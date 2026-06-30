/Andhra Pradesh: వామ్మో..ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఒకే వ్యక్తిని ఆరు నెలల్లో మూడు సార్లు కాటేసిన పాము.. ప్రకాశం జిల్లాలో వింత ఘటన..

Farmer dies by snake bite in prakasam: ఇతర సీజన్లలో కంటే వర్షాకాలంలో పాముల టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తాయి. వెచ్చగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఆవాసం చేసుకుని నివాసం ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అవి ఇళ్లలోని బూట్లలో, సజ్జలమీద, బైక్ కవర్ లలో కూడా దూరి పోయి ఉంటాయి. పొలాలకు వెళ్లే వారు, పొలం పనులు చేసే వారు ఎక్కువగా పాము కాటుకు గురౌతుంటారు. ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా బుల్లి కురవ మండలంకు చెందిన ఒక రైతు ఏకంగా మూడు సార్లు పాముకాటుకు గురయ్యారు. రెండు సార్లు పాము కాటు నుంచి బైటపడ్డాడు. కానీ చివరకు మాత్రం దాని విషం అతని శరీరంలోకి వ్యాపించడం వల్ల చనిపోయాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలంలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. నక్కబొక్కలపాడు గ్రామానికి చెందిన రైతు ధూళిపాళ్ల వీరాంజనేయులు వ్యవసాయం చేస్తు జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఇతను ఆరునెలల వ్యవధిలో మూడు సార్లు పాము కాటుకు గురయ్యారు. గత ఆరునెలల క్రితం వీరాంజనేయులు.. సుబాబుల్ తోటలోకి వెళ్లినప్పుడు మొదటిసారి పాము కాటుకు గురయ్యారు.వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు వైద్యుల దగ్గరుక తీసుకెళ్లి వైద్యంఅందేలా చేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
మరల ఇంటి దగ్గర కాలువ శుభ్రం చేస్తుండగా రెండోసారి మళ్లీ పాము కాటు వేసింది. అప్పుడు కూడా అతను వైద్యుల దర్గరకు తీసుకెళ్లగా మృత్యుంజయుడిగా నిలిచారు. ఇక మూడోసారి తాజాగా వీరాంజనేయులు వాకింగ్కు వెళ్తున్న క్రమంలో .. ఒక పాము వెనక వైపు నుండి వచ్చి కాటు వేసింది.
దీంతో అతను షాక్ కు గురయ్యాడు. కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లే లోపే విషం శరీరం అంతా వ్యాపించడంతో మార్గమధ్యంలోనే చనిపోయాడు. వైదయులు కూడా విషం శరీరంలో వ్యాపించిందని చెప్పారు. దీంతో వీరాంజనేయులు కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.
పాము పగపట్టిందా..?.
ఈ క్రమంలో వీరాంజనేయులును నాగు పాములు పగపట్టిందా అని స్థానికుల్లో ప్రచారం జరిగింది. రెండు సార్లు కాటు వేసిన అతను ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. కానీ మూడో సారి మాత్రం పాము కాటు నుంచి తప్పించుకోలేక పోయాడు. ఇదంతా చూస్తుంటే పాము పగపట్టినట్లుందని స్థానికంగా ప్రచారం జరుగుతుంది.
మరోవైపు అదేంకాదని... పొలాల్లో పనిచేసే వారు తరచుగా పాముల కాటుకు గురౌతారు.. అలాంటి ఘటనలు పదే పదే జరగడంవల్ల ఇలాంటి వదంతులు ప్రచారం అవుతున్నాయని మరికొంత మంది అంటున్నారు. కొంతమంది పాములు ఒక వ్యక్తిని గుర్తు పట్టుకుని మరీ పగతీర్చుకునేంత సిన్మా ఉండదని ఈ ప్రచారంను కొట్టిపారేస్తున్నారు.
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