు వాగుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం 20 అడుగులకు మున్నేరు ప్రవహిస్తుంది.. ఈక్రమంలో పలు కాలనీలకు వరద నీరు చేరింది. దీంతో కలెక్టర్ అనుదీప్ అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసారు. లోతట్టు ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలు తరలించారు. రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక దాడి మున్నేరు ప్రవహించడంతో స్థానికులు, అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, ఉమ్మడి వరంగల్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లోని స్కూల్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. హనుమకొండ జిల్లాలో భీమదేవర పల్లిలో అత్యధికంగా 412 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. దీంతో పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. 

 

30 October, 2025

  • 08:31 AM

    ఎన్.టి.ఆర్.జిల్లా---జగ్గయ్యపేట----వత్సవాయి మండలం 

    లింగాల మున్నేరు బ్రిడ్జి మీదుగా రాకపోకలను నిలిపివేత 

    మొంథా తుపాను నేప‌థ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి వరద ప్రవాహం ను లింగాల మున్నేరుబ్రిడ్జి వద్ద స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్న జిల్లా అధికార యంత్రాంగం

     ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాలలో తుఫాను నేపథ్యంలో పడిన భారీ వర్షాల కారణంగా చేపట్టు ముందస్తు చర్యలలో భాగంగా క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటన.. 

    చిట్యాల గ్రామ సచివాలయంలో సమీక్షించిన అధికారులు

    సచివాలయం 24x7 తెరిచి లైట్ వెలుగుతూ ఉంచాలని, ఏ సమయంలో ఎవరు ఆపదలో వచ్చినా ఆదుకోవాలని సూచనలు ఇవ్వట0 జరిగింది

    మొంథా తుపాను నేప‌థ్యంలో ప్రజ‌ల భ‌ద్రతకు భ‌రోసా క‌ల్పిస్తూ, ఎక్కడా ఎలాంటి ప్రాణ‌, ఆస్తి న‌ష్టం జ‌ర‌క్కుండా గ్రామ‌స్థాయి నుంచి జిల్లాస్థాయి వ‌ర‌కు పూర్తి అప్రమ‌త్తంగా ఉండేందుకు అన్నీ శాఖల అధికారులను సమన్వయం 

    నగర పోలీసు కమిషనర్ ఎస్.వి.రాజ శేఖర బాబు మరియు జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మి శా స్వీయ పర్యవేక్షణలో పటిష్టమైన బంధోబస్త్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

    ఈ నేపధ్యంలో ఈ రోజు రాత్రి సమయంలో నగర పోలీస్ కమీషనర్ , జిల్లా కలెక్టర్ మరియు స్థానిక ఎం.ఎల్.ఏ. తాతయ్య ఇతర అధికారులతో కలిసి నియోజకవర్గం లోని మున్నేరు బ్రిడ్జి వద్ద క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించి  అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

    ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు మాట్లాడుతూ........ నిరంతరం వరద ప్రవాహం పై సమాచారం సేకరించాలని, ముంపుకు గురి అయ్యే ప్రదేశాలలో బందోబస్త్ ఏర్పాటు చేసుకుని, అవసరమైన సమాచార బోర్డ్ లను తయారీ చేసుకుని ఉంచుకోవాలని, అవసరమైన వెంటనే వాటిని అతి తక్కువ సమయంలో ఉపయోగించే విధంగా చర్యలు తీయనుకోవాలి

    వాహనదారులను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల గుండా దారి మల్లించాలని, అవసరమైతే భారీ వాహనాలను స్టాప్ చేయాలని, ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 

    ఎక్కడా నిర్లక్ష్యం వహించకుండా విధులు నిర్వహించే విధంగా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశాలు జరీ చేశారు.

    లింగాల గ్రామంలో వరద ప్రవాహం నుండి సురక్షితంగా సమీప కాలని నుండి ముందస్తు బయటకు తరలించిన మండల తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వరరావు , సిఐ వెంకటేశ్వర్లు

  • 08:31 AM

    అమరావతి :  మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌సీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్లు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులతో ఇవాళ   వైయస్‌ జగన్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌...

    మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌సీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్లు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులతో ఈరోజు  ఉదయం 11 గంటలకు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత  వైయస్‌ జగన్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడనున్నారు. తుపాను తర్వాత ఆయా జిల్లాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులను జిల్లా అధ్యక్షులు ఈ కాన్ఫరెన్స్‌లో వివరించనున్నారు. తుపాను కారణంగా పంటలకు జరిగిన నష్టాన్ని, తాము క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన వివరాలను తెలియ జేయనున్నారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం నుంచి తగిన సహాయం అందేలా ఒత్తిడి తీసుకురావడంపై పార్టీ నాయకులకు వైయస్‌.జగన్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. 

    - మోంథా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బాధితులకు అండగా నిలవాలని వైయస్‌.జగన్‌ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు గడచిన మూడు నాలుగు రోజులుగా చురుగ్గా పనిచేశారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలను పునరావాస శిబిరాలకు తరలించడంలో, వారికి ఆహారం అందించడంలో చొరవచూపారు. శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకూ పలు జిల్లాల అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలు, పార్టీ కార్యకర్తలు బాసటగా నిలిచారు. తుపాను వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి తుపాను మిగిల్చిన నష్టాన్ని స్వయంగా చూసి, బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు. వారినుంచి వివరాలను సేకరించారు. ఇవాళ ఉదయం పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్‌.జగన్‌కు ఈ వివరాలను తెలియజేయనున్నారు.

  • 07:20 AM

    మొత్తం 1.16 లక్షల మందికి పునరావాసం 

    రాష్ట్రంలో 1,209 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడంతో 1.16 లక్షల మందికి మొంథా తుఫాను సమయంలో ఆశ్రయం లభించింది. మొత్తం 249 మండలాలు, 1,434 గ్రామాలు, 48 మున్సిపాలిటీల్లో 18 లక్షల మందిపై తుఫాన్ ప్రభావం చూపింది. రాష్ట్రంలో 380 కి.మీ. పొడవున పంచాయతీరాజ్ రహదారులు, 14 బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టులు దెబ్బతినగా  రూ.4.86 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. 2,294 కి.మీ. పొడవున ఆర్ అండ్ బీ రహదారులు దెబ్బతిని రూ.1,424  కోట్ల నష్టం సంభవించింది. రూరల్ వాటర్ సప్లయ్‌కు సంబంధించి రూ.36 కోట్లు, ఇరిగేషన్‌ పనుల్లో రూ.16.45 కోట్ల వరకు నష్టం జరిగింది. సురక్షిత ప్రాంతాలకు 3,175 మంది గర్భిణీలను తరలించారు. 2,130 మెడికల్ క్యాంపుల నిర్వహించారు. 297 రహదారులపై వరద నీరు పొంగి ప్రవహిస్తుండగా, వాటిని దారి మళ్లించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 380 చెట్లు రహదారులపై విరిగిపడగా, అన్నింటినీ తొలిగించారు. మంత్రులు నారా లోకేష్, వంగలపూడి అనిత, అనగాని సత్యప్రసాద్, సీఎస్ విజయానంద్ సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఈ సమీక్షలో పాల్గొన్నారు.

