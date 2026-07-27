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బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం.. APలోని ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

Low Pressure in Bay of Bengal: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాలకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. దీంతో ఈ రోజు రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిన్న పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసాయి. అయితే వాయుగుండం నేపథ్యంలో ప్రజలతో పాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:30 AM IST
బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం.. APలోని ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..
Image Credit: Bay Of Benagal Low Pressure (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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