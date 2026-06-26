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Macherla: మాచర్ల హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో నలుగురు మృతి! పలువురికి తీవ్రగాయాలు..

Macherla Road Accident Today: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భీకర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. హైదరాబాద్ నుండి పామూరు వైపు వెళ్తున్న తుఫాన్ వాహనం, మాచర్లలోని శ్రీశైలం హైవేపై నిలిపి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టడంతో, ఆ కారులో ఉన్న నలుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు; మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ విషాదకర ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:20 AM IST
Macherla: మాచర్ల హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో నలుగురు మృతి! పలువురికి తీవ్రగాయాలు..
Image Credit: Macherla Road Accident Today: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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మాచర్ల హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో నలుగురు మృతి
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