/బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ద్రోణి.. ఏపీలో మరో 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..

Heavy Rains in Andhra Pradesh: బే ఆఫ్ బెంగాల్ సముద్రంలో ఏర్పడినద్రోణి కారణంగా ఈ రోజు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చిరికలు జారీ చేసింది. ఈ రోజు నుంచి ఈ నెల 30 వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
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ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా రాయలసీమలో వర్షాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికి, ఆకాశం మాత్రం పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుందని సూచించింది. రాయలసీమలో పగలు తేలిక వర్షాలు ఉన్నప్పటికి, రాత్రి మాత్రం పలు చోట్లు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
గంటకు 40 నుంచి 50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు..
వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని IMD అంచనా వేసింది. ఈదురు గాలులు గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఒక్కోసారి గంటకు 60 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ గాలులు తీర ప్రాంతంలో ఇంకా బలంగా వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అందుకే తీర ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి ఎక్కువగా వెళ్లరాదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
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