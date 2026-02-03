English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam: శ్రీశైలం వెళ్లేవారికి బంపర్‌ ఆఫర్.. శివరాత్రికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు, భక్తులకు అవన్నీ ఫ్రీ..!

Srisailam: శ్రీశైలం వెళ్లేవారికి బంపర్‌ ఆఫర్.. శివరాత్రికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు, భక్తులకు అవన్నీ ఫ్రీ..!

Mahashivaratri Srisailam Arrangements 2026:  శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది దేవస్థానం. ఫిబ్రవరి 8వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ వరకు శ్రీశైలం బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక ఈనెల 15వ తేదీన మహా శివరాత్రి కూడా జరుపుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీశైలం వచ్చే భక్తులకు ఉచిత సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 3, 2026, 01:32 PM IST

Mahashivaratri Srisailam Arrangements 2026: ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ మహాశివరాత్రి జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులందరూ శైవాలయాలకు వెళ్లడం ఆనవాయితీ. ఆరోజు శివయ్య కోసం ఉపవాసం ఉండి శివాలయాలను దర్శించి ఉపవాసం విరమిస్తారు. శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.  ఈనెల ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 18 వరకు దేవస్థానంలో బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. మహాశివరాత్రి పండుగ సందర్భంగా ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. అయితే శివాలయానికి వచ్చే భక్తులకు ఫ్రీగా లడ్డూలు అందించాలని దేవస్థానం నిర్ణయించింది. అంతేకాదు క్యూ లైన్‌లో వేచి ఉన్న భక్తుల కోసం పాలు, బిస్కెట్లు, అల్పాహారం కూడా పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇక భక్తుల సౌకర్యం కోసం మంచినీరు మౌలిక సదుపాయాలు భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తోంది. ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో టోల్ ఫీజు లేకుండానే వాహనదారులను కూడా అనుమతించనుంది. ఇది భక్తులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. 

శివరాత్రి అతిత్వరలో రానుంది. దేవస్థానం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేస్తుంది. పెద్ద ఎత్తున భక్తుల తాకిడి ఉండనుంది. అధికారుల అంచనా ప్రకారం 7 లక్షల మంది వరకు ఈ సమయంలో భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకుంటారు. మహా శివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. దీనికి భక్తులకు తగిన పోలీసులు ఇతర సదుపాయాలు పోలీసుల ద్వారా భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు. భక్తుల తాకిడి నేపథ్యంలో 60 వేల వాహనాలు కూడా వస్తాయి. ఈ సమయంలో సరైన పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి తీసుకుంటున్నారు. ఇక శ్రీశైలం ఆలయం నంద్యాల జిల్లాకు వస్తుంది. ఇది మార్కాపురం జిల్లా బోర్డర్ కు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు. పోలీసులు రెవెన్యూ అధికారులు జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా ప్రత్యక్షంగా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం కలిగించేలా  చూస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు చోటు చేసుకోకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నల్లమల ఘాట్ రోడ్డు 20 రోజులపాటు నిబంధనలు విధించారు. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 20వ తేదీ వరకు హెవీ వెహికల్స్ ఈ మార్గంలో పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఈ సమయంలో భక్తుల తాకిడి ఉంటుంది. కాబట్టి గూడ్స్ వాహనాలను విజయవాడ మీదుగా కర్నూలు నంద్యాలకు మళ్లించనున్నారు. పోలీసులు ఆర్టీఏ అధికారులు హెవీ వాహనాలు ఈ మార్గం గుండా వెళ్తే భారీ ఫైన్ విధిస్తామని కూడా జారీ చేశారు. ఘాట్ రోడ్లలో ఇలాంటి హెవీ వెహికల్స్ వెళ్లడం వల్ల భక్తులకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో నంద్యాల డిస్టిక్ సూపరిండెంట్ పోలీస్ సునీల్ శరన్ దగ్గరుండి ఇతర ఏర్పాట్లను చూస్తున్నారు. మార్కాపురం జిల్లాతో పాటు జాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ నిర్వహించారు. 2,500 మంది పోలీసులతో భద్రత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భక్తుల సౌకర్యవంతమైన దర్శనం కలిగించేలా ఏర్పాటులు పూర్తి చేస్తున్నారు.

Mahashivaratri 2026Srisailam MahashivaratriSrisailam Temple Latest NewsSrisailam Free FacilitiesSrisailam Brahmotsavams 2026

