  • Macherla Honor Killing: పంతం గెలిచింది..ప్రాణం పోయింది.. పరువు కోసం కూతురి హత్య!

Macherla Honor Killing: పంతం గెలిచింది..ప్రాణం పోయింది.. పరువు కోసం కూతురి హత్య!

Macherla Honor Killing Latest News: మాచర్ల మండలంలో ఓ అమానుష్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. కన్న కూతురిని ప్రేమ వివాహం చేస్తుందని కడతేర్చిన తండ్రి ఇప్పుడు నిందితుడిగా మారాడు. అసలు ఏం జరిగి ఉంటుందనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:23 PM IST

Macherla Honor Killing: పంతం గెలిచింది..ప్రాణం పోయింది.. పరువు కోసం కూతురి హత్య!

Macherla Honor Killing Latest News: కూతురు అంటే కంటిపాపలా చూసుకోవాలి.. అడిగింది లేదనకుండా ఇచ్చి.. అల్లారుముద్దుగా పెంచాలి.. కానీ ఆ తండ్రి పంతం ముందు కన్న ప్రేమ ఓడిపోయింది.. తన మాట కాదని ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుందన్న కోపంతో.. ఏ గుండెల మీద అయితే ఆమెను చిన్నప్పుడు ఆడించాడో.. అదే గుండెపై కూర్చుని ఊపిరారకుండా చేసి కన్న కూతురిని కడతేర్చాడు.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మాచర్ల పట్టణంలో జరిగిన ఈ హానర్ కిల్లింగ్ స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.

పోలీసులు వివరించిన కథనం ప్రకారం.. మాచర్ల కు చెందిన చౌడేశ్వరి అదే మండలానికి చెందిన నాగరాజు గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు.  వీరి ప్రేమకు పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో.. గత నెల నాలుగవ తేదీన ఇద్దరూ ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోయి వివాహం చేసుకున్నారు. తమ కూతురు కులాంతర వివాహం చేస్తుందని.. పరువు పోయిందని తండ్రి తీవ్ర ఆగ్రహంతో రగిలిపోయాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత పెద్దమనుషుల సమక్షంలో మాట్లాడుకుందామని.. గొడవలు సర్దుమనిగేలా చేస్తామని నమ్మించి.. ఈ జంటను గత నెల 18వ తేదీన మాచర్లకు పిలిపించారు..

తనతో వస్తావో.. లేక వాడితోనే ఉంటావో తేల్చుకోవాలని తండ్రి నిలదీయగా.. తన భర్తతోనే ఉంటానని చౌడేశ్వరి తెగేసి చెప్పేసింది.. ఈ సమాధానంతో ఆగ్రహానికి గురైన తండ్రి.. కూతురిపై అమానుష్యంగా దాడి చేశాడు.. ఆమె కింద పడిపోవడంతో గుండెపై కూర్చుని గొంతు నులిమి ఊపిరాడకుండా చేశాడు.. ఆపై ఏమాత్రం కనికరం లేకుండా ఫ్యాన్ కు ఉరేసి హత్య చేశాడు. 

ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలించి.. నిన్న అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.. విచారణలో నిందితుడు తన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నా పరువు తీసింది అని చంపాను అని నిందితుడు పేర్కొనడం చూస్తుంటే సమాజంలో పరువు కోసం ప్రాణాలు తీసే ధోరణి ఇంకా ఎంత బలంగా ఉందో మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

పెళ్లయిన కొద్ది రోజులకే భార్య కళ్ళముందే విగత జీవిగా మారడంతో భర్త నాగరాజు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నాడు.. నమ్మించి పిలిచి ఇంత దారుణానికి ఒడిగడతారని ఊహించలేదని అతడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. అల్లారు ముద్దుగా పెరిగిన అమ్మాయి.. తండ్రి చేతిలోనే హత్యకు గురి కావడం పట్ల మాచర్ల ప్రజలు కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇలాంటి ఘటనలు మరిన్ని చోటు చేసుకోకుండా ఉండడానికి అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

