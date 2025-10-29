English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Montha Cyclone Live Updates: మొంథా బీభీత్సం.. ఏపీలో భయం భయం..

Montha Cyclone Live Updates: మొంథా బీభీత్సం.. ఏపీలో భయం భయం..

Montha Cyclone Live Updates: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. పలు చోట్ల భారీ ఈదురు గాలులకు చెట్లు నేలకొరిగాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎప్పటికపుడు రంగంలోకి దిగి సహాయ చర్యలు చేపడుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
Montha Cyclone Live Updates: మొంథా బీభీత్సం.. ఏపీలో భయం భయం..
Live Blog

Montha Cyclone Live Updates:  ఏపీని వణికించిన మొంథా ఎట్టకేలకు  అర్ధరాత్రి తీరం దాటింది. మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడకు దక్షిణంగా నరసాపురానికి దగ్గరలో తీరం దాటినట్లు ఐఎండీ ప్రకటించింది.  తీరం దాటినప్పటికీ భూభాగంపై తీవ్ర తుపానుగానే కొనసాగనుంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుపాను కదిలింది. మొంథా ఉత్తర వాయువ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా ప్రయాణించి నేటి  మధ్యాహ్నం ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వద్ద మరింత బలహీన పడుతుందని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. తుపాను ప్రభావంతో గాలుల ఇంకా వీస్తున్నాయి. గంటకు 85 కి.మీ నుంచి 95 కి.మీ వేగంతో గాలుల వేగం కొనసాగుతోందిమొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చోట్ల భారీ వర్షాలకు ఈదురు గాలులు తోడవడంతో పలు చోట్ల రోడ్లకు అడ్డంగా చెట్లు నేలకొరిగాయి. దాదాపు 4 లక్షల ఎకరాల్లో భారీ వర్షాలతో ఉద్యానవన పంటలతో పాటు మామలు పంటలు నీట మునిగాయి. మరోవైపు తీర ప్రాంతాల్లో రాకాసి అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. తీరం దాటే సమయంలో గాలులు 90 నుంచి 100 కి.మీ వేగంతో వేస్తున్నాయి.  తీశ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిస్తున్నాయి. 

29 October, 2025

  • 09:44 AM

    నరసరావుపేట-చిలకలూరిపేట రహదారిపై నాదెండ్ల మండలం అమీన్ సాహెబ్ పాలెం వద్ద పొంగి ప్రవహిస్తున్న కొండ వాగు కాలువ. చిలకలూరిపేట - నరసరావుపేట మార్గంలో స్తంభించిన వాహన రాకపోలు.సాతులూరు-దింతెనపాడు ఆర్.బీ రహదారిపై నాదెండ్ల-తూబాడు మధ్య ఉధృతంగా ప్రహహిస్తున్న దంతెల వాగు. నిలిచిన వాహన రాకపోకలు.

    మొంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ 

    విరిగిన చెట్లు కరెంటు స్తంభాలు... తప్పిన ప్రమాదం 

    వెంటనే అప్రమత్తమైన రెవెన్యూ పంచాయతీ ఎలక్ట్రికల్ శాఖ అధికారులు 

    పల్నాడు జిల్లా కారంపూడి మండలం కారంపూడి లోని ఎన్టీఆర్ బొమ్మ వద్ద ప్రధాన రహదారి పైన విరిగిన చింత చెట్టు కరెంటు పోల్ 

    చింతచెట్టు విరగడంతో రోడ్డు పక్కనే బడ్డీ బంకు పూర్తిగా ధ్వంసం 

     విద్యుత్ పోల్ విరగటంతో భయబ్రాంతులకు గురైన ఆ ప్రాంతవాసులు  అప్రమత్తమైన విద్యుత్ శాఖ 

    జోరు వాళ్లను సైతం లెక్కచేయకుండా ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తున్న రెవిన్యూ పంచాయతీ శాఖ అధికారులు 

    విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకుంటున్న విద్యుత్ శాఖ అధికారులు.

