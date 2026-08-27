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Anantapur: ఏపీలో అమానుషం.!. పూజల పేరుతో బాలికను వివస్త్రను చేసి అక్కడ తాకుతూ.. చివరకు.!.

Andhra Pradesh: అనంతపురంకు చెందిన ఒక వ్యక్తికి కొన్నాళ్ల క్రితం మహాలక్ష్మి అనే మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆమెను తరచుగా కొన్ని పూజలు చేస్తే ఐశ్వర్యం లభిస్తుందని దొంగ మాటలు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో బాలిక పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:51 PM IST
Anantapur: ఏపీలో అమానుషం.!. పూజల పేరుతో బాలికను వివస్త్రను చేసి అక్కడ తాకుతూ.. చివరకు.!.
Image Credit: apnews(File)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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