Samarlakota Blast: సామర్లకోటలో 23 మంది మృతి.. ఘటనా స్థలానికి సీఎం చంద్రబాబు

Samarlakota Blast Live Updates Explosion At Fireworks In Vetlapalem: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించి పదుల సంఖ్యలో మృతి చెందారు. పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 28, 2026, 06:37 PM IST

Samarlakota Blast: సామర్లకోటలో 23 మంది మృతి.. ఘటనా స్థలానికి సీఎం చంద్రబాబు
Live Blog

Vetlapalem Blast Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వరుస విషాద సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటుండగా.. తాజాగా మరో ఘోర విషాదం సంభవించింది. బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పెద్ద ఎత్తున శబ్దాలతో మంటలు చెలరేగాయి. పేలుడు ధాటికి స్థానికంగా భయానక పరిస్థితి ఏర్పడింది. పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగగా.. కార్మికులు భారీ సంఖ్యలో ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 18 మంది మృతి చెందారని సమాచారం. ఈ సంఘటన కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున క్షతగాత్రులు కాగా వారి పరిస్ధితి విషమంగా ఉంది. మంటల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను సహాయక సిబ్బంది, అధికారులు చిక్కుకున్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. పేలుడు సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మంటలార్పుతున్నారు.

28 February, 2026

  • 18:36 PM

    Samarlakota Explosion Live Updates.. బాణాసంచా ప్రమాద సంఘటన స్థలాన్ని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ పరిశీలించారు. మృతదేహాలు పరిశీలించి మృతుల కుటుంబాలకు భరోసా ఇచ్చారు. బాణాసంచా తయారీ కేంద్రం యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం ఉందని చెప్పారు. సామర్లకోట చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. మరి కొద్దిసేపట్లో వేట్లపాలెం సంఘటనస్థలికి చేరుకోనున్నారు.

  • 18:14 PM

    Samarlakota Explosion Live Updates.. హుటాహుటిన సీఎం చంద్రబాబు

    బాణాసంచా పేలుడు సంభవించి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు మృత్యువాత పడడంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే ఘటన వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం వెంటనే సామర్లకోటలోని వేట్లపాలెం గ్రామానికి బయల్దేరారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించనున్నారు. అంతకుముందు ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించారు.

  • 18:07 PM

    Samarlakota Explosion Live Updates.. మరణాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం?
    భారీ విస్ఫోటనం సంభవించడంతో వేట్లపాలెం బాణాసంచా పరిశ్రమ యజమాని పరారయ్యారు. ఈ బాణాసంచా కేంద్రానికి మార్చి 31వ తేదీ వరకు అనుమతి ఉంది. జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వలనే ప్రమాదం సంభవించింది. భోజనానికి కొంత మంది కార్మికులు బయటకు వెళ్లడంతో వాళ్లు ప్రాణాలతో తప్పించుకున్నారు. లేకుంటే మరణాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండేది.

  • 18:04 PM

    బాధ్యులపై చర్యలు..

    కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలోని బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారని  రాష్ట్ర మున్సిపల్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ చెప్పారు. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుంది అని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

  • 17:04 PM

    Samarlakota Explosion Live Updates.. బీజేపీ అధ్యక్షుడి పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ సంతాపం

    సామర్లకోట బాణాసంచా పేలుళ్లపై ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ దుర్ఘటనలో 18 మంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. 5 కిలోమీటర్ల మేర పేలుడు ధాటికి పక్కనే ఉన్న బడులు, ఇళ్లు దెబ్బతినడం ప్రమాద తీవ్రతకు అద్దం పడుతోందని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి మెరుగైన ఉచిత వైద్యం అందించాలని కోరారు. బాధితుల కుటుంబాలకు తగిన ఆర్థిక సహాయం అందించి ఆదుకోవాలని విన్నవించారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

  • 16:52 PM

    Samarlakota Explosion Live Updates.. పవన్ కల్యాణ్ దిగ్భ్రాంతి
     

    బాణాసంచా పరిశ్రమలో చోటు చేసుకున్న భారీ విస్ఫోటనంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆ కుటుంబాలకి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు. ఈ దురదృష్టకర ఘటన గురించి తెలియగానే జిల్లా కలెక్టర్‌తో మాట్లాడి ఘటన వివరాలు తెలుసుకున్నా. బాణాసంచా పరిశ్రమలపై అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉంచి భద్రత చర్యలను తనిఖీ చేయాలని జిల్లా అధికారులకు పవన్ కల్యాణ్‌ ఆదేశించారు. కందుల దుర్గేష్, తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్‌ను ఘటన స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షణ చేపట్టి బాధిత కుటుంబాలకు ధైర్యం చెప్పాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

  • 16:48 PM

    Samarlakota Blast Live Updates.. కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంపై ఇంచార్జి మంత్రి నారాయణ దిగ్బ్రాంతి. కలెక్టర్‌తో మాట్లాడి ఘటనకు కారణాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు అత్యవసర చికిత్స అందించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్‌కు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి వైద్యులను పంపించీ తక్షణ వైద్య సాయం అందించాలని చెప్పారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని తెలిపారు.

  • 16:45 PM

    Samarlakota Blast Live Updates.. 23 మంది మృతదేహాలు లభ్యం

    కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెం వద్ద బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 23 మృతదేహాలను గుర్తించారు. మరో 10 మంది గాయాలతో కాకినాడ, సామర్లకోట, పెద్దాపురం ఆసుపత్రులలో చేరారు. కూటమి నాయకులు దగ్గరుండి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కలెక్టర్ షామ్మోహన్, ఎస్పీ బిందు మాధవ్, పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారులు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు.

  • 16:42 PM

    ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష
    కాకినాడ ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేశారు. విజయనగరం పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రికి ప్రమాద ఘటనను అధికారులు తెలిపారు. విజయనగరం నుంచే ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు. ప్రమాదానికి కారణాలు.. ప్రస్తుతం అక్కడ అందుతున్న సహాయక చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. ప్రమాదం జరిగిన సూర్య ఫైర్ వర్క్స్‌లో 20 మంది వరకు పని చేస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు. పెద్ద సంఖ్యలో బాణసంచా తయారీదారులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం పై విచారం వ్యక్తం చేశారు. మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులను ఘటనా స్థలానికి వెళ్లాలని సీఎం ఆదేశించారు.

  • 16:40 PM

    సహాయ చర్యల పర్యవేక్షణ
    కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెం బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు సమాచారాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్, జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్. రెవెన్యూ, వైద్య ఆరోగ్యం, అగ్నిమాపక, పోలీస్ ఇతర శాఖల అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్ సహాయంతో కాకినాడ జీజీహెచ్ తరలించారు.

Samarlakota BlastFireworksVetlapalemSamarlakotaKakinada District