  • 09:43 AM

    తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల చలికి తట్టుకోలేక ఇద్దరు మృతి ..

    బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి మండలం అద్దంకి పట్టణం 20వ వార్డు నందు రాత్రి ఏకధాటిగా పడుతున్న వర్షాలు మరియు ఈదురు గాలుల వల్ల చలికి తట్టుకోలేక వనపర్తి హనుమంతరావు 75/W రేకునార్ లక్ష్మీ  65/W  అను ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందినట్లు వార్డు ప్రజలు తెలిపారు. 20 వార్డు నందు సరిగా ఇల్లు లేని కొందరు అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రానికి చేరారు , ఘటన స్థలాన్ని చేరుకున్న మునిసిపల్ కమిషనర్ , డి రవీంద్ర పట్టణ సీఐ సుబ్బరాజు , రెవెన్యూ అధికారులు ఆ ఇద్దరు మృతుల వివరాలు  సేకరణ చేపట్టారు

  • 08:35 AM

    తీరం దాటిన 'మొంథా' తీవ్ర తుపాను 

    తీరం దాటిన 'మెుంథా' తీవ్ర తుపాను

    నరసాపురం వద్ద తీరం దాటినట్లు ప్రకటించిన ఐఎండీ

    అర్ధరాత్రి 11.30-12.30 మధ్య తీరం దాటిన తీవ్ర తుపాను

    భూభాగంపై బలహీనపడనున్న 'మెుంథా' తుపాను

    రాగల 24 గంటల్లో ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు

    రాగల 24 గంటల్లో తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు

    తీరం దాటినా భూభాగంపై తుపానుగా కొనసాగుతున్న 'మెుంథా'

    ఉత్తర వాయవ్యంగా తెలంగాణ మీదుగా పయనిస్తున్న మెుంథా

    ఇవాళ మధ్యాహ్నానికి ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వద్ద బలహీనపడనున్న మెుంథా

    'మెుంథా' తీవ్రతుపాను తీరం దాటినా కొనసాగుతున్న గాలుల ప్రభావం

    గంటకు 85-95 కి.మీ. వేగంతో కొనసాగుతున్న ఈదురుగాలులు

    గరిష్ఠంగా గంటకు 105 కి.మీ. వేగంతో కొనసాగుతున్న ఈదురుగాలులు

    తీరం దాటిన సమయంలో గంటకు 12 కి.మీ. వేగంతో కదిలిన 'మెుంథా'

    ఇవాళ కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్ జారీ

    గడిచిన 12 గంటల్లో కావలిలో అత్యధికంగా 23 సెం.మీ వర్షపాతం

    గడిచిన 12 గంటల్లో ఉలవపాడులో 17 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు

    గడిచిన 12 గంటల్లో చీరాలలో 15 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు

  • 08:33 AM

    రానున్న 6 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలహీన పడే అవకాశం

    - దీని ప్రభావంతో  ఇవాళ రాష్ట్రంలో విస్తారంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు

    - కోస్తాంధ్రలో ఈదురుగాలులు 

    - ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం 

    - ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు

    - కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం 

    - నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం

     

  • 08:30 AM

    ఏపీని వణికిస్తున్న  'మెంథా' తుఫాను ఇప్పుడు తన పూర్తి ప్రభావాన్ని తెలంగాణపై చూపిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాబోయే 8-12 గంటల్లో నల్గొండ, సూర్యాపేట, నాగర్‌కర్నూల్, వనపర్తి, మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి - భువనగిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ తుఫాను నేడు మధ్యాహ్నం నాటికి ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వద్దకు చేరుకుని మరింత బలహీనపడనుంది అని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

rain newsAP Rain Live UpdatesCyclone Montha Live UpdatesRain Live UpdatesToday Weather Live Updates

Trending News