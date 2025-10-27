English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Rain Live Updates: తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

AP Rain Live Updates: తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Cyclone Montha Effect on Andhra Pradesh: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముందస్తుగా ఇప్పటికే స్కూల్స్‌కు హాలీ డే ప్రకటించారు. తుఫాన్ ప్రభావంతో విశాఖ సాగరతీరంలో ఋషికొండ, సాగర్ నగర్ బీచ్‌లను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. వెదర్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 27, 2025, 01:34 PM IST

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
6
100 Rs 786 Note
786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
AP Rain Live Updates: తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Live Blog

Andhra Pradesh Rains Live Updates: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 6 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. రాబోయే 24 గంటల్లో మొంథా తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి పోర్ట్ బ్లెయిర్‌కు 620 కి.మీ, చెన్నైకి 780 కి.మీ, విశాఖపట్నంకి 830 కి.మీ, కాకినాడకి 830 కి.మీ, గోపాల్‌పూర్ కి 930 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వెల్లడించారు. మంగళవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం చెప్పారు. మంగళవారం రాత్రి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందన్నారు. రేపు, ఎల్లుండి కోస్తాంధ్రలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. మరోవైపు మొంథా తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణలోనూ అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

27 October, 2025

  • 13:33 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: అమరావతి: ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు తుఫాన్ పై మరోసారి సీఎం చంద్రబాబు కీలక సమీక్ష

    - ప్రస్తుతం కొన్ని జిల్లాల్లో తుఫాన్ ప్రభావం

    - ప్రభావిత జిల్లాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి

    - పూర్తి స్థాయి నివేదికతో రాత్రి మరోసారి సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.

  • 13:22 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: అల్లూరి జిల్లా : తుపాను కారణంగా బొర్రా గుహలు మూసివేత.

    చెట్లు, బండరాళ్లు జారిపడే అవకాశం ఉన్నందున బొర్రా గుహలు మూసివేత.

  • 13:20 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు.

    జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు.

    అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి కేవీఎన్‌ చక్రధరబాబు.

  • 12:54 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: తుఫాన్ సహాయక సమాచారం

    భారీ వర్షాలు తుఫాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి లేదా సహాయం అవసరమైతే కింది నంబర్లకు సంప్రదించండి.

    ==> APS DMA కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు:

    ==> 112

    ==> 1070

    ==> 1800 425 0101

    జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు:

    ==> శ్రీకాకుళం జిల్లా — 08942-240557

    ==> విజయనగరం జిల్లా — 08922-236947

    ==> విశాఖపట్నం జిల్లా — 0891-2590102 / 100

    ==> అనకాపల్లి జిల్లా — 08924-222888

    ==> కాకినాడ జిల్లా — 0884-2356801

    ==> కోనసీమ జిల్లా — 08856-293104

    ==> పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా — 08816-299181

    ==> కృష్ణా జిల్లా — 08672-252572

    ==> బాపట్ల జిల్లా — 08643-220226

    ==> ప్రకాశం జిల్లా — 98497 64896

    ==> నెల్లూరు జిల్లా — 0861-2331261 / 79955 76699

    ==> తిరుపతి జిల్లా — 0877-2236007

  • 12:51 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: దిశ మార్చుకున్న తుపాను

    కాకినాడ యానాం మధ్య కాకుండా రేపు అర్ధరాత్రి రెండు గంటల ప్రాంతంలో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా శంకరగుప్తం పడమటిపాలెం బీచ్ల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం.

    తీరం దాటే సమయంలో కూడా 60 కిలోమీటర్ల వేగంతోనే గాలులు వీచే అవకాశం.

  • 12:49 PM

  • 12:42 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: తుపాను దృష్ట్యా కృష్ణా జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు.

    డివిజన్‌, మండల కేంద్రాల్లోనూ కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేసిన కలెక్టర్‌.

    కలెక్టరేట్‌లో సంప్రదించాల్సిన నంబర్‌ : 08672 252572.. మచిలీపట్నం ఆర్డీవో కార్యాలయం నంబర్‌ : 08672 252486.

