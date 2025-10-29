Montha Cyclone Live Updates: మొంథా బీభీత్సం.. ఏపీలో భయం భయం..

Montha Cyclone Live Updates: ఏపీని వణికించిన మొంథా ఎట్టకేలకు అర్ధరాత్రి తీరం దాటింది. మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడకు దక్షిణంగా నరసాపురానికి దగ్గరలో తీరం దాటినట్లు ఐఎండీ ప్రకటించింది. తీరం దాటినప్పటికీ భూభాగంపై తీవ్ర తుపానుగానే కొనసాగనుంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుపాను కదిలింది. మొంథా ఉత్తర వాయువ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా ప్రయాణించి నేటి మధ్యాహ్నం ఛత్తీస్గఢ్ వద్ద మరింత బలహీన పడుతుందని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. తుపాను ప్రభావంతో గాలుల ఇంకా వీస్తున్నాయి. గంటకు 85 కి.మీ నుంచి 95 కి.మీ వేగంతో గాలుల వేగం కొనసాగుతోంది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చోట్ల భారీ వర్షాలకు ఈదురు గాలులు తోడవడంతో పలు చోట్ల రోడ్లకు అడ్డంగా చెట్లు నేలకొరిగాయి. దాదాపు 4 లక్షల ఎకరాల్లో భారీ వర్షాలతో ఉద్యానవన పంటలతో పాటు మామలు పంటలు నీట మునిగాయి. మరోవైపు తీర ప్రాంతాల్లో రాకాసి అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. తీరం దాటే సమయంలో గాలులు 90 నుంచి 100 కి.మీ వేగంతో వేస్తున్నాయి. తీశ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిస్తున్నాయి.