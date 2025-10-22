English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kakinada Crime News: తునిలో రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు.. బాలికను సపోట తోటలోకి తీసుకువెళ్లి..!

Tuni Crime News: ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై ఓ వృద్ధుడు అత్యాచారానికి యత్నించాడు. బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి.. దారుణానికి ఒడిగట్టేందుకు ప్రయత్నించగా.. ఓ వ్యక్తి వీడియో తీస్తూ నిలదీశాడు. దీంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కాకినాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:59 PM IST

Tuni Crime News: కాకినాడ జిల్లా తునిలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బాలికపై టీడీపీ కౌన్సిలర్  అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. విషయం తెలియగానే గ్రామస్తులు సదరు కౌన్సిలర్‌ను పట్టుకుని చితకబాదారు. బాలికను స్కూటీపై సపోట తోటలోకి తీసుకువచ్చిన కామాంధుడు.. అత్యాచారానికి తెగబడినట్లు తెలుస్తోంది. బాలిక దుస్తులు వేసుకుంటున్న సమయంలో ఓ వ్యక్తి వీడియో తీసి.. అతడిని నిలదీశాడు. బాలికను ఏం చేస్తున్నావని.. ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకువచ్చావని ప్రశ్నించగా.. ఆ కౌన్సిలర్ అతడిపై మాటల యుద్ధానికి దిగాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటన వివరాలు ఇలా.. 

తుని రూరల్‌ పరిధిలో ఉన్న గురుకుల పాఠశాలలో బాధిత బాలిక 8వ తరగతి చదువుతోంది. ఈ చిన్నారిని నారాయణ రావు అనే టీడీపీ కౌన్సిలర్.. హాస్టల్ వద్దకు వెళ్లి తాను తాతయ్యను అంటూ స్కూటీపై తీసుకువెళ్లాడు. హంసవరం సపోటా తోటలోకి తీసుకువెళ్లి అత్యాచారానికి యత్నించాడు. ఈ ఘటనను ఓ యువకుడు వీడియో తీస్తూ.. నారాయణ రావును నిలదీశాడు. తాను ఎవరో తెలుసా.. కౌన్సిలర్‌ను అంటూ ఆ యువకుడిని బెదిరించేందుకు కామాంధులు బెదిరించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఎందుకు తీసుకువచ్చావని నిలదీయగా.. మూత్ర విసర్జనకు వచ్చామంటూ బుకాయించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ యువకుడి గట్టిగా ప్రశ్నించడంతో అక్కడ నుంచి బాధితురాలిని స్కూటీపై ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్లిపోయాడు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు.. నారాయణ రావుకు దేహశుద్ధి చేశారు. 

అత్యాచార యత్నానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. గురుకుల పాఠశాల సిబ్బంది, బాధిత బాలిక తల్లిదండ్రులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. గతంలో కూడా బాలిక బంధువుని అంటూ చెప్పి బయటకు తీసుకువెళ్లినట్లు విచారణలో తేలింది. పోలీసులు నారాయణ రావును అరెస్ట్ చేసి.. పోక్స్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 

ఈ ఘటనపై తెలుగుదేశం పార్టీ స్పందించింది. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రభుత్వం చూస్తు ఊరుకోదని.. నిందితులు ఎంతటి వారు అయినా.. ఏ పార్టీకి చెందిన వారు అయినా కఠినంగా శిక్షిస్తుందని తెలిపింది. నిందితుడికి టీడీపీలో ఏ విభాగంలో కూడా ఎలాంటి పదవి లేదని.. తప్పు చేస్తే నాయకులు అయినా.. సామాన్యులకు అయినా ఒకే శిక్షలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. 

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

crime newsTuni CrimeGurukulam School IncidentkakinadaKakinada News

Trending News