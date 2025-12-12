English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Bus Accident Live Updates: అల్లూరి జిల్లాలో లోయలో పడిన బస్సు.. 9 మంది మృతి?

Bus Accident Live Updates: అల్లూరి జిల్లాలో లోయలో పడిన బస్సు.. 9 మంది మృతి?

Alluri District Bus Accident Live Updates Death Cases Increase: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. తెల్లవారుజామున ఘాట్‌ రోడ్డులో వెళ్తున్న బస్సు లోయలో పడిపోయింది. సహాయ చర్యలు చేపడుతుండగా మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 08:38 AM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్‎గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?
5
YS Jagan
Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్‎గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?
Bank Holidays: రేపు శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: రేపు శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..?
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి జాగ్రత్త పడకపోతే తీవ్ర ధన నష్టం ఖాయం..!
5
Today Horoscope December 12
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి జాగ్రత్త పడకపోతే తీవ్ర ధన నష్టం ఖాయం..!
Samantha: సమంత నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందా అందుకే విడాకులు తీసుకున్నారా..? అసలు నిజం ఇదే..!
5
samantha
Samantha: సమంత నాగచైతన్యని చీట్ చేసిందా అందుకే విడాకులు తీసుకున్నారా..? అసలు నిజం ఇదే..!
Bus Accident Live Updates: అల్లూరి జిల్లాలో లోయలో పడిన బస్సు.. 9 మంది మృతి?
Live Blog

Bus Accident Live Updates: తెల్లవారితే ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. రోడ్డు ప్రయాణాలు అంటేనే భయపడాలే జరుగుతున్నాయి. ఏపీలో మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. కర్నూలు బస్సు దహనం ఘటన మరువకముందే ఏపీలో మరో బస్సు బోల్తా పడింది. ఘాట్‌ రోడ్డులో వెళ్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు లోయలో పడింది. ఈ సంఘటన ఏపీలోని అల్లూరి జిల్లాలో జరిగింది. బస్సు ప్రమాదం తెలిసిన వెంటనే అధికారులు సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. వస్తున్న వార్తల ప్రకారం బస్సు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటనపై ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కాగా ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకుంటున్నారు. బస్సు ప్రమాద సంఘటనకు సంబంధించి నిమిషం నిమిషం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

12 December, 2025

  • 08:21 AM

    హోం మంత్రి సమీక్ష
    అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే పోలీసులను అడిగి ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఆరా తీశారు.

  • 07:42 AM

    బస్సులో ఎంతమంది?

    ==> బస్సులో ఇద్దరు డ్రైవర్‌లతో పాటు మొత్తం 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. 
    ==> భద్రాచలం సీతారాముల స్వామిని దర్శనం చేసుకుని అన్నవరం వెళ్తుండగా చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్‌ రోడ్డులో రాజుగారిమెట్ట వద్ద ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
    ==> బస్సులోని ప్రయాణికులు చిత్తూరు జిల్లాకు చెందినవారుగా సమాచారం.
    ==> ప్రయాణికులంతా ఒకే గ్రామానికి చెందిన లేదా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారుగా తెలుస్తోంది. పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం కోసం బస్సు మాట్లాడుకుని వెళ్తున్నారని ప్రాథమిక సమాచారం. దీనిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

  • 07:38 AM

    చాలా బాధాకరం: నారా లోకేశ్‌
    అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్డు రాజుగారిమెట్ట వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంపై నారా లోకేశ్‌ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో పలువురు మృతి చెందడం తీవ్రంగా కలచివేసిందని చెప్పారు. ప్రైవేటు బస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడటంతో దుర్మరణం పాలవడం బాధాకరమని ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. గాయపడిన వారికి అవసరమైన వైద్యాన్ని అందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

  • 07:34 AM

    సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి

    అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా చింతూరు మండలం తులసిపాకలు ఘాట్ రోడ్డులో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. భద్రాచలం నుంచి అన్నవరం వెళుతున్న యాత్రికుల ప్రైవేటు బస్సు లోయలో పడిన ఘటనలో పలువురు మృతి చెందడంపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం

    ==> బస్సు ప్రమాదం, క్షతగాత్రులకు అందతున్న సాయంపై అధికారులతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి

    ==> బస్సులో మొత్తం 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని.. పలువురు మృతి చెందగా. గాయపడిన వారిని చింతూరు ఆసుపత్రికి తరలించామని తెలిపిన అధికారులు

    ==> గాయపడిన వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపిన అధికారులు

    ==> ఉన్నతాధికారులు తక్షణం ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం
    ==> అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని సీఎం ఆదేశం

bus accidentMaredemalli Ghat RoadpassengersTragedy Broke OutPrivate bus

Trending News