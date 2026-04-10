Macherla Govt Woman rape Case: లొకేషన్ పెట్టి ప్రియుడ్ని ముగ్గులోకి లాగి.. మాచర్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని కేసులో బైటపడ్డ సంచలన నిజాలు...

Macherla govt employee rape case sensational facts: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో మహిళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని అత్యాచారం ఘటనను ఏపీ పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. దీనిలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం రంగంలోకి పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. మార్చి2న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి 40 నుంచి 45 ఏళ్ల వ్యక్తి తనపై దాడి చేసి అత్యాచారం చేశాడని మహిళ ఆరోపణలు చేసింది. దాహం అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చి అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడని చెప్పింది. తనకు హెచ్ఐవీ ఉందన్న వదలలేదని చెప్పింది. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీఫుటేజీలను జల్లెడ పట్టారు. ఈ క్రమంలో సీసీ ఫుటేజీలో రాజుపాలెం మండలానికి చెందిన నామాల శ్రీనివాస్ కదలికలు రికార్డు అయ్యాయి. అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
సీసీటీవీ ఫుటేజీ, బాధితురాలి ఫోన్ చాటింగ్ వివరాలను పరిశీలించగా, అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గతంలో ఇద్దరితో వివాహమై విడాకులు తీసుకున్న బాధితురాలు ఒంటరిగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు రాజుపాలెం మండలానికి చెందిన నామాల శ్రీనివాస్తో స్నాప్చాట్ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో ఆమెగూగుల్ మ్యాప్స్ లొకేషన్ పంపి శ్రీనివాస్ను ఇంటికి పిలిచింది. ఆతర్వాత అతగాడు ఆమెను లొంగదీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.
కానీ ఆమె ప్రతిఘటించింది. దీంతో కోపంలో ఆమెను కాళ్లు చేతులు కట్టేసి వివస్త్రను చేసి బలవంతంగా అత్యాచారం చేసి పారిపోయాడు. తెలిసిన వాడే ఇలా చేశాడంటే తనపరువు పోతుందని మహిళ పోలీసులను తప్పుదొవపట్టించేందుకు ఈ విధంగా అబద్దమాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడు శ్రీనివాస్ను గుర్తించిన పోలీసులు, ఈ నెల 8న మాచర్ల రైల్వే స్టేషన్ వద్ద అతడిని అరెస్ట్ చేశారు. గురువారం కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం అతడికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. ఈ ఘటనలో స్థానికులు అంతాషాక్ అవుతున్నారు.
