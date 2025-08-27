Lord Ganesh Idol: లక్ష చీరలతో గణేషుడు.. 60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడు

Special Idols Of Ganesh: వినాయక చవితి వేడుకలు హిందూ ప్రజలు అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా వినాయకులను తీరొక్క రీతిలో రూపొందించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వాటిలో లక్ష చీరలు.. 60 కిలోల వెండి వినాయక విగ్రహాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. చీరలతో వినాయకుడిని తయారుచేయడం.. వెండి బిస్కెట్లతో గణేశుడి విగ్రహం రూపొందించడం విశేషం. ఏపీలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్న ఆ వినాయకుల విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
లక్ష చీరలతో..
విశాఖపట్టణంలోని పాత గాజువాక లంక మైదానంలో సుందర వస్త్ర గణపతిని ప్రతిష్టించారు. ఈ వినాయక విగ్రహాన్ని లక్ష చీరలతో తయారు చేశారు. మండపం ఎడమపక్క లక్ష్మి మహావిష్ణువు విగ్రహాలు ఏర్పాటుచేయగా.. కుడిపక్క గోపురంలో బొర్రా గృహం తరహాలో జలపాతం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. నిమజ్జనం రోజు పసుపు కుంకాలతో అభిషేకం చేసి వినాయక విగ్రహంలోని చీరలు భక్తులకు పంచనున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. ఉత్సవాలు 21 రోజులపాటు నిర్వహిస్తున్నట్లు కమిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం లాగే తాపేశ్వరం సురుచి ఫుడ్స్ నిర్వాహకులు 200 కిలోల లడ్డూను ఉంచనున్నారు. ఈ లడ్డూ తెనాలి నుంచి తెప్పించారు.
60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లు
కర్నూలు జిల్లాలో వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడిని రూపొందించారు. ఎమ్మిగనూరులోని కోర్ట్ వీధిలో ప్రతి ఏడాది ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉండేలా భక్తులు వినాయకుడిని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటుచేస్తారు. ఈ ఏడాది 60 కిలోల వెండితో తయారుచేసిన వినాయకుడిని ప్రతిష్టించారు. గతంలో రూ.54 లక్షల కరెన్సి నోట్లతో వినాయకుడిని చేయించారు. ఈసారి భక్తులను మెప్పించేలా రూ.60 లక్షలు ఖర్చు చేసి 60 కిలోల వెండి బిస్కెట్లతో వినాయకుడిని తయారుచేయించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. వెండి బిస్కెట్ల వినాయకుడిని దర్శించుకోవడానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వతస్తున్నారు. ఇలా తెలంగాణ, ఏపీలో తీరొక్క రీతిలో వినాయకుడిని ఏర్పాటుచేసి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు.
