/బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం.. APలోని ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

Bay Of Bengal: వాయవ్య బంగాళాఖాతం అంటే ఉత్తర ఒడిశా నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ తీరప్రాంతాల్లో వాయుగుండంగా ఏర్పడింది. అది నేటి మధ్యాహ్నానికి మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారుతుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఇది చాంద్బలి-కానింగ్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం వుందని ఐఎండీ తెలిపింది.
రేపు పారాదీప్-సాగర్ ద్వీపాల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం..
దీని ప్రభావంతో ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలు.. కోస్తాంధ్రలోని అంబేద్కర్ కోనసీమ, పోలవరం, విశాఖ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్ళొద్దన్న అధికారులు.
అదే సమయంలో తీరం వెంబడి గంటకు 55 నుంచి 65 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. తీరప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మత్య్సకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్ళొద్దని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు ప్రజలు చెట్లు, పుట్టల దగ్గర, కరెంట్ స్తంభాలున్న చోట నిలుచో రాదని తెలిపింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అంతేకాదు భారీ హోర్డింగులున్న చోట కూడా నిలుచోవద్దని చెప్పింది. గాలి దుమారానికి అది కింద పడే అవకాశాలున్నందున ప్రభుత్వం ఈ ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలను సూచిస్తుంది.
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