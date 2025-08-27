English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lord Ganesh Idol: లక్ష చీరలతో గణేషుడు.. 60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడు

Lord Ganesh Idol With One Lakh Sarees And 60 Kgs Silver Biscuits For Ganesh Chaturthi: వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమవగా.. భక్తులు కొత్త తరహాలో వినాయకుడిని ప్రతిష్టించారు. లక్ష చీరలతో ఓ వినాయకుడు దర్శనమివ్వగా.. మరో చోట వెండి బిస్కెట్లతో తళతళ మెరిసిపోతున్నాడు. ఆ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 27, 2025, 07:58 PM IST

Lord Ganesh Idol: లక్ష చీరలతో గణేషుడు.. 60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడు

Special Idols Of Ganesh: వినాయక చవితి వేడుకలు హిందూ ప్రజలు అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా వినాయకులను తీరొక్క రీతిలో రూపొందించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వాటిలో లక్ష చీరలు.. 60 కిలోల వెండి వినాయక విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. చీరలతో వినాయకుడిని తయారుచేయడం.. వెండి బిస్కెట్లతో గణేశుడి విగ్రహం రూపొందించడం విశేషం. ఏపీలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్న ఆ వినాయకుల విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

Also Read: YS Jagan: గణపతి పూజలో బొట్టు పెట్టుకుని.. మంత్రాలు చదివిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్

లక్ష చీరలతో..
విశాఖపట్టణంలోని పాత గాజువాక లంక మైదానంలో సుందర వస్త్ర గణపతిని ప్రతిష్టించారు. ఈ వినాయక విగ్రహాన్ని లక్ష చీరలతో తయారు చేశారు. మండపం ఎడమపక్క లక్ష్మి మహావిష్ణువు విగ్రహాలు ఏర్పాటుచేయగా.. కుడిపక్క గోపురంలో బొర్రా గృహం తరహాలో జలపాతం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. నిమజ్జనం రోజు పసుపు కుంకాలతో అభిషేకం చేసి వినాయక విగ్రహంలోని చీరలు భక్తులకు పంచనున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. ఉత్సవాలు 21 రోజులపాటు నిర్వహిస్తున్నట్లు  కమిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం లాగే తాపేశ్వరం సురుచి ఫుడ్స్ నిర్వాహకులు 200 కిలోల లడ్డూను ఉంచనున్నారు. ఈ లడ్డూ తెనాలి నుంచి తెప్పించారు.

Also Read: Festival Gift: గ్రామ పంచాయతీలకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ పండుగ గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లు
కర్నూలు జిల్లాలో వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడిని రూపొందించారు. ఎమ్మిగనూరులోని కోర్ట్ వీధిలో ప్రతి ఏడాది ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉండేలా భక్తులు వినాయకుడిని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటుచేస్తారు. ఈ ఏడాది 60 కిలోల వెండితో తయారుచేసిన వినాయకుడిని ప్రతిష్టించారు. గతంలో రూ.54 లక్షల కరెన్సి నోట్లతో వినాయకుడిని చేయించారు. ఈసారి భక్తులను మెప్పించేలా రూ.60 లక్షలు ఖర్చు చేసి 60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడిని తయారుచేయించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. వెండి బిస్కెట్ల వినాయకుడిని దర్శించుకోవడానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వతస్తున్నారు. ఇలా తెలంగాణ, ఏపీలో తీరొక్క రీతిలో వినాయకుడిని ఏర్పాటుచేసి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు.

Also Read: YSRCP: చంద్రబాబు ఇంటికి కృష్ణా జలాలు తెచ్చింది వైఎస్‌ జగన్‌: వైఎస్సార్‌సీపీ

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

