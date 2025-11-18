Hidma Encounter: ఏపీలో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. మావోయిస్ట్ అగ్రనేత హిడ్మా హతం..?

Top Maoist Leader Hidma Encounter: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి అడవుల్లో భారీ ఎన్ కౌంటర్ జరిగింది. ఎదురు కాల్పుల్లో మావోయిస్ట్ కేంద్ర కమిటీ నాయకుడు హిడ్మా సహా ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. హిడ్మాపై కోటి రూపాయలకు పైగా రివార్డు ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్ గఢ్, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మావోల కదిలికలపై సమాచారం అందడంతో పోలీసులు భారీ కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఏడు గంటల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. కాల్పులు ఇంకా జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఐదు నెలల క్రితం మారేడుమిల్లి వద్ద జరిగిన ఎన్ కౌంటర్ లో కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు రవి, అరుణ, మృతిచెందారు. రంపచోడవరం ఏజెన్సీలోని మారేడుమిల్లి అడవీ ప్రాంతం మావోయిస్టులకు షెల్టర్ జోన్గా ఉంది. మరోవైపు పర్యాటకంగా ప్రసిద్ధి చెందిన మారేడుమిల్లి ప్రాంతంలో ఐదు నెలల కాలంలో రెండు భారీ ఎన్ కౌంటర్ ఘటనలు జరగడం కలకలం రేపుతోంది.
మొత్తంగా మావోయిస్ట్ టాప్ లీడర్ గా అగ్ర నేతగా ఉన్న హిడ్మా హతంతో దాదాపు మావోయిస్ట్ పార్టీ ఉనికే ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. హిడ్మా గతంలో ఎంతో మంది అమాయక గిరిజనులను రాజకీయ నేతలతో పాటు పోలీసులు, భద్రతా బలగాలను మందు పాతరలతో పాటు గెరిల్లా తరహాలో చంపినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.కేంద్రంలోని ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశ భద్రతకు ముప్పుగా పరిణమించిన నక్సల్ ను ఏరివేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది.ముఖ్యంగా మారు మూల పల్లెలను పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆయుధాలు చేత పట్టిన నక్సల్స్.. ఇపుడు ఆ మారు మూల పల్లెలు అభివృద్ది నోచుకోకుండా తమ షెల్టర్ జోన్స్ గా మార్చుకున్నారు. అమాయక గిరిజనులను అడ్డం పెట్టి తమ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు.
అంతేకాదు ప్రభుత్వాలను ఎలాంటి అభివృద్ది కార్యక్రమాలను చేపట్టకుండా అడ్డుకుంటూ గిరిజనలు, ఆదివాసులకు సమాజానికి దూరం చేస్తున్నారు. మారిన పరిస్థితుల్లో నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మావోయిస్ట్ పార్టీలో గతంలో మాదిరి యూనివర్సిటీ రిక్రూట్మెంట్స్ ఆగిపోయాయి. దీంతో అడవుల్లో మారుమూల పల్లెల్లో అమాయక గిరిజనలను బలవంతంగా మావోయిస్టు పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక కేంద్రం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్ తో దేశంలో మావోయిస్ట్ ల కంచుకోటలు అని చెప్పుకునే కర్రెగుట్ట, దంతెవాడ, బస్తర్ వంటి ప్రధాన ప్రాంతాలు ప్రభుత్వ వశం అయ్యాయి. ప్రభుత్వం, పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు.. ఆధునిక టెక్నాలజీ సాయంతో మావోయిస్టులు కలుగులో దాక్కున్న వెతికి మరి ఏరి పారేస్తున్నారు. ఇప్పటికే భద్రతా బలగాల భయంతో కొంత మంది నేతలు ఆయుధాలు ఒదిలిపెట్టి జన జీవన స్రవంతిలో కలుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలకు సిద్దమని కూడా ప్రకటించారు. మరోవైపు కొన్ని నెలలు పాటు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో హిమ్మా ఎన్ కౌంటర్ జరగడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఓ రకంగా మావోయిస్టులై భద్రతా బలగాలు పై చేయి సాధించాయనే చెప్పాలి.
