English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Srisailam Temple Video: శ్రీశైలంలో మరోసారి మహా అపచారం.!. మల్లన్న భక్తులు సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

Man recording srisailam temple puja: దేవాలయంకు ఫోన్ తీసుకెళ్లడమే కాకుండా అక్కడ జరుగుతున్న స్వామి వారి పూజను రికార్డు చేయడం తీవ్ర విమర్శలకు తావిస్తుంది. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. అసలు అక్కడున్న సెక్యురిటీ సిబ్బంది ఏంచేస్తున్నారంటూ మల్లన్న భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 08:38 PM IST
  • శ్రీశైలంలో ఆలయంలో ఫోన్ తో రచ్చ..
  • వీడియోపై ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారం..

Trending Photos

Man using Mobile phone in srisailam main temple video: శ్రీ శైలంలో మల్లన్న స్వామి ఆలయంలో ఇటీవల అనేక అపచారాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల శివరాత్రి నేపథ్యంలో శివయ్య మాలలు వేసుకున్న భక్తులపై తోపులాటలు జరిగి పోలీసులు లాఠీ చార్జీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కూడా తరచుగా సామాన్య భక్తులను పక్కన పెట్టి వీఐపీ భక్తులకు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారంటూ అనేక ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.  దీనిపై ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు  శ్రీ శైలం దేవాలయం సిబ్బందిపై సీరియస్ అయ్యారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గించే పనుల్ని వదలబెట్టబోమని అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. శ్రీ శైలం ఆలయంలో మరో  అపచారం చోటు చేసుకుంది. ఏకంగా గర్భాలయంలో సెల్ ఫోన్ ను తీసుకెళ్లి మరీ స్వామి వారి ఆలయంలో శివలింగంను వీడియో తీశారు.  అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. మల్లన్నను పూజలు చేస్తున్న క్రమంలో ఒక భక్తుడు వీడియో తీశాడు. కనీసం చుట్టుపక్కల ఉన్న భద్రత సిబ్బంది సైతం అతడ్ని వారించడంలేదు.

ఫోన్ ను తీసుకెళ్లడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు. అలాంటిది  ఏకంగా స్వామి వారి పూజలను వీడియో తీశాడు. అది కాస్త వైరల్ గా మారడంతో దీనిపై ఏపీ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది.  ఇంకా ఎన్ని అపచారాలు చేస్తారని  శ్రీశైలం ఆలయం సిబ్బందిపై మల్లన్న భక్తులు మండి పడుతున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamVideo Viralsocial mediaSrisailam templePhone using in srisailam temple

Trending News