Palnadu district: కోరిక తీర్చాలంటూ.. సోదరి వరుసయ్యే యువతికి టార్చర్.. చివరకు.!.

Man arrested for molesting college girl in palnadu district: ఇటీవల కొంత మంది యువకులు పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసి పాపల నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. కామంతో రెచ్చిపోయి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తెచ్చిన, ఎంత కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేసిన కూడా వీరు మారడంలేదు. ప్రతిరోజు యువతులపై వేధింపుల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో అమ్మాయిలు ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా చాలా టెన్షన్ గా మారింది. మొత్తంగా దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని పల్నాడులో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
పల్నాడులోని నరసరావుపేటలో జరిగిన ఈ ఘటనపై పోలీసులు విస్తు పోయే విషయాలను వెల్లడించారు. గత ఏడునెలలుగా రత్నరాజు అనే యువకుడు బీటెక్ చదువుతున్న మేఘన అనే యువతిని తనను ప్రేమించాలని వేధిస్తున్నాడు. ఆమె అతనికి సోదరి వరుస.ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అతను ప్రవర్తన మార్చుకొలేదు. యువతి కుటుంబ సభ్యులు కూడా పలు మార్లు హెచ్చరించారు. అయిన అతను మారలేదు.
ఇటీవల యువతి కాలేజ్ కు వెళ్తుండగా బస్ లో ఆమెను వెంబడించాడు. తనను ప్రేమించాలని, పెళ్లి చేసుకొవాలని వేధించాడు. సమాజంలో రిలేషన్ లు ఎవరు పట్టించుకోరని తనతో ఉండాలని టార్చర్ చేశాడు. చుట్టుపక్కల వారు అతడ్ని వారించడంతో పారిపోయాడు.ఆ తర్వాత యువతి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు.
విచారణలో అతను గత కొన్నినెలలుగా యువతిని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. ఆమె ఎప్పుడు ఎక్కడకు వెళ్తుందని గమనిస్తు.. ప్రతి రోజు ఆమెను వెంబడించేవాడని పోలీసులు చెప్పారు. ఈక్రమంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. ఘటనతో యువతి తీవ్ర భయభ్రాంతులకు లోనై బైటకు రావడమే మానేసిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
