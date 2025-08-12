English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pulivendula ZPTC Elections LIVE: ZPTC ఎన్నికల్లో హై టెన్షన్.. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో ఉద్రిక్తం

Pulivendula ZPTC Elections Live Updates: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అందరి చూపు పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలపైనే ఉంది. ఇవాళ పులివెందులతోపాటు ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోలింగ్ జరుగుతోంది. అధికారులు ఓటింగ్ కోసం ఇప్పటికే సర్వం సిద్ధం చేశారు. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 12, 2025, 08:48 AM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
2025’s Top Scooters: మైలేజ్, రేట్, కంఫర్ట్.. అన్నింటికీ పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉన్న టాప్-5 ఫ్యామిలీ స్కూటర్లు ఇవే..!
5
2025’s Top Scooters For Families
2025’s Top Scooters: మైలేజ్, రేట్, కంఫర్ట్.. అన్నింటికీ పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉన్న టాప్-5 ఫ్యామిలీ స్కూటర్లు ఇవే..!
Pulivendula ZPTC Elections LIVE: ZPTC ఎన్నికల్లో హై టెన్షన్.. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో ఉద్రిక్తం
Live Blog

Pulivendula Vontimitta ZPTC Elections Voting Live Updates: పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ZPTC స్థానాల ఉప ఎన్నికలకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మంగళవారంమ ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. పులివెందులలో 10,601 మంది ఓటర్ల ఉండగా.. 15 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒంటిమిట్టలో 24,606 మంది ఓటర్ల కోసం 30 పోలింగ్ కేంద్రాలు సిద్ధం చేశారు. రెండు మండలాల్లో 1400 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు కల్పిస్తున్నారు. సోమవారం సాయంత్రమే స్థానికేతరులను గుర్తించి పంపేశారు. ఈ రెండుస్థానాల ఉప ఎన్నికల బరిలో 11 మంది చొప్పున అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇక అందరి కళ్లు పులివెందుల ఎన్నికలపైనే ఉన్నాయి. వైఎస్ జగన్ అడ్డాలో ఎలాగైనా పగా వేయాలని కూటమి నేతలు సర్వశక్తులు ఒడ్డారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎన్నికలకు సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

12 August, 2025

  • 08:41 AM

    Pulivendula ZPTC Byelections Live Updates: పులివెందుల మండలం ఎర్రిపల్లిలో ఉద్రిక్తత

    ==> పోలింగ్ బూత్ ను ఆధీనంలోకి తీసుకున్న టీడీపీ

    ==> పోలీసులను సైతం తరిమేస్తున్న టీడీపీ

    ==> గ్రామంలో మహిళలపై దాడి.. అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న టీడీపీ కార్యకర్తలు

    ==> గ్రామంలో వారు ఓటు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్న టీడీపీ

  • 08:26 AM
  • 08:02 AM

  • 07:43 AM

    Pulivendula ZPTC Byelections Live Updates: తన ఇంటి చుట్టూ టీడీపీ గూండాల‌ను పెట్టారని పులివెందుల జెడ్పీటీసీ వైసీపీ అభ్య‌ర్థి తుమ్మల హేమంత్ రెడ్డి అన్నారు. క‌ర్ర‌లు, రాడ్లు ప‌ట్టుకుని తిరుగుతున్నారని.. ఏజెంట్ల‌ను ఎవ‌రినీ బూత్ లోపలికి పోనీవ్వ‌డం లేదని ఆరోపించారు.
     

  • 07:41 AM

    Pulivendula ZPTC Byelections Live Updates: పులివెందుల ఉప ఎన్నికల్లో 11 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా.. ప్రధానంగా వైసీపీ అభ్యర్థి హేమంత్‌రెడ్డి, టీడీపీ అభ్యర్థి మారెడ్డి లతారెడ్డి మధ్యే పోటీ నెలకొంది. మొత్తం 10,600 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.

  • 07:25 AM

    Pulivendula Vontimitta ZPTC Byelections Live Updates: పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో ZPTC బై ఎలక్షన్స్ ఓటింగ్ మొదలైంది. వైసీపీ, టీడీపీ, కాంగ్రెస్‌తో కలిపి 11 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. 
     

  • 07:10 AM

    Pulivendula ZPTC Byelections Live Updates: ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్‌ను నిరసిస్తూ.. ఆయన ఇంటి వద్ద వైసీపీ నేతలు నిరసనకు దిగారు. పోలీసులు వారిని అక్కడి నుంచి పంపించేశారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా భారీగా పోలీసులు అక్కడ మోహరించారు. 

  • 07:03 AM

    Pulivendula ZPTC Byelections Live Updates: పులివెందుల ZPTC ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వేంపల్లె  వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ డిప్యూటీ మండలి చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. పులివెందులలో ఎమ్మెల్సీ రాంగోపాల్ రెడ్డి ఇంటికి పోలీసులు చేరుకుని.. హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.

PulivendulaPulivendula ElectionsPulivendula ZPTC ElectionsPulivendula ZPTC Elections LIVE

Trending News