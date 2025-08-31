English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Intermediate Exams: ఏపీ ఇంటర్ విద్యార్థులకు కీలక అప్ డేట్..ఫిబ్రవరిలోనే పరీక్షలు..కొత్త షెడ్యూల్ ఇదే..!!

AP Intermediate Exams: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు కీలక అప్ డేట్ వచ్చింది. ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మిడియేట్ విద్యలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు ఇంటర్ బోర్డు శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం..ఈ విద్య సంవత్సరం ఇంటర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ను ఫిబ్రవరిలోనే నిర్వహించాలని ఇంటర్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Aug 31, 2025

AP Intermediate Exams:  ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణలో ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయాలు విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా మారనున్నాయి. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చిలో జరిగే పరీక్షలను ఈసారి ఫిబ్రవరిలోనే పూర్తిచేయాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ మార్పు వల్ల ఏప్రిల్ నెల నుంచి విద్యా సంవత్సరం సజావుగా కొనసాగుతుంది. మరో ముఖ్య కారణం – సీబీఎస్‌ఈ పరీక్షల షెడ్యూల్‌తో రాష్ట్ర పరీక్షల సమన్వయం కలుగుతుంది .

గతంలో ఒకే రోజున రెండు సబ్జెక్టుల పరీక్షలు రావడం వల్ల విద్యార్థులు  ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే  ఎంపీసీ విద్యార్థులకు గణితం ఉంటే, అదే రోజు బయాలజీ లేదా ఇతర ఆర్ట్స్ గ్రూప్ సబ్జెక్టులు కూడా ఉండేది. ఇది విద్యార్థులపై శారీరక, మానసిక ఒత్తిడిని పెంచేది. కానీ ఈ సంవత్సరం నుంచి ఒక్కో రోజుకు ఒక్క సబ్జెక్ట్ మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. అంటే, ఒక రోజు గణితం ఉంటే ఆ రోజు మరే ఇతర పరీక్ష ఉండదు. ఈ విధానం వల్ల విద్యార్థులు ఒత్తిడి తగ్గడంతోపాటు తదపరి పరీక్షకు సిద్ధమయ్యేందుకు సమయం ఉంటుంది.

సైన్స్ గ్రూప్ పరీక్షలు పూర్తయ్యాక, భాషల పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాతే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ పరీక్షలు ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలను జనవరి చివరిలోనే చేయాలా లేక రాతపరీక్షల తర్వాత చేయాలా అనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.

పాఠ్యాంశాల్లో కూడా పెద్ద మార్పులు చేశారు. ఈ సంవత్సరం నుంచి ఎన్‌సీఈఆర్టీ సిలబస్‌ను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తున్నారు. దీని వలన ఎంపీసీ విద్యార్థులు జీవశాస్త్రాన్ని కూడా చదవగలుగుతున్నారు. అదే విధంగా ఆర్ట్స్ గ్రూప్ విద్యార్థులకు కొన్ని సైన్స్ సబ్జెక్టులు ఐచ్ఛికంగా ఎంచుకునే అవకాశం కల్పించారు. కొంతమంది సైన్స్ గ్రూప్ విద్యార్థులు పాలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్ వంటి సబ్జెక్టులను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఈ మార్పు వల్ల భవిష్యత్తులో ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ లేదా ఇతర ప్రొఫెషనల్ కోర్సులకు అవసరమైన అర్హతలు పొందడం సులభం అవుతుంది.

మార్కింగ్ విధానంలో కూడా సంస్కరణలు చేశారు. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థుల కోసం ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ పరీక్షలను ఒక్కోటి 85 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. మిగతా మార్కులు రెండో సంవత్సరం ప్రాక్టికల్స్ ద్వారా కేటాయిస్తారు. అదనంగా, అన్ని సబ్జెక్టుల్లో ఒక మార్కు ప్రశ్నలను కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు. బయాలజీ సబ్జెక్ట్‌లో బోటనీకి 43 మార్కులు, జూలజీకి 42 మార్కులు కేటాయించారు. 

ఈ మార్పులు విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని  నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకే రోజుకు ఒక్క పరీక్ష విధానం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుందంటున్నారు. సబ్జెక్టు ఎంపికల్లో ఇచ్చిన సౌలభ్యం వల్ల భవిష్యత్తు చదువుకు మరింత ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మార్కింగ్ విధానం పారదర్శకతను, ప్రాక్టికల్ ప్రాధాన్యతను పెంచుతుంది. మొత్తానికి, ఈ సరికొత్త షెడ్యూల్,  సిలబస్ మార్పులు విద్యార్థుల విద్యా ప్రణాళికను మరింత బలపరుస్తాయని చెప్పవచ్చు. తాజాగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల విద్యార్థులకు మేలు జరిగే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. 

