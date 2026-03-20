Srisailam Temple Video: శ్రీశైలంలో మరోసారి మహా అపచారం.!. మల్లన్న భక్తులు సీరియస్.. వీడియో వైరల్..

Man using Mobile phone in srisailam main temple video: శ్రీ శైలంలో మల్లన్న స్వామి ఆలయంలో ఇటీవల అనేక అపచారాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల శివరాత్రి నేపథ్యంలో శివయ్య మాలలు వేసుకున్న భక్తులపై తోపులాటలు జరిగి పోలీసులు లాఠీ చార్జీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కూడా తరచుగా సామాన్య భక్తులను పక్కన పెట్టి వీఐపీ భక్తులకు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారంటూ అనేక ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీ శైలం దేవాలయం సిబ్బందిపై సీరియస్ అయ్యారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గించే పనుల్ని వదలబెట్టబోమని అన్నారు.
శ్రీశైలంలో మరోసారి మహా అపచారం!🚨
దేవాలయంలోకి మొబైల్ ఫోన్ను తీసుకెళ్లి.. గర్భగుడిలోని స్వామి వారిని వీడియో తీసిన భక్తుడు
అసలు మొబైల్ను గుడి లోపలికి ఎలా అనుమతించారు? భక్తుడు వీడియో తీస్తుంటే భద్రతా సిబ్బంది నిద్రపోతున్నారా?
శివ... శివా.. శ్రీశైలంలో ఏంటి ఈ వరుస ఘోరాలు?… pic.twitter.com/Tt0GPoqK0X
— YSR Congress Party (@YSRCParty) March 20, 2026
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. శ్రీ శైలం ఆలయంలో మరో అపచారం చోటు చేసుకుంది. ఏకంగా గర్భాలయంలో సెల్ ఫోన్ ను తీసుకెళ్లి మరీ స్వామి వారి ఆలయంలో శివలింగంను వీడియో తీశారు. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. మల్లన్నను పూజలు చేస్తున్న క్రమంలో ఒక భక్తుడు వీడియో తీశాడు. కనీసం చుట్టుపక్కల ఉన్న భద్రత సిబ్బంది సైతం అతడ్ని వారించడంలేదు.
Read more: Elephants in Tirupati Video: తిరుపతి జిల్లాలో ఏనుగుల బీభత్సం..పలువురికి తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో వైరల్..
ఫోన్ ను తీసుకెళ్లడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు. అలాంటిది ఏకంగా స్వామి వారి పూజలను వీడియో తీశాడు. అది కాస్త వైరల్ గా మారడంతో దీనిపై ఏపీ వ్యాప్తంగా దుమారం రాజుకుంది. ఇంకా ఎన్ని అపచారాలు చేస్తారని శ్రీశైలం ఆలయం సిబ్బందిపై మల్లన్న భక్తులు మండి పడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.