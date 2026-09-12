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బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్ప పీడనం.. కుండపోత వానలు..

Heavy Rains Across AP Telangana: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం  క్రమంగా బలపడుతుంది. ఇది ఈ రోజు తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుంది .ఈ  నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌తో పాటు  తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:04 AM IST
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్ప పీడనం.. కుండపోత వానలు..
Image Credit: AP Rains (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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