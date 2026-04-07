Machilipatnam Tragedy: ఇన్‌స్టా ప్రేమాయణం.. చివరకు ప్రాణం తీసింది! మచిలీపట్నం గొడుగుపేటలో విషాదం!

Machilipatnam Instagram Love Tragedy: మచిలీపట్నంలో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా పెరిగిన ప్రేమ చివరకు ప్రాణాలను బలిగొంది. గొడుగుపేటకు చెందిన యువతి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పరిచయమైన వ్యక్తిని ప్రేమించింది. మొదట ప్రేమగా మారి చివరికి వేధింపులకు దారి తీయడంతో యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 7, 2026, 07:11 AM IST

Daily Horoscope: నేడు ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధన లాభం.. అదృష్టవంతులు ఎవరో చూసుకోండి! ఏప్రిల్ 7 రాశిఫలాలు!
5
daily horoscope April 7 2026
Daily Horoscope: నేడు ఈ రాశులవారికి ఆకస్మిక ధన లాభం.. అదృష్టవంతులు ఎవరో చూసుకోండి! ఏప్రిల్ 7 రాశిఫలాలు!
Jio 339 Recharge Plan: జియో కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్..మంత్ వ్యాలిడిటీతో ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్..దేశంలో చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్!
6
Jio New Plan 2026
Jio 339 Recharge Plan: జియో కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్..మంత్ వ్యాలిడిటీతో ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్..దేశంలో చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్!
Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కరుణాకటాక్షం.. ఆ మూడు రాశుల వారికి ఇక కనకవర్షమే!
5
Saturn Rise 2026
Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కరుణాకటాక్షం.. ఆ మూడు రాశుల వారికి ఇక కనకవర్షమే!
Dmart Milestone: అతి తక్కువ సమయంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన డీమార్ట్
6
Dmart
Dmart Milestone: అతి తక్కువ సమయంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన డీమార్ట్
Machilipatnam Instagram Love Tragedy: సోషల్ మీడియాలో ఏర్పడుతున్న పరిచయాలు ప్రేమగా మారి.. చివరికి విషాదంతో ముగుస్తున్నాయి. దీనివల్ల వివాహేతర సంబంధాలు పెరగడంతో కన్నవారే పిల్లల ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నారు. ఇక పిల్లలు సూసైడ్‌ చేసుకోవడంతో కన్నవారికి తీరని శోకాన్ని మిగులుస్తున్నారు. ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా మొదలైన ఈ ప్రేమ తాజాగా యువతి సూసైడ్ తో ముగిసింది. ఈ ఘోర సంఘటన కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నంలోని గొడుగు పేటలో చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా చిగురించిన ప్రేమ యువత ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. 

అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల ప్రకారం మచిలీపట్నంలోని గొడుగుపేటకు చెందిన రాగశ్రీ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా లీలా కుమార్ అనే యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. ఆ తర్వాత అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఒకరు విడిచి ఒకరు ఉండలేని స్థితికి చేరుకున్నారు.  అయితే, ఏమైందో తెలియదు కానీ ఉన్నట్టుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ జంట మధ్య గొడవలు రావడం మొదలయ్యాయి. చివరికి లీలా కుమార్ అసలు విషయం బయట పెట్టాడు. తనని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే రూ.5 లక్షల కట్నం ఇస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటానని లేదంటే పెళ్లి చేసుకోనని తెగేసి చెప్పాడు. దీనికి తోడు లీలా కుమార్ తల్లి కూడా కట్నం తెస్తేనే పెళ్లి లేదంటే లేదని చెప్పడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైంది రాగశ్రీ. 

READ ALSO: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమ విషాదాంతం.. యువకుడితో కలిసి కాలువలోకి దూకి వివాహిత ఆత్మహత్య..!

READ ALSO: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్‌.. 10 మంది సజీవదహనం..!

 తన జీవితం నాశనం అయిందనే మనస్థాపంతో ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంది. చనిపోయే ముందు సూసైడ్‌ నోట్ కూడా రాసింది. ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న ఎలుకల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే గమనించి దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స కోసం విజయవాడ తరలించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. రాగశ్రీ అప్పటికే మృతి చెందింది. ఇక మృతురాలు తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు పోలీసులు. ఎనుకుదురు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇలా పరిచయం లేని వ్యక్తులతో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పరచుకుని దాని ప్రేమగా మార్చుకోవడం ఎంతకైనా ప్రమాదం. చివరకు ప్రాణాలను తీస్తుందని పోలీసులు కూడా సూచిస్తున్నారు. ఇది తల్లిదండ్రులకు సైతం తీరని దుఃఖాన్ని మిగులుస్తుంది. అయితే ఈ రాగశ్రీ మృతితో గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. నిండు ప్రాణాలు ఇలా పరిచయం.. ప్రేమ.. విషాదంగా మారడంతో గొడుగు పేటలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. 

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

