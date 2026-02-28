Samarlakota Blast: సామర్లకోటలో 23 మంది మృతి.. ఘటనా స్థలానికి సీఎం చంద్రబాబు

Vetlapalem Blast Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరుస విషాద సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటుండగా.. తాజాగా మరో ఘోర విషాదం సంభవించింది. బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పెద్ద ఎత్తున శబ్దాలతో మంటలు చెలరేగాయి. పేలుడు ధాటికి స్థానికంగా భయానక పరిస్థితి ఏర్పడింది. పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగగా.. కార్మికులు భారీ సంఖ్యలో ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 18 మంది మృతి చెందారని సమాచారం. ఈ సంఘటన కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున క్షతగాత్రులు కాగా వారి పరిస్ధితి విషమంగా ఉంది. మంటల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను సహాయక సిబ్బంది, అధికారులు చిక్కుకున్నారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. పేలుడు సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మంటలార్పుతున్నారు.