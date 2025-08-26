English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anantapur: ఏపీలో ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ.. ప్రియుడి కోసం ఇద్దరు టీనేజ్ అమ్మాయిల ఫైటింగ్.. చివరకు బిగ్ ట్విస్ట్..

Love tragedy in anantapur: అమ్మాయిలు ఇద్దరు కూడా ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరు ఒకే యువకుడ్ని  ప్రేమించడంతో వివాదంగా మారింది. దీనిపై ముగ్గురి మధ్యగొడవలు జరగడటంతో ఒక యువతి తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:30 PM IST
  • యువతి కొంప ముంచిన ప్రేమ వ్యవహరం..
  • అంతు చూస్తానని మరో యువతి వార్నింగ్..

Love Affair tragedy Triangle love story in Anantapur: ఇటీవల ప్రేమ, పెళ్లికి సంబంధించిన అనేక షాకింగ్ ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒకప్పుడు స్వచ్చమైన ప్రేమ కోసం యువత పరితపిస్తుండేవారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా అవసరాల కోసం అన్నట్లుమారిపోయింది. కేవలం తమ అవసరాలు తీరే వరకు ప్రేమ ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు.

అది తీరిపోయాక వారి అసలు రంగును బైట పెడుతున్నారు.ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఒకరికి తెలియకుండా మరికొందరితో ప్రేమ వ్యవవహారాలు నడిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో హత్యలు చేయడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటి ఘటనలతో వారి లైఫ్ ను ఎండ్ చేసుకుంటున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలోని అనంతపురంలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

అనంతపురం సాయినగర్‌లోని దీపు బ్లడ్ బ్యాంకులో అరుణ్‌కుమార్, ప్రతిభాభారతి, స్వాతి లు మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అరుణ్ కుమార్ ప్రతిభా భారతి రెండేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఇతనికి స్వాతితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇక అరుణ్ కుమార్ ప్రతిభకు తెలియకుండా.. ఇద్దరితో కూడా ప్రేమ యవ్వారం వెలగబెడుతున్నాడు.

కొంతకాలానికి ఈ విషయం ప్రతిభాభారతికి తెలిసింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె నిన్న ఉదయం 7 గంటల సమయంలో స్వాతికి ఫోన్ చేసి సీరియస్ అయ్యింది. తన ప్రియుడితో ఎందుకు చనువుగా ఉంటున్నావ్.. అన్నా వదిన అంటూ నన్ను వెన్నుపొటు పొడుస్తావా..?.. అంటూ చెడా మడా తిట్టేసింది. ఈ రోజు ల్యాబ్ కు రా.. నువ్వొ.. నేనో తెలిపోవాలి  అంటూ బూతులతో రెచ్చిపోయింది.

Read more: Snake Video: ఏంటీ మావా..?.. బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటుందా..?.. బెడ్ మీద నల్లత్రాచుతో యువతి సరసాలు.. వీడియో వైరల్..

దీంతో స్వాతి బాగా టెన్షన్ కు గురైంది. తన హస్టల్ లో ఎవరు లేని సమయం చూసి ఫ్యాన్ కు చున్నీతో ఉరివేసుకుని సూసైడ్ చేసుకుంది. ఆమె ఫ్రెండ్స్ తిరిగి వచ్చి చూసే సరికి ఆమె ఫ్యాన్స్ కు వేలాడుతు కన్పించింది.  ఈ క్రమంలో హస్టల్ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆమె ఫోన్ కాల్స్, వాట్సాప్ చాట్స్ ను పోలీసులు ట్రెస్ చేసే పనిలో పడ్డారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Anantapurlove affairTriangle Love Storycrime newsAP Crime News

