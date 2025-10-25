English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Telugu States Rain Alert Live: ఏపీకి రెడ్ అలర్ట్.. తీరం వైపు తుపాను.. నాలుగు రోజులు గడిస్తే చాలు..!

Telugu States Rain Alert Live: ఏపీకి రెడ్ అలర్ట్.. తీరం వైపు తుపాను.. నాలుగు రోజులు గడిస్తే చాలు..!

Telugu States Rain Alert Live: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీకి మంతా తుపాను దూసుకువస్తోంది. ఈ యేడాది అత్యంత బలమైన తుపానుగా మారబోతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో నాలుగు రోజులు పాటు ఏపీలో భీకరమైన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.అటు తెలంగాణను వర్షాలు ముంచెత్తనున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 25, 2025, 07:37 AM IST

Telugu States Rain Alert Live: ఏపీకి రెడ్ అలర్ట్.. తీరం వైపు తుపాను.. నాలుగు రోజులు గడిస్తే చాలు..!
Telugu States Rain Alert Live: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనంతో మంతా తుపాను దూసుకువస్తోంది. దీంతో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ తెలిపింది. దీంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 26,27,28,29 తేదిల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతుంది. కనీవినీ ఎరగని రీతిలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలుపుతున్నారు.  మొన్ననే వాయుగుండం ముప్పు తప్పిందంటే.. ఇపుడు మాత్రం మంతా తుపాను తీర ప్రాంతాలను కకావికలం చేసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. తుపాను గండంతో ఏపీలోని ఎన్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక శాఖలు సహా ఇతర ఎమర్జన్సీ సర్వీసులు సెలవులను రద్దు చేసారు. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. 28 అర్ధరాత్రి, లేదా 29 తెల్లవారుజామున సమయం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తీరం దాటనున్న మంతా తుఫాన్. ఈ సంవత్సరం వచ్చే అన్ని తుఫానులలో  బలమైన తుఫాన్ ఇదే అని చెబుతున్నారు. విశాఖపట్నం-తిరుపతి వరకు దీన్ని ప్రభావం,తీవ్రమైన వర్షాలు పడనున్నాయి. అటు తెలంగానలోని పలు జిల్లాలలో పాటు రాజధాని హైదరాబాద్ భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.

25 October, 2025

Telugu States Rain Alert Liveap rainsHeavy Rainstelangana rainsSchool holidays

