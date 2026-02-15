Maha shivaratri 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు.. శైవ క్షేత్రాలకు పోటెత్తిన భక్తులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maha shivaratri 2026: తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా శైవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. ముందు రోజు రాత్రి నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తారు. ఉత్తరాది, దక్షిణాది సహా అన్ని ప్రాంతాల్లో భక్తుల సందడి నెలకొంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 15, 2026, 04:40 AM IST

Maha shivaratri 2026: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా  శివరాత్రి శోభ సంతరించుకుంది. తెలంగాణలో కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామితో పాటు వేములవాడ సహా కీసర సహా పలు ఆలయాల్లో భక్తులు సందడి నెలకొంది. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో శ్రీశైలం, మహా నంది, కాళహస్తీ క్షేత్రాల్లో అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరగుతున్నాయి. భక్తులు కూడా ఆలయాలకు అర్ధరాత్రి నుంచే చేరుకొని క్యూ లైన్ లో నిలబడ్డారు. మొత్తంగా పెద్ద ఆలయాల నుంచి చిన్న చిన్న ఆలయాల వరకు అన్ని చోట్ల మహా శివరాత్రి ప్రత్యక పూజలకు  భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. శివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా  రాత్రి ఒంటి గంట నుంచే అభిషేకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 

శివరాత్రి పర్వదినం నాడు దాదాపు అన్ని ఆలయాల్లో అక్కడ స్థానికంగా ఉండే సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఉదయం సుప్రభాత సేవ, తీర్థపు బిందె, మహన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం చేయనున్నారు. కొన్ని గుడుల్లో  భక్తులు గర్భగుడిలో తమ స్వహస్తాలతో శివున్ని స్పృశించి అభిషేకాలుజరిపి నీరు, బిల్వ దళం సమర్పించుకునే అవకాశాలు కల్పించారు. అంతేకాదు అర్ధారత్రి 12 గంటలకు శివ, పార్వతిల కళ్యాణం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.  

లింగోద్భవ కాలంలో అభిషేకాలు.. అలానే 16వ తేదీన  కాలోద్భావనలు, అభిషేకాలు మహా పూర్ణాహుతి, కలసోద్వాసన, త్రయాతక దీక్షతో కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమాలు పలు ఆలయాల్లో నిర్వహించనున్నాయి. పలు ఆలయాల్లో ఆ దేవ దేవుడిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు పెద్ద ఆలయాలు   సౌకర్యాలు కల్పించాయి. శివరాత్రి అంటే ఉపవాసం గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ ఈ రోజు పలు ఆలయాల్లో మహా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించనున్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Maha Shivaratri 2026Shiva TemplesSrisailamBhramaramba Devi TempleMahashivratri 2026

