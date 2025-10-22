Weather Today LIVE Updates: ఏపీకి హై అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో కుంభవృష్టి.. ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు ఇవే..!

Andhra Pradesh Telangana Rain Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రానున్న మూడు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే నేడు నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో స్కూల్స్కు హాలీ డే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇటు తెలంగాణలోనూ మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీంతో ఐదు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు తెలిపింది. వర్షాలకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.