    గుడివాడ ఆర్డీవో కార్యాలయం నంబర్‌ : 08674 243693.. ఉయ్యూరు ఆర్డీవో కార్యాలయం నంబర్‌ : 08676 232589.

  • 12:33 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: కృష్ణాజిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం

    దివి సీమలో విస్తృతంగా మొంథా తుఫాన్ నష్ట నివారణ చర్యలు

    పరిశీలించిన అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్

    కోడూరు స్వతంత్రపురం, వీ.కొత్తపాలెంల్లో పునరావాస కేంద్రాలు పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే

    రామకృష్ణాపురం, ఉల్లిపాలెం, పాలకాయతిప్ప, హంసలదీవి, చింతకోళ్ల, మందపాకల నుంచి పేదల తరలింపు

    రెండు కేంద్రాల్లో వెయ్యి మందికి పునరావాసం కల్పించిన ప్రభుత్వం

    ఇప్పటికే శిబిరాలకు చేరుకున్న 200 పేదలు

    కేంద్రాలు పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలిచ్చిన ఎమ్మెల్యే

    అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరుగకుండా శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు.

  • 12:31 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: ప్రారంభమైన తుపాన్ ప్రభావం

    కోస్తా జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో వర్షాలు

    తుపాను దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది తీవ్ర ప్రభావం

    గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 18 కి.మీ వేగంతో కదిలిన మొంథా తుపాన్

    ప్రస్తుతానికి చెన్నైకి 520కి.మీ, కాకినాడకి 570 కి.మీ., విశాఖపట్నంకి 600 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతం

    పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ రేపు ఉదయానికి తీవ్రతుపానుగా మారే అవకాశం

    తీరం వెంబడి గంటకు 90-110 కిమీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు

    వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉందని అశ్రద్ధగా ఉండకండి

    అప్రమత్తంగా ఉండండి- ప్రఖర్ జైన్, ఎండీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.

  • 12:26 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సచివాలయం నుంచి సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం చంద్రబాబు

    • మొంథా తుఫాన్‌పై ఆర్టీజీఎస్ లో అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష

    • ప్రస్తుతం కాకినాడకు 680 కి.మీ దూరంలో ఉన్న మొంథా తుఫాన్

    • 16 కి.మీ వేగంతో తీరాన్ని సమీపిస్తున్న తుఫాన్.

    • ఈరోజు, రేపు కృష్ణా జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే సూచన

    • గుంటూరు, బాపట్ల, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు

    • రేపు రాత్రికి తుఫాన్ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ అధికారులు

    • ప్రతీ గంటకు తుఫాన్ కదలికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న సీఎం చంద్రబాబు

    • మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావంపై ముఖ్యమంత్రితో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

    • ప్రధాని కార్యాలయంతో సమన్వయం చేసుకోవాలని మంత్రి లోకేష్‌కు సీఎం సూచన

    • వర్షాలు, వరదలకు అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశం

    • కాలువ గట్లు పటిష్టం చేసి పంట నష్టం జరగకుండా చూడాలని అధికారులకు చెప్పిన సీఎం

    • సమీక్షకు పాల్గొన్న మంత్రులు లోకేష్, అనిత, సీఎస్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు

  • 12:23 PM

  • 11:48 AM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: మొంథా తుఫాన్ ప్రభావం దృష్ట్యా విద్యాసంస్థలకు మూడు రోజుల సెలవులు

    బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో అనకాపల్లి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని అక్టోబర్ 27, 28, 29 తేదీలలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, ఇంటర్మీడియట్, పాలిటెక్నిక్ తదితర విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ విజయ కృష్ణన్ తెలిపారు. ఈ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించి ఏ పాఠశాల అయినా తెరిస్తే వారి పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

rain newsAP Rain Live UpdatesRain Live UpdatesToday Weather Live UpdatesCyclone Montha

Trending News