Srikakulam Stampede: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ తొక్కిసలాట.. కారణం ఇదేనా..!

Srikakulam Stampede Live News:  శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. భారీ తొక్కిసలాట చోటు చేసుకోవడంతో ఇప్పటివరకు 9 మంది మరణించగా.. మరికొంత మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. 

Last Updated : Nov 1, 2025, 01:23 PM IST

Srikakulam Stampede Live Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. కాశీబుగ్గ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద భారీ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కార్తీక మాసం ఏకాదశి కావడంతో వైష్ణవ ఆరాధన కోసం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. రెయిలింగ్ ఊడిపోవడంతో భక్తులు కిందపడిపోయారు. అంచనాలకు మించి భక్తులు తరలి రావడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన పలువురు గాయపడగా.. ఆసుపత్రికి తరలించారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. 

1 November, 2025

  • 13:23 PM

  • 13:18 PM

    Srikakulam Stampede Live Updates: పవిత్రమైన ఏకాదశి రోజు గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగాల్సిన కాశీబుగ్గ వేంకటేశ్వరాలయం తొక్కిసలాటతో బాధితుల హాహాకారాలతో హృదయ విదారకంగా మారింది. ఆలయ పరిసరాలు భక్తుల ఆర్తనాదాలతో నిండిపోయాయి. భక్తుల రాకను అంచనా వేయడంలో విఫలమైన అధికారులు ఒక్కసారిగా దర్శనానికి గేట్లు ఓపెన్ చేయడంతో తోపులాటకు దారితీసింది. ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే 9 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. గాయపడ్డ వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.

  • 13:00 PM

     Srikakulam Stampede Live Updates: సీదిరి అప్పలరాజు, మాజీ మంత్రి 

    - కాశీబుగ్గ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాట ఘటనలో పలువురు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఎంతో విచారకరం. ఈ దుర్ఘటన నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది

    - మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు  సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను.

    - భక్తుల ప్రాణనష్టానికి కారణమైన పరిస్థితులపై ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణ జరిపి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి.

    - ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే ఈ తొక్కిసలాట.

  • 12:54 PM

    Srikakulam Stampede Live Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై దేవాదాయ శాఖ  మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి

    జరిగిన ఘటన గురించి దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో  వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న మంత్రి ఆనం

    మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసిన మంత్రి ఆనం

    గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని   మంత్రి ఆనం ఆదేశం
     

  • 12:48 PM

    Srikakulam Stampede Live Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిలాట దుర్ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన హోం మంత్రి అనిత

    ఘటన గురించి అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్న మంత్రి

    ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తులు మరణించడం అత్యంత విషాదకరం.

    మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.

    గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందచేయాలని అధికారులను సూచన.

    బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలగా అండగా ఉంటుంది...హోం మంత్రి అనిత.
     

  • 12:41 PM

    Srikakulam Stampede Live Updates: "కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట జరిగి పలువురు భక్తులు మృతి చెందడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఏకాదశి రోజు తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. తొక్కిసలాటలో గాయపడిన వారికి ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందిస్తోంది. సమాచారం అందిన వెంటనే అధికారులు, జిల్లాకు చెందిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారితో, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష గారితో మాట్లాడాను. బాధితులకు తక్షణ సహాయం అందజేయాలని ఆదేశించాను." అని మంత్రి నారా లోకేష్‌ ట్వీట్ చేశారు.

  • 12:40 PM

    Srikakulam Stampede Latest Updates: "శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని  కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో తొక్కిసలాట ఘటన కలచివేసింది. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో భక్తులు మరణించడం అత్యంత విషాదకరం. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. గాయాల పాలైన వారికి మేలైన సత్వర చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించాను. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించాల్సిందిగా స్థానిక అధికారులను, ప్రజాప్రతినిధులను కోరాను." అని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ట్వీట్ చేశారు.

  • 12:36 PM

    Srikakulam Stampede Latest Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ తొక్కిలాట ఘటనపై రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం

    దేవాలయానికి హుటాహుటిన బయలుదేరిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

    ఏకాదశి కావడంతో భారీగా తరలివచ్చిన భక్తుల రద్దీ

    బాధిత కుటుంబాలకు మంత్రి సానుభూతి, గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం చర్యలు సూచన

    పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు చర్యల్లో నిమగ్నం

    సంఘటనా స్థలానికి అదనపు పోలీసు బలగాలు తరలింపు

    ఆలయ ప్రాంతంలో క్షణాక్షణం సమీక్ష కొనసాగింపు

Srikakulam StampedeSrikakulam Stampede LiveSrikakulam Stampede NewsSrikakulam Stampede Latest NewsSrikakulam Stampede live Updates

