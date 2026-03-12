English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kakinada Video Viral: ఏపీలో అమానవీయం.. భార్యను కింద పడేసి ఎక్కి, పిడిగుద్దులు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Kakinada Video Viral: ఏపీలో అమానవీయం.. భార్యను కింద పడేసి ఎక్కి, పిడిగుద్దులు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Man attacks on his wife in Kakinada: నడి రోడ్డు మీద భార్యను పడేసి పిడిగుద్దులు కొట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయాడు. కాకినాడలో జరిగిన ఈ ఘటనపై పెనుదుమారం రాజుకుంది. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 05:10 PM IST
  • నడి రోడ్డు మీద అరాచకం..
  • భార్యపై భర్త దాడి..

Kakinada Video Viral: ఏపీలో అమానవీయం.. భార్యను కింద పడేసి ఎక్కి, పిడిగుద్దులు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Man brutally attacks on his wife over second marriage dispute in Kakinada: మహిళల భద్రతపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కొంత మంది నీచులు  మారడం లేదు. ప్రతి రోజు మహిళలను వేధిస్తు, దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నకొన్ని చోట్ల వివాహేతర  సంబంధాలు, మరికొన్ని చోట్ల ప్రేమించాలని వేధింపులకు దిగుతున్నారు. ఇక పెళ్లైన తర్వాత కూడా కట్నం, రెండో వివాహం అంటూ గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీలోని  కాకినాడలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 

కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం పీ వేమవరంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. 2021లో  మణికంఠ, దేవి ఇద్దరు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో దేవి ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్‌గా పని చేస్తుంది.అయితే.. ఇతగాడి కన్ను కాస్త మేనకోడలిపై పడింది. ఆమెను .. రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇంట్లో చెబితే భార్య దీనికి ఓప్పుకోలేదు.

దీనిపై ప్రతిరోజు గొడవలు జరిగాయి. ఇటీవల మరీ ఘోరంగా తన పెళ్లికే అడ్డంవస్తావా అని భార్య దేవిని మణికంఠ నడి రోడ్డు మీద పడేసి దాడులకు దిగాడు. అంతే కాకుండా ఆమెను పీక పిసికి చంపేందుకు కూడా ప్రయత్నించాడు. చుట్టుపక్కల వారు అడ్డుకొవడంతో అతను ఆమెను వదిలేశాడు. దీంతో దేవి స్థానికంగా ఉన్న పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది.

Read more: Snake in Tirumala: తిరుమలలో అరుదైన పచ్చ నాగుపాము.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏంచెప్పారంటే..?

బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకొవాలనిస్థానికులతో పాటు, నెటిజన్లు సైతం ఏపీ పోలీసుల్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

kakinadaFamily Disputeman attacks on his wifeman kicks his wifeVideo Viral

