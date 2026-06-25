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ఒకరికి  మోదం ఒకరికి ఖేదం.. జొన్నగిరి బంగారు గనులపై స్థానికుల తీవ్ర అభ్యంతరం

ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో జొన్నగిరి బంగారు గనులపై స్థానికుల నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతోంది. బంగారు నిక్షేపాల తవ్వకంతో స్థానికంగా భూగర్భ జలాలు కలుషితమవుతాయని.. పర్యావరణానికి విఘాతం ఏర్పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:40 PM IST
ఒకరికి  మోదం ఒకరికి ఖేదం.. జొన్నగిరి బంగారు గనులపై స్థానికుల తీవ్ర అభ్యంతరం
Image Credit: Jonnagiri Gold Mines ProjectSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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