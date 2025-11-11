Nellore Lorry Accident: నెల్లూరులో లారీ బీభత్సం.. ఆరుగురు దుర్మరణం.. రక్తసిక్తంగా మారిన రోడ్డు..

Lorry Accident in Nellore Andhra pradesh several dead: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు చాలా మంది రోడ్ల మీదకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు. ఏ ప్రమాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. మన మార్గంలో మనం వెళ్లిన కూడా ప్రమాదంలో ఎక్కడ పడతామో అంటూ చాలా మంది జనాలు భయంతో తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నెల్లూరులో మరో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.
నెల్లూరు జిల్లాల్లో లారీ బీభత్సం సృష్టించింది. చింతారెడ్డిపాలెం సర్కిల్ దగ్గర ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. అతి వేగంతో వెళ్తు అదుపు తప్పింది. ఈ క్రమంలో.. రోడ్డుపక్కన వ్యాపారం చేసుకుంటున్న చిరు వ్యాపారులపైకి దూసుకెళ్లింది. టాటాఏస్, పలు బైక్ లు, రోడ్డుపక్కన ఉన్నవారిని బలంగా ఢీకొట్టుకుంటూ వెళ్లింది.
ఈ ఘటనలో ఆరుగురు ఘటన స్థలంలోనే చనిపోయారు. స్థానికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. అనేక మంది ఈ ఘటనలో గాయపడ్డారు. వెంటనే స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. గాయపడ్డవారిని ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అధికారులు సహాయక చర్యల్ని చేపట్టారు. ఘటనకు గల అసలు కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.
