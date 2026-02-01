TTD EO: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో కొత్త మలుపు.. టీటీడీ ఈఓ అనిల్‌ సింఘాల్‌ బదిలీ

Muddadi Ravi Chandra: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో లడ్డూ వివాదం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతువుల కొవ్వు వినియోగించారని తీవ్ర ఆరోపణలు రావడంతో సిట్ విచారణ చేస్తుండగా.. తాజాగా వచ్చిన రిపోర్టులో అలాంటి సాక్ష్యాలు లేవని తేలింది. ఈ క్రమంలో మరోసారి ఏపీ రాజకీయాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ ఏర్పడగా.. తాజాగా మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. టీటీడీ ఈఓగా ఉన్న అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను ఏపీ ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను ఏపీ ప్రభుత్వం బదిలీ చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో టీటీడీ ఈఓగా ఉన్న అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను 2025 సెప్టెంబర్లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏరికోరి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సిట్ నివేదికలో అసలు ఆవులు లేవు, నెయ్యి లేదు, అంతా కాక్టెయిల్ కెమికల్స్ అని తేల్చడంతో తిరుమల లడ్డూ వివాదం కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ పరిణామం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ పరిస్థితిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య యుద్ధం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను టీటీడీ ఈఓ బాధ్యతల నుంచి తొలగించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆరు నెలలు కూడా పూర్తికాకుండానే అనిల్ కుమార్ను సాగనంపడం మరో వివాదానికి దారి తీసే అవకాశం ఉంది.
రవిచంద్ర ముద్దాడ ఎవరు?
టీటీడీ కొత్త ఈఓగా ఐఏఎస్ అధికారి రవిచంద్ర ముద్దాడను పూర్తి అదనపు బాధ్యతలతో ప్రభుత్వం నియమించింది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ముఖ్య కార్యదర్శిగా ఉన్న రవిచంద్ర ముద్దాడకు టీటీడీ ఈఓ బాధ్యతలు అదనంగా అప్పగించారు. 1996 బ్యాచ్కు చెందిన రవిచంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐఏఎస్ కేడర్ అధికారి. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2003లో రంగారెడ్డి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్గా పనిచేశారు. వివాదస్పదమైన వందల కోట్ల భూమిని కబ్జా నుంచి కాపాడి ప్రభుత్వానికి అప్పగించారు. ప్రభుత్వ విధానాల రూపకల్పనలో మేటి అధికారిగా పేరు పొందిన రవిచంద్ర ముద్దాడ నెల్లూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్గా పని చేశారు.
కరోనా సమయంలో ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శిగా రవిచంద్ర పని చేశారు. తనకు అప్పగించిన విధులను చిత్తశుద్ధితో నిర్వహించే సమర్ధమైన అధికారిగా గుర్తింపు పొందారు. ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉన్నా వ్యక్తిగత పేరు కన్నా ప్రభుత్వానికి పేరు రావాలని నిజాయితీగా కష్టపడి పని చేసే అత్యుత్తమ అధికారిగా రవిచంద్ర ముద్దాడ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
