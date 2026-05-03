Chandra Bose: సినీ గీత రచయిత చంద్రబోస్ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Lyricist chandrabose brother passed away due to heart attack: ప్రముఖ గేయ రచయిత, ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ చంద్రబోస్ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ఆయన సోదరుడు రాజేంద్ర( 60) గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని కలికిరిలో ఆయన నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ ఘటన ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాకరంగా మారింది. వ్యాపార పనుల కోసం బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన రాజేంద్ర, శనివారం రాత్రి కలికిరిలోని తన స్నేహితుడు శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంటికి వచ్చారు.
ఆదివారం ఉదయం ఆయనకు కొంచెం అసౌకర్యంగా అన్పించడంతో స్థానికంగా ఉన్న ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కలికిరి క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ఉన్న ఒక హోటల్లో టిఫిన్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా గుండెపోటుకు గురయ్యారు. వెంటనే అక్కడున్న వారు దగ్గరలోని వైద్యులకు సమాచారం అందించారు. ఆయన్ను చూసిన డాక్టర్లు ప్రాణాలు విడిచినట్లు వెల్లడించారు.
ఈ క్రమంలో అక్కడున్న వారు కలికిరి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రాజేంద్ర ఆకస్మిక మృతితో కలికిరి పట్టణంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. పలువురు రాజకీయ, సినిమా రంగ ప్రముఖులు చంద్రబోస్ కుటుంబంకు తమ సానుభుతి వ్యక్తం చేశారు.
