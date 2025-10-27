AP Rain Live Updates: తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Andhra Pradesh Rains Live Updates: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 6 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. రాబోయే 24 గంటల్లో మొంథా తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి పోర్ట్ బ్లెయిర్కు 620 కి.మీ, చెన్నైకి 780 కి.మీ, విశాఖపట్నంకి 830 కి.మీ, కాకినాడకి 830 కి.మీ, గోపాల్పూర్ కి 930 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వెల్లడించారు. మంగళవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం చెప్పారు. మంగళవారం రాత్రి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందన్నారు. రేపు, ఎల్లుండి కోస్తాంధ్రలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. మరోవైపు మొంథా తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణలోనూ అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.