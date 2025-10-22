English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Weather Today LIVE Updates: ఏపీకి హై అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో కుంభవృష్టి.. ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు ఇవే..!

Weather Today LIVE Updates: ఏపీకి హై అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో కుంభవృష్టి.. ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు ఇవే..!

Andhra Pradesh Telangana Rain Live Updates: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 22, 2025, 01:14 PM IST

Weather Today LIVE Updates: ఏపీకి హై అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో కుంభవృష్టి.. ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు ఇవే..!
Live Blog

Andhra Pradesh Telangana Rain Live Updates: అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రానున్న మూడు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే నేడు నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో స్కూల్స్‌కు హాలీ డే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇటు తెలంగాణలోనూ మూడు రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని హైద‌రాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీంతో ఐదు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు తెలిపింది. వర్షాలకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

22 October, 2025

  • 13:13 PM

    Andhra Pradesh Rains Latest Updates: ఈ జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్‌

    ==> తీవ్ర అల్పపీడనం నేపథ్యంలో అనంతపురం, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్‌ జారీ 
    ==> కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్‌ 
    ==> ఆయా జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశం 

  • 13:10 PM

    Andhra Pradesh Weather Latest Updates: నెల్లూరు : భారీ వర్షాలతో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాం.

    123 మున్సిపాలిటీల్లో పూడికతీత పనులు చేపట్టాం.. గత ప్రభుత్వం చేసిన ఆర్ధిక విధ్వంసాన్ని సరి చేస్తున్నాం.

    అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ కోసం రూ.165 కోట్లు సీఎం విడుదల చేశారు.. ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తున్నాం.

    నెల్లూరును మోడల్ సిటీగా అభివృద్ధి చేస్తాం : మంత్రి నారాయణ

  • 12:42 PM

    Andhra Pradesh Weather Latest Updates: రుత పవనాల ప్రభావంతో తిరుపతి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురవడంతో తిరుమలకు వెళ్లే ఘాట్ రోడ్‌లో రాళ్లు జారీ పడ్డాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. టీటీడీ అధికారులు రాళ్లను తొలగించడంతో రాకపోకలు కొనసాగుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 12:17 PM

  • 12:16 PM

    Andhra Pradesh Weather Latest Updates: వాయుగుండం ముప్పు దృష్ట్యా అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి అనగాని.

    దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో రెవెన్యూ అధికారులు సంసిద్ధంగా ఉండాలి.. అవసరమైతే లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి.

    మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.. భారీ వర్షాలతో ఎక్కడెక్కడ వాగులు పొంగుతాయో అక్కడి ప్రజలను హెచ్చరించాలి.

    చెట్టు విరిగిపడేచోట ప్రజా రవాణాకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి.

    నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే వర్షాలున్నందున అధికారులంతా సహాయచర్యల్లో పాల్గొనాలి : మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌

  • 12:14 PM

    Andhra Pradesh Weather Latest Updates: అమరావతి : విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులతో హోంమంత్రి అనిత సమీక్ష.

    ఈదురుగాలుల దృష్ట్యా అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దు.. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, పోలీసు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉండాలి.

    జిల్లాల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేసి అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రజలకు హెచ్చరిక సందేశాలు పంపాలి.

    సహాయం కోసం టోల్‌ ఫ్రీ నెంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101 ఏర్పాటు : హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత

Today Weather Live Updatesap rainstelangana rainsAP weather updatesHyderabad weather updates