  • 07:15 AM

    మొంథా తుఫాన్‌తో నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు ఐదు రోజుల్లోగా పంట నష్టానికి సంబంధించిన పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. వ్యవసాయ శాఖ సిబ్బంది పంట నష్టం వివరాలను త్వరగా సేకరించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు క్షేత్రస్థాయిలో దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించి, వాటిని కాపాడేందుకు గల అవకాశాలపై రైతులకు తగు సూచనలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశించారు. బుధవారం ఉదయం మొంథా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి, పర్యటన అనంతరం సాయంత్రం సచివాలయంలోని ఆర్టీజీ కేంద్రంలో... తుఫాన్ వల్ల సంభవించిన నష్టంపైనా, ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపైనా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటివరకు సేకరించన సమాచారం వరకు పరిశీలిస్తే... రాష్ట్రంలోని 304 మండలాల్లోని 1,825 గ్రామాల్లో 87 వేల హెక్టార్లలో పంటకు నష్టం వాటిల్లిందని, ఇందులో 59 వేల హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో వరి పంటతో పాటు, ప్రత్తి, మొక్కజొన్న, మినుము వంటి పంటలు నీట మునిగినట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 78,796 మంది రైతులు నష్టపోయారని తెలిపారు. అలాగే 42 పశువులు చనిపోయినట్టు చెప్పారు. అయితే ఇది ప్రాథమికంగా ఉన్న అంచనాలు మాత్రమేనని.. క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితులను చూస్తుంటే... తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల జరిగిన నష్టం ఇంకా పెరిగేలా ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.

  • 07:07 AM

    యధావిధిగా ఆర్టీసీ సర్వీసులు 

    సహాయక చర్యలు ఏ విధంగా కొనసాగుతున్నాయో అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి విద్యుత్ సరఫరా, రహదారుల పునరుద్ధరణ తక్షణం జరగాలని స్పష్టం చేశారు. బుధవారం రాత్రి కల్లా విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని, గురువారం నాటికి రహదారుల గుంతలు మరమ్మతు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ సర్వీసులు యధావిధి కొనసాగించాలని సూచించారు. ఈ విషయాల్లో అధికారులు అలసత్వం వహిస్తే చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. మరమ్మతులకు గురైన ఫీడర్లను పునరుద్ధరిస్తున్నామని, కూలిన విద్యుత్ స్తంభాల స్థానంలో కొత్త స్తంభాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. మరోవైపు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా నీరు నిలిచిపోకుండా డ్రైనేజీలను పటిష్ట పరచాలన్నారు. పారిశుధ్య పనులు ముమ్మరం చేయాలని చెప్పారు. జలాశయాల సమర్ధ నీటి నిర్వహణకు జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. పునరావాస కేంద్రాల్లోని కుటుంబాలకు గురువారం నాటికి బియ్యం, నిత్యావసరాల పంపిణీ జరగాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా తాగు నీటి సరఫరాకు ఇబ్బంది రాకూడదని, తాగునీరు కలుషితం అయితే సహించేది లేదని, డయేరియా కేసులు నమోదు కాకుండా రూరల్ వాటర్ సప్లయ్ అధికారులు బాధ్యత వహించాలన్నారు.

  • 07:05 AM

    ఇవాళ ఉదయం కృష్ణా జిల్లా కోడూరులో పర్యటించనున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్  

    - తుపాను వల్ల దెబ్బతిన్న పంటలను  పరిశీలించనున్న ఉపముఖ్యమంత్రి  పవన్ కళ్యాణ్.

     

    ఇవాళ సాయంత్రం హైదరాబాద్ కు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు 

    రాత్రి హైద్రాబాద్ లో  జరగనున్న నారా రోహిత్ వివాహ వేడుకకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు.

  • 07:05 AM

    అమరావతి: ఏపీలో తుఫాన్ వల్ల పంట నష్టం 

    - ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 304  మండలాల్లో 1825 గ్రామాల్లో పంట నష్టం

    - 87 వేల హెక్టార్లలో పంట నష్టం జరిగినట్టు అంచనా

    - 59 వేల హెక్టార్లలో వరి, మొక్కజొన్న, మినుము పంటలకు నష్టం

    - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 78 వేల 796  మంది రైతులు  నష్ట పోయినట్టు ప్రాథమిక సమాచారం

    - చనిపోయిన 42 పశువులు

    - క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితి పరిశీలించాక  నష్టం మరింత పెరగవచ్చనే అభిప్రాయంతో ప్రభుత్వం.

