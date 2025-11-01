Srikakulam Stampede: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ తొక్కిసలాట.. కారణం ఇదేనా..!

Srikakulam Stampede Live Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. కాశీబుగ్గ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద భారీ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కార్తీక మాసం ఏకాదశి కావడంతో వైష్ణవ ఆరాధన కోసం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. రెయిలింగ్ ఊడిపోవడంతో భక్తులు కిందపడిపోయారు. అంచనాలకు మించి భక్తులు తరలి రావడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన పలువురు గాయపడగా.. ఆసుపత్రికి తరలించారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.