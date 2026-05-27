Mahanadu Food Menu 2026: తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిఏటా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే 'మహానాడు' పార్టీ పండుగ ఈసారి కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్చువల్ విధానంలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టీడీపీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ, రాజకీయ తీర్మానాలతో సాగే ఈ మహాసభలు.. ఈసారి గోదావరి జిల్లాల్లో మాత్రం రాజకీయ చర్చల కంటే అక్కడి అదిరిపోయే 'విందు'తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
గోదావరి జిల్లాల ఆతిథ్యం, రుచికరమైన వంటకాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కాకినాడ జిల్లాలో ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య, మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మహానాడు వేడుకల్లో కార్యకర్తలు, అభిమానుల కోసం నోరూరించే రీతిలో భారీ ఎత్తున విందు ఏర్పాట్లు చేశారు.
మహానాడు విందులో నాన్-వెజ్ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేక మెనూ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యాహ్న భోజనంలో నాన్-వెజ్ వంటకాల ఘుమఘుమలు మహానాడు ప్రాంగణాన్ని ఊపేశాయని టీడీపీ కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు. వచ్చిన ప్రతి కార్యకర్త కడుపునిండా తినాలనే ఉద్దేశంతో వైవిధ్యమైన ఐటమ్స్ సిద్ధం చేశారని నిర్వాహకులు అంటున్నారు.
నాన్వెజ్ మెనూలో ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ, చికెన్ ఫ్రై, స్పెషల్ చికెన్ లివర్, గుడ్డు కూరలు, నోరూరించే మటన్ కీమా, గోదావరి స్పెషల్ ఫిష్ కర్రీ, ఫిష్ ఫ్రై, స్పెషల్ దమ్ బిర్యానీ, ఉలవచారు కార్యకర్తలకు వడ్డించినట్లు తెలుస్తోంది.
కేవలం నాన్-వెజ్ మాత్రమే కాకుండా, శాకాహారుల కోసం కూడా అంతే రిచ్గా మెనూ డిజైన్ చేశారట. వెజ్ భోజనంలో సాంప్రదాయ పప్పులు, రకరకాల కూరలు, నోరూరించే పులిహోర, ప్రత్యేకమైన స్వీట్లు, పాలతలికలు, గడ్డ పెరుగు అన్నం వంటివి ప్రత్యేకంగా వడ్డించారట.
ప్రస్తుత మే నెలకు సంబంధించిన వేసవి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కార్యకర్తలకు ఎండదెబ్బ తగలకుండా రోజంతా ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో చల్లటి మజ్జిక, కూల్డ్రింక్స్ విరివిగా సప్లై చేశారని కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, ఫ్రూట్ సలాడ్స్ కూడా అందించారని చెబుతున్నారు.
ఉదయం అల్పాహారంతో మొదలైన ఈ ఆతిథ్యం.. మధ్యాహ్న భోజనం వరకు అద్భుతంగా సాగిందని టీడీపీ కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు. కేవలం కార్యకర్తలే కాకుండా, పార్టీ అగ్రనాయకులు సైతం అందరితో కలిసి కూర్చుని సరదాగా ముచ్చటిస్తూ భోజనాలు చేయడం అక్కడ ఒక రాజకీయ సభలా కాకుండా, ఇంటి పెళ్లి వేడుకలాంటి వాతావరణాన్ని తలపించిందని వారంతా అంటున్నారు. "గోదావరి జిల్లాల ఆతిథ్యానికి తిరుగులేదు" అని నిరూపిస్తూ, ఈసారి మహానాడుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడి ఏర్పాట్లపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
