English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Hidma Encounter: ఏపీలో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. మావోయిస్ట్ అగ్రనేత హిడ్మా హతం..?

Hidma Encounter: ఏపీలో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. మావోయిస్ట్ అగ్రనేత హిడ్మా హతం..?

Top Maoist Leader Hidma Encounter: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ ఎన్ కౌంటర్ జరిగింది. భద్రతా బలగాలకు కంట్లో నలుసులా తయారైన మావోయిస్ట్ టాప్  లీడర్ హిడ్మాను పోలీసులు ఎదురు కాల్పుల్ల మృతి చెందినట్టు ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్? 8వ వేతన సంఘం నుంచి తొలగింపు? ఆ భేటీతో పెరిగిన ఉత్కంఠ..!!
6
Staff Body Meeting
8th Pay Commission: 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు షాకింగ్ న్యూస్? 8వ వేతన సంఘం నుంచి తొలగింపు? ఆ భేటీతో పెరిగిన ఉత్కంఠ..!!
IPL 2026: రిషబ్ పంత్ నుండి కోహ్లీ వరకు.. ఐపీఎల్‌లో అత్యంత ఖరీదైన టాప్-10 రిటైన్ ఆటగాళ్లు వీరే!
10
IPL Expensive Players
IPL 2026: రిషబ్ పంత్ నుండి కోహ్లీ వరకు.. ఐపీఎల్‌లో అత్యంత ఖరీదైన టాప్-10 రిటైన్ ఆటగాళ్లు వీరే!
Petrol-Diesel Price Today (November 17): ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
7
Petrol Diesel Price
Petrol-Diesel Price Today (November 17): ఏపీ, తెలంగాణతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Allu Arjun: సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న అల్లు అర్జున్ ఫోన్ వాల్‌పేపర్.. ఇంతకీ ఏముందంటే..?
5
allu arjun
Allu Arjun: సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న అల్లు అర్జున్ ఫోన్ వాల్‌పేపర్.. ఇంతకీ ఏముందంటే..?
Hidma Encounter: ఏపీలో భారీ ఎన్ కౌంటర్.. మావోయిస్ట్ అగ్రనేత హిడ్మా హతం..?

Top Maoist Leader Hidma Encounter: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా  మారేడుమిల్లి అడవుల్లో భారీ ఎన్ కౌంటర్ జరిగింది.  ఎదురు కాల్పుల్లో మావోయిస్ట్‌ కేంద్ర కమిటీ నాయకుడు హిడ్మా సహా ఆరుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. హిడ్మాపై కోటి రూపాయలకు పైగా రివార్డు ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్ గఢ్‌, ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మావోల కదిలికలపై సమాచారం అందడంతో పోలీసులు భారీ కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఏడు గంటల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. కాల్పులు ఇంకా జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఐదు నెలల క్రితం మారేడుమిల్లి వద్ద  జరిగిన ఎన్ కౌంటర్ లో కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు రవి, అరుణ, మృతిచెందారు. రంపచోడవరం ఏజెన్సీలోని మారేడుమిల్లి అడవీ ప్రాంతం మావోయిస్టులకు షెల్టర్ జోన్‌గా ఉంది. మరోవైపు పర్యాటకంగా  ప్రసిద్ధి చెందిన మారేడుమిల్లి ప్రాంతంలో  ఐదు నెలల కాలంలో రెండు భారీ ఎన్ కౌంటర్ ఘటనలు జరగడం కలకలం రేపుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

మొత్తంగా మావోయిస్ట్ టాప్ లీడర్ గా అగ్ర నేతగా ఉన్న హిడ్మా హతంతో దాదాపు మావోయిస్ట్ పార్టీ ఉనికే ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. హిడ్మా గతంలో ఎంతో మంది అమాయక గిరిజనులను రాజకీయ నేతలతో పాటు  పోలీసులు, భద్రతా బలగాలను మందు పాతరలతో పాటు గెరిల్లా తరహాలో చంపినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.కేంద్రంలోని ప్రధానిగా  నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి  వచ్చిన తర్వాత దేశ భద్రతకు  ముప్పుగా పరిణమించిన నక్సల్ ను  ఏరివేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది.ముఖ్యంగా మారు మూల పల్లెలను పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆయుధాలు చేత పట్టిన నక్సల్స్.. ఇపుడు ఆ మారు మూల పల్లెలు అభివృద్ది నోచుకోకుండా తమ షెల్టర్ జోన్స్ గా మార్చుకున్నారు. అమాయక గిరిజనులను అడ్డం పెట్టి తమ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు.

అంతేకాదు  ప్రభుత్వాలను ఎలాంటి అభివృద్ది కార్యక్రమాలను చేపట్టకుండా అడ్డుకుంటూ గిరిజనలు, ఆదివాసులకు సమాజానికి దూరం చేస్తున్నారు.  మారిన పరిస్థితుల్లో నేపథ్యంలో  ప్రస్తుతం మావోయిస్ట్ పార్టీలో గతంలో మాదిరి యూనివర్సిటీ  రిక్రూట్మెంట్స్ ఆగిపోయాయి. దీంతో అడవుల్లో మారుమూల పల్లెల్లో  అమాయక గిరిజనలను బలవంతంగా మావోయిస్టు పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక కేంద్రం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్ తో దేశంలో మావోయిస్ట్ ల కంచుకోటలు అని చెప్పుకునే కర్రెగుట్ట, దంతెవాడ, బస్తర్ వంటి  ప్రధాన ప్రాంతాలు ప్రభుత్వ వశం అయ్యాయి. ప్రభుత్వం, పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు.. ఆధునిక టెక్నాలజీ సాయంతో మావోయిస్టులు కలుగులో దాక్కున్న వెతికి మరి ఏరి పారేస్తున్నారు.  ఇప్పటికే భద్రతా బలగాల భయంతో  కొంత మంది నేతలు ఆయుధాలు ఒదిలిపెట్టి జన జీవన స్రవంతిలో కలుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలకు సిద్దమని కూడా ప్రకటించారు. మరోవైపు కొన్ని నెలలు పాటు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో హిమ్మా ఎన్ కౌంటర్ జరగడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  ఓ రకంగా మావోయిస్టులై భద్రతా బలగాలు పై చేయి సాధించాయనే చెప్పాలి. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hidma Newshidma maoisthidma encounterhidma killedmadhvi hidma

Trending News