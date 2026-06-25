/ఒకరికి  మోదం ఒకరికి ఖేదం.. జొన్నగిరి బంగారు గనులపై స్థానికుల తీవ్ర అభ్యంతరం

కర్నూలు జిల్లాలో బంగారు గనులు..తమ గ్రామాలను బుగ్గిపాలు చేస్తున్నాయనీ అక్కడి ప్రజలు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. జొన్నగిరిలోని గోల్డ్ మైన్స్ తవ్వకాలు ఒకరికి మోదం..మరొకరికి ఖేదం అన్నట్లుగా వుంది. తమ పొలాల్లో బంగారు నిక్షేపాలున్నా..వాటి వల్ల తమకేమీ ఉపయోగం లేకపోగా..గనుల తవ్వకాల్లో కెమికల్స్ వాడకంతో భూగర్భ జలాలు కలుషితమవుతున్నాయని, వాటి వాడకం వల్ల తమకు చర్మసంబదిత రోగాలు వస్తున్నాయని వాపోతున్నారు.
కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి గ్రామంలో భారీ బంగారు నిక్షేపాలను గుర్తించడమే కాకుండా, వెలికితీత పనులు కూడా అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బంగారు గనుల ప్రాజెక్ట్గా ఇది నిలవనుంది. జియోమైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.400 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో ఈ 'జొన్నగిరి గోల్డ్ ప్రాజెక్ట్'ను చేపట్టింది. సుమారు 598 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. ఒక్క జొన్నగిరిలోనే దాదాపు 50 టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా. పూర్తిస్థాయిలో ఉత్పత్తి మొదలయ్యాక, రాబోయే 15 ఏళ్ల పాటు ఏటా 1000 కిలోల (ఒక టన్ను) శుద్ధి చేసిన బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, ఎర్రగుడి గ్రామాల పరిధి లో 1477 ఎకరాల్లో జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థ తవ్వకాలకు అనుమతులు పొందింది. ఆ సంస్థకు పలు రాష్ట్రాల్లో 35 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఖనిజాలు తవ్విన అనుభవం ఉంది. బంగారు గనులున్న జొన్నగిరి ప్రాంతంలోనే ఉత్పత్తికి అవసరమైన పరిశ్రమను 320 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టింది. 2006లోనే తవ్వకాలకు అనుమతులు పొందినప్పటికీ ఇక్కడ దొరికే బంగారం నాణ్యత, తవ్వకాలు లాభదాయకమా? కాదా? నిర్ధారించుకుని కర్మాగారం నిర్మించడానికి ఆ సంస్థకు ఏకంగా 19 ఏళ్లు పట్టింది.
ఒక మినీప్లాంట్లో ఖనిజం శుద్ధి చేసి, బంగారం నాణ్యత నిర్ధరించుకుంది. సంతృప్తికర ఫలితాలు రావడంతో పూర్తిస్థాయి ప్లాంట్ నిర్మించింది. జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ సర్వే ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో కోటి టన్నుల బంగారం ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. తూర్పు బ్లాక్లో భూమి అడుగున దాదాపు 180 మీటర్ల లోతులో 6.8 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉన్నట్లు గుర్తించింది. 2043 వరకు ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలకు అనుమతి తీసుకోవడంతో పాటు ఆ తరువాత మరో 50 సంవత్సరాల పాటు వాటిని కొనసాగించడానికి కూడా ముందస్తు అనుమతులు పొందింది.
బంగారం, వెండి తదితర ఖనిజాల వెలికితీతలో అపార అనుభవమున్న జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కొన్నేళ్లుగా ప్రారంభానికి నోచుకోని ఈ కర్మాగారాన్ని పట్టా లెక్కించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టి, ఎట్టకేలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కర్మాగారం ప్రారంభించారు. ఇక్కడ మొదటి ఏడాది 600 కిలోలు, మరుసటి ఏడాది 1500 కిలోలు బంగారాన్ని ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఇంత పెద్ద బంగారు పరిశ్రమ ఏర్పాటు వల్ల తమకు ఉపాధి లభిస్తుందని ఇక్కడి వారు ఆశపడ్డారు. కానీ పరపతి,సిఫారసు లేనిదే పరిశ్రమలో ఉపాధి కూడా దొరకడం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో రాయలసీమలో రతనాలు రాశులుగా పోసి అమ్మేవారని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఇప్పటికే జొన్నగిరి పరిసర ప్రాంతాల్లో తొలకరి వర్షాలు కురుస్తే బీడు భూముల్లో వజ్రాలు దొరుకుతుంటాయి. వీటికోసం ప్రజలు రోజూ ఉదయమే పొలాల వెంట అన్వేషణ చేస్తుంటారు. అలాంటి జొన్నగిరి ప్రాంతంలో బంగారు ఖనిజాలు కూడా లభ్యమవడం విశేషం. జొన్నగిరి ఇక స్వర్ణగిరిగా మారుతున్నందుకు తమకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నా..బంగారం కోసం చేస్తున్న మైనింగ్ వల్ల తమ గ్రామాలు, ప్రజల ఆరోగ్యాలు దెబ్బ తింటున్నాయని స్థానికులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. తాగు నీటి సమస్య కూడా తీవ్రమైందని, డబ్బులు పెట్టీ నీళ్లు కొనాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దాదాపు 1500 ఎకరాలు రైతుల వద్ద భూములను కొని, మరి కొందరి వద్ద లీజుకు తీసుకుని తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ గోల్డ్ మైనింగ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో ఇక్కడి ప్రజల పరిస్థితి మరోలా కనిపిస్తోంది. జొన్నగిరి బంగారు గని కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఉపయోగ పడుతుంది తప్ప, సామాన్య ప్రజలకు ఏవిధమైన లాభం లేదని అంటున్నారు.