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Andhra Pradesh: వామ్మో..ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఒకే వ్యక్తిని ఆరు నెలల్లో మూడు సార్లు కాటేసిన పాము.. ప్రకాశం జిల్లాలో వింత ఘటన..

Man dies by snake bite in Prakasam: ఆరు నెలల క్రితం వీరాంజనేయులు తన సుబాబుల్ తోటలోకి వెళ్లినప్పుడు మొదటిసారి పాము కాటుకు గురయ్యాడు. ఆ తర్వాత వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు వైద్యుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పించి. ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:21 PM IST
Andhra Pradesh: వామ్మో..ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఒకే వ్యక్తిని ఆరు నెలల్లో మూడు సార్లు కాటేసిన పాము.. ప్రకాశం జిల్లాలో వింత ఘటన..
Image Credit: andhrapradeshnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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