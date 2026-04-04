Macherla Rape Case: మాచర్ల ఉపాధ్యాయినిపై అత్యాచారం.. రంగంలోకి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఏమన్నారంటే..?

Cm Chandrababu naidu serious on macherala govt employee rape case: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్ల ఉపాధ్యాయిని ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. నిందితుడ్ని తొందరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు . ప్రస్తుతం బాధితురాలు గుంటూరు జీజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతోంది. ఆమె పరిస్థితి ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉందని వైద్యులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో కేసుపై ఎస్పీ స్థాయి అధికారి రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. అయితే.. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు రంగంలోకి దిగారు. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు చేశారు.
నిందితుడ్ని వీలైనంత తొంరగా పట్టుకొవాలన్నారు. ప్రత్యేకంగా బలగాల్ని రంగంలోకి దించాలన్నారు. బాధితురాలికి ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామన్నారు. మరోవైపు బాధితురాలికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యుల్ని ఆదేశించారు. అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ఒంటరి మహిళపై నిన్న కామాంధుడు దాహంగా ఉందని ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. అంతే కాకుండా ఆమె నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి కాళ్లు చేతులు కట్టేసి దారుణంగా అత్యాచారం చేశారు. తనకు ఎయిడ్స్ ఉందని చెప్పిన వదల్లేదు. కత్తితో దాడులు చేశాడు. ప్రైవేటు పార్ట్ లలో ఢిల్లీ నిర్భయ ఘటన మాదిరిగా రాడ్ లను చొప్పించి పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు.
ఆ తర్వాత అక్కడి పరారయ్యాడు. ఆమె ఫోన్ లో స్పందించక పోవడంతో పక్కింటి వారికి ఫోన్ చేయగా వారు వచ్చి చూడగా.. మహిళ తీవ్ర రక్తస్రావమై అపస్మారకస్థితిలో ఉన్న ఆమెను చుట్టుపక్కల వారు గమనించారు. వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ఏపీ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.
