/బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్ప పీడనం.. కుండపోత వానలు..

IMD Big Alert: అల్ప పడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, విజయ నగరం, మన్యం, పార్వతీపురం ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్తర బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం ప్రభావం అధికంగా ఉంది. దానిపై ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతూ ఉంది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని విశాఖ తుఫాన్ హెచ్చరిక కేంద్రం తెలిపింది. నిన్న నుంచి ఈ రోజు ఉదయం వరకు కోస్తాలో ఎక్కువ చోట్ల, రాయలసీమలో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం..
ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీగా, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉత్త రకోస్తా తీరం వెంబటి గంటకు 40-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. రెండు రోజులపాటు మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు విద్యతు స్తంభాలు, చెట్లు, హోర్డింగులకు సమీపంలో ఎవరు ఉండరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో ఉన్న హోర్డింగులు తెలిగించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
శ్రీకాకుళంలో ఆముదాల వలసలో అత్యధిక వర్షపాతం..
కాగా అల్పపీడనం ప్రభావంతో కోస్తాలో పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం ఆముదాల వలసలో 8.63 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. విజయనగరం రాగిడి ఆముదాల వలసలో 8.21 సెం.మీ.. పార్వతీ పురం మన్యం జిల్లాలోని సీతంపేటలో 7.3 సెం.మీ.. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో 6 సెం.మీ కంటే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది.
తెలంగాణలో అత్యధికంగా జయ శంకర్ భూపాలపల్లిలో అత్యధిక వర్షపాతం..
తెలంగాణలో జయ శంకర్ భూపాలపల్లి మహదేవ్ పూర్ పెద్దంపేటలో అత్యధికంగా 4.93 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు ముత్తారంలో 4.18 సెం.మీ.. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం మునుగురులో 4.08 సెం.మీ.. కొమరం భీమ్ వాకిండిలో 3.48 సెం.మీ, దహేగావ్లో 3.1 సెం.మీ.. బెజ్జూరులో 3.08 సెం.మీ., రాజన్న సిరిసిల్లలో 2.73 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
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