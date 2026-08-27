/Anantapur: ఏపీలో అమానుషం.!. పూజల పేరుతో బాలికను వివస్త్రను చేసి అక్కడ తాకుతూ.. చివరకు.!.

Man performed witch craft rituals in Anantapur: ఇటీవల కొంత మంది దొంగ బాబాలు అమాయకులను టార్గెట్ చేసుకుని దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా ధనం లభిస్తుందని పూజల పేరుతో ఘోరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఏపీలోని అనంతపురంలో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. ఏపీలోని అనంతపురంలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అనంతపురంకు చెందిన ఓ వ్యక్తికి కొన్నాళ్ల క్రితం మహాలక్ష్మి అనే మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. అయితే.. ఆమెకు తరచుగా కొన్ని పూజలు చేస్తు ధనం లభిస్తుందని చెప్పి నమ్మించాడు.
ఈ దొంగ బాబా మాటల్ని మహాలక్ష్మి నమ్మింది. ఆ తర్వాత ఆమె కూతురు మైనర్ బాలికను ఓ సీక్రెట్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్లి.. రాత్రి వివస్త్రను చేసి, పూజల పేరుతో అసభ్యంగా హేమంత్ అనే బాబా తాకాడు. ఆతర్వాత మరల పూజలు ఫలించలేదని.. ఈ నెల 8న మరో ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి, బాలికని వివస్త్రని చేసి, మళ్లీ పూజలు పేరిట దారుణంకు పాల్పడ్డాడు.
మళ్లీ పూజలు సరిగ్గా జరగలేదని చెప్పి.. ఈ నెల 9న కడపలోని దొంగ గురువు వెంకటేశ్ వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. ఈ నెల 11న మళ్లీ పూజ చేయాలని చెప్పి.. ఆ బాలికను కారులో ఎక్కించుకొని వారు బయల్దేరారు. వీరిపై స్థానికులకు అనుమానం రావడంతో.. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ విషయం తమకు తెలియడంతో.. బాలికను, ఆమె తల్లిని కారులో నుంచి దింపేసి, దొంగ బాబాలు పరార్ అయ్యారు.
బాధితుల ఫిర్యాదుతో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు.. అనంతపురకు బదిలీ చేశారు. దొంగ బాబాలు హేమంత్, బాలసుబ్రహ్మణ్యం, వెంకటేష్ యాదవ్ సహా మహాలక్ష్మి, సాయిప్రణవ్లపై పోలీసులు పోక్సో కేసును నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగామారింది.
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