  • 06:20 AM

    సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ముంపు ప్రాంతాల్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు

    ⦁    మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నీట మునిగిన ప్రాంతంలో సాహసోపేతమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ 
    ⦁    ప్రాణాలకు తెగించి ప్రజలను కాపాడిన పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారుల బృందం 
    ⦁    పర్చూరు ప్రాంతంలో పొంగిపొర్లుతున్న వాగు నుంచి 15 మందిని రక్షించిన రెస్క్యూ బృందాలు
    ⦁    వరద నీటి ప్రవాహంలో చిక్కుకు పోయిన వారిని కాపాడి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించిన అధికారులు
    ⦁    భారీ వరద ప్రవాహంలో నీట మునిగిపోయిన ఓ ప్రార్ధనా మందిరం నుంచి 15 మందిని రక్షించిన అధికారులు
    ⦁    సమాచారం అందుకున్న 10 నిముషాల్లోనే ఘటనా స్థలికి చేరుకుని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టిన అధికారులు
    ⦁    నడుము లోతు వరద నీటిలో 20 మందిని రక్షించి ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చిన అధికారులు
    ⦁    మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు పర్చూరు వాగుకు పెద్ద ఎత్తున వరద ప్రవాహం
    ⦁    చిలకలూరిపేట, యుద్ధనపూడి, మార్టూరులలో కురిసిన వర్షాలకు పర్చూరు వాగుకు 9 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు
    ⦁    ఈ వరద నీరు గ్రామాలను ముంచెత్తకుండా నీటిని ఉప్పుటూరు కాలువకు మళ్లించిన అధికారులు 
    ⦁    దీంతో దిగువ ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలకు తప్పిన వరద ముంపు, 
    ⦁    వరద ముప్పు తప్పటంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న పర్చూరు వాగు దిగువ గ్రామాలు

  • 06:16 AM

    అమరావతి: మొంథా తుఫాన్ పంట నష్టం వివరాలు 5 రోజుల్లో ఇవ్వండి 

    - 24 గంటల్లోగా పునరావాస శిబిరాల్లో కుటుంబాలకు రేషన్

    - విద్యుత్ సరఫరా, రహదారుల పునరుద్ధరణే లక్ష్యం

    - మెరుగైన పారిశుధ్యంపై దృష్టి పెట్టండి

    - తాగునీరు కలుషితం కాకుండా చూడండి... నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు 

    - తుఫాన్ మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షలు పరిహరం

    - తుఫాన్ అనంతర పరిస్థితులపై సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు

  • 06:11 AM

    నల్గొండ జిల్లా: మళ్ళీ  తెరుచుకున్న నాగార్జున సాగర్ జలాశయం క్రస్ట్ గేట్లు.

    వరద ప్రవాహం పెరగడం తో నాలుగు క్రస్ట్ గేట్ల ను ఎత్తిన అధికారులు.

    నాగార్జున సాగర్ జలాశయం 4 క్రస్ట్ గేట్ల ద్వారా కొనసాగుతున్న నీటి విడుదల.

    నాగార్జున సాగర్ జలాశయం నాలుగు క్రస్ట్ గేట్లను 5 అడుగుల మేర పైకి ఎత్తి స్పిల్ వే ద్వారా 32,845 క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల

    నాగార్జున సాగర్ జలాశయం ఇన్ ఫ్లో - 39,707 క్యూసెక్కులు

    నాగార్జున సాగర్ జలాశయం ఔట్ ఫ్లో -65,077 క్యూసెక్కులు

    కుడి కాల్వకు- నిల్

     ఎడమ కాల్వ - నిల్

    ప్రధాన  విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం- 32,232క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల
    సాగర్ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
    సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నీటి మట్టం 589.60అడుగులు
    సాగర్ జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం - 312.04 టీఎంసీలు
    సాగర్ జలాశయం ప్రస్తుత నిల్వ - 310.48టీఎంసీలు

rain newsAP Rain Live UpdatesCyclone Montha Live UpdatesSchool holidaystelangana rains

Trending News