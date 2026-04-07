Machilipatnam Instagram Love Tragedy: సోషల్ మీడియాలో ఏర్పడుతున్న పరిచయాలు ప్రేమగా మారి.. చివరికి విషాదంతో ముగుస్తున్నాయి. దీనివల్ల వివాహేతర సంబంధాలు పెరగడంతో కన్నవారే పిల్లల ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నారు. ఇక పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకోవడంతో కన్నవారికి తీరని శోకాన్ని మిగులుస్తున్నారు. ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా మొదలైన ఈ ప్రేమ తాజాగా యువతి సూసైడ్ తో ముగిసింది. ఈ ఘోర సంఘటన కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నంలోని గొడుగు పేటలో చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా చిగురించిన ప్రేమ యువత ప్రాణాలను బలితీసుకుంది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల ప్రకారం మచిలీపట్నంలోని గొడుగుపేటకు చెందిన రాగశ్రీ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా లీలా కుమార్ అనే యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. ఆ తర్వాత అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఒకరు విడిచి ఒకరు ఉండలేని స్థితికి చేరుకున్నారు. అయితే, ఏమైందో తెలియదు కానీ ఉన్నట్టుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ జంట మధ్య గొడవలు రావడం మొదలయ్యాయి. చివరికి లీలా కుమార్ అసలు విషయం బయట పెట్టాడు. తనని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే రూ.5 లక్షల కట్నం ఇస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటానని లేదంటే పెళ్లి చేసుకోనని తెగేసి చెప్పాడు. దీనికి తోడు లీలా కుమార్ తల్లి కూడా కట్నం తెస్తేనే పెళ్లి లేదంటే లేదని చెప్పడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైంది రాగశ్రీ.
READ ALSO: ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రేమ విషాదాంతం.. యువకుడితో కలిసి కాలువలోకి దూకి వివాహిత ఆత్మహత్య..!
READ ALSO: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్.. 10 మంది సజీవదహనం..!
తన జీవితం నాశనం అయిందనే మనస్థాపంతో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంది. చనిపోయే ముందు సూసైడ్ నోట్ కూడా రాసింది. ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న ఎలుకల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే గమనించి దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స కోసం విజయవాడ తరలించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. రాగశ్రీ అప్పటికే మృతి చెందింది. ఇక మృతురాలు తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు పోలీసులు. ఎనుకుదురు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇలా పరిచయం లేని వ్యక్తులతో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పరచుకుని దాని ప్రేమగా మార్చుకోవడం ఎంతకైనా ప్రమాదం. చివరకు ప్రాణాలను తీస్తుందని పోలీసులు కూడా సూచిస్తున్నారు. ఇది తల్లిదండ్రులకు సైతం తీరని దుఃఖాన్ని మిగులుస్తుంది. అయితే ఈ రాగశ్రీ మృతితో గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. నిండు ప్రాణాలు ఇలా పరిచయం.. ప్రేమ.. విషాదంగా మారడంతో గొడుగు పేటలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి