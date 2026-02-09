Srisailam: శ్రీశైలం కొండపై కట్టలు తెంచుకున్న ఆగ్రహం.. భక్తులు, శివస్వాముల ఆందోళన

Srisailam Temple: మహాశివరాత్రి నేపథ్యంలో శ్రీశైలంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో సోమవారం అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన శ్రీగిరిపై తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సాధారణ భక్తులతోపాటు శివస్వాములు క్యూలైన్లలో నిండిపోయారు. గంటల కొద్దీ దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో వేచి ఉండగా.. ఎంతకీ దర్శనానికి వదలకపోవడంతో శైవ భక్తుల్లో ఆగ్రహం పెల్లుబికింది. దీంతో భక్తుల నిరసనలతో శ్రీశైలం క్షేత్రం మార్మోగింది.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడంలో దేవస్థానం అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. క్యూలైన్స్ కంపార్ట్మెంట్లలో గంటల తరబడి దర్శనం కోసం వేచి ఉండడంతో పలువురు భక్తులు కళ్లు తిరిగిపడిపోయారు. చాలా మంది నీరసించిపోవడంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తాగడానికి సరైన నీరు, వైద్య సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో భక్తులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. దీంతో శ్రీశైల ఆలయం వద్ద శివస్వాములు ఆందోళనకు దిగారు. ఈవో డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ దేవస్థానం అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఏఎస్పీ యుగంధర్ బాబు, జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షేరాన్ ప్రయత్నించినప్పటికీ ఉద్రిక్తత తగ్గలేదు.
భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ పేరుతో పోలీసులు లాఠీలతో బెదిరింపులకు దిగారని శివదీక్ష భక్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో పలువురు శివస్వాములు రాజగోపురం నుంచి దర్శనం చేసుకోకుండానే వెనుతిరిగారు. శ్రీశైల ఆలయ చరిత్రలో ఎన్నడూ ఇలాంటి పరిస్థితి చూడలేదని శివస్వాములు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణం గందరగోళంగా మారడంతో శివభక్తులు, శివమాలధారులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అటవీ శాఖ నిబంధనలు కూడా ఈ పరిస్థితికి కారణమని శివస్వాములు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకుని భక్తులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
