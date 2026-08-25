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బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ద్రోణి.. ఏపీలో మరో 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..

Low Pressure in Bay Of Bengal: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక వారం రోజులు పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రతో పాటు  కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:02 AM IST
బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ద్రోణి.. ఏపీలో మరో 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ద్రోణి.. ఏపీలో మరో 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు..
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