English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Palnadu district: కోరిక తీర్చాలంటూ.. సోదరి వరుసయ్యే యువతికి టార్చర్.. చివరకు.!.

Palnadu district: కోరిక తీర్చాలంటూ.. సోదరి వరుసయ్యే యువతికి టార్చర్.. చివరకు.!.

Man arrested for harassed girl in palnadu: ప్రతి రోజు యువతి కాలేజీకి వెళ్లే క్రమంలో ఆమెను అడ్డుకుని తనను ప్రేమించాలని వేధించేవాడు. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అతను ప్రవర్తన మార్చుకోలేదు.ఈ ఘటనపై పల్నాడు పోలీసులు దిమ్మతిరిగే నిజాల్ని బైటపెట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 10, 2026, 07:55 PM IST
  • యువతికి పెళ్లి పేరిట వేధింపులు..
  • పల్నాడులో మరో ఘోరం..

Trending Photos

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పు.. కొత్త టైమింగ్స్ ఏంటంటే..?
5
Tirumala temple
Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పు.. కొత్త టైమింగ్స్ ఏంటంటే..?
Bellamkonda Sreenivas: &#039;నా కావ్యమ్మ&#039; అంటూ కాబోయే భార్యని పరిచయం చేసిన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఫొటోలు వైరల్!
5
Bellamkonda Sreenivas Wife
Bellamkonda Sreenivas: 'నా కావ్యమ్మ' అంటూ కాబోయే భార్యని పరిచయం చేసిన బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. ఫొటోలు వైరల్!
Jr NTR: పాలిటిక్స్‌లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత సీఎం.. యంగ్ టైగర్ ఏమన్నారంటే..!
5
jr ntr politics
Jr NTR: పాలిటిక్స్‌లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత సీఎం.. యంగ్ టైగర్ ఏమన్నారంటే..!
Prabhas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్ల బతికి బయటపడిన ప్రభాస్.. ఏమైందో తెలుసా..!
6
Prabhas
Prabhas: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వల్ల బతికి బయటపడిన ప్రభాస్.. ఏమైందో తెలుసా..!
Palnadu district: కోరిక తీర్చాలంటూ.. సోదరి వరుసయ్యే యువతికి టార్చర్.. చివరకు.!.

Man arrested for molesting college girl in palnadu district: ఇటీవల కొంత మంది యువకులు పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసి పాపల నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. కామంతో రెచ్చిపోయి దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తెచ్చిన, ఎంత కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేసిన కూడా వీరు మారడంలేదు. ప్రతిరోజు యువతులపై వేధింపుల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  దీంతో అమ్మాయిలు ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి వచ్చే వరకు  కూడా చాలా టెన్షన్ గా మారింది. మొత్తంగా దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని పల్నాడులో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

పల్నాడులోని నరసరావుపేటలో  జరిగిన ఈ ఘటనపై పోలీసులు విస్తు పోయే విషయాలను వెల్లడించారు. గత ఏడునెలలుగా రత్నరాజు అనే యువకుడు బీటెక్ చదువుతున్న మేఘన అనే యువతిని తనను ప్రేమించాలని వేధిస్తున్నాడు. ఆమె అతనికి సోదరి వరుస.ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అతను ప్రవర్తన మార్చుకొలేదు. యువతి కుటుంబ సభ్యులు కూడా పలు మార్లు హెచ్చరించారు. అయిన అతను మారలేదు.

ఇటీవల యువతి కాలేజ్ కు వెళ్తుండగా బస్ లో ఆమెను వెంబడించాడు. తనను ప్రేమించాలని, పెళ్లి చేసుకొవాలని వేధించాడు. సమాజంలో రిలేషన్ లు ఎవరు పట్టించుకోరని తనతో ఉండాలని టార్చర్ చేశాడు. చుట్టుపక్కల వారు అతడ్ని వారించడంతో పారిపోయాడు.ఆ తర్వాత యువతి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు.

Read more: Khammam: ఎంతకు తెగించింది భయ్యా..?.. మొగుడి ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం భార్య వేసిన స్కెచ్ ఏంటో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

విచారణలో అతను గత కొన్నినెలలుగా యువతిని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. ఆమె ఎప్పుడు ఎక్కడకు వెళ్తుందని గమనిస్తు.. ప్రతి రోజు ఆమెను వెంబడించేవాడని పోలీసులు చెప్పారు. ఈక్రమంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. ఘటనతో యువతి తీవ్ర భయభ్రాంతులకు లోనై బైటకు రావడమే మానేసిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

palnaduMan molested girlAP Crime NewsPalnadu Crime NewsAndhra Pradesh

Trending News