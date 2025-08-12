Pulivendula ZPTC Elections LIVE: ZPTC ఎన్నికల్లో హై టెన్షన్.. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో ఉద్రిక్తం

Pulivendula Vontimitta ZPTC Elections Voting Live Updates: పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ZPTC స్థానాల ఉప ఎన్నికలకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మంగళవారంమ ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. పులివెందులలో 10,601 మంది ఓటర్ల ఉండగా.. 15 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒంటిమిట్టలో 24,606 మంది ఓటర్ల కోసం 30 పోలింగ్ కేంద్రాలు సిద్ధం చేశారు. రెండు మండలాల్లో 1400 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు కల్పిస్తున్నారు. సోమవారం సాయంత్రమే స్థానికేతరులను గుర్తించి పంపేశారు. ఈ రెండుస్థానాల ఉప ఎన్నికల బరిలో 11 మంది చొప్పున అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇక అందరి కళ్లు పులివెందుల ఎన్నికలపైనే ఉన్నాయి. వైఎస్ జగన్ అడ్డాలో ఎలాగైనా పగా వేయాలని కూటమి నేతలు సర్వశక్తులు ఒడ్డారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎన్నికలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.