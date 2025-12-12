Bus Accident Live Updates: అల్లూరి జిల్లాలో లోయలో పడిన బస్సు.. 9 మంది మృతి?

Bus Accident Live Updates: తెల్లవారితే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. రోడ్డు ప్రయాణాలు అంటేనే భయపడాలే జరుగుతున్నాయి. ఏపీలో మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. కర్నూలు బస్సు దహనం ఘటన మరువకముందే ఏపీలో మరో బస్సు బోల్తా పడింది. ఘాట్ రోడ్డులో వెళ్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు లోయలో పడింది. ఈ సంఘటన ఏపీలోని అల్లూరి జిల్లాలో జరిగింది. బస్సు ప్రమాదం తెలిసిన వెంటనే అధికారులు సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. వస్తున్న వార్తల ప్రకారం బస్సు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటనపై ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కాగా ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకుంటున్నారు. బస్సు ప్రమాద సంఘటనకు సంబంధించి నిమిషం నిమిషం లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.