  Hidma Encounter: మారేడుమిల్లి ఎన్‌కౌంటర్‌పై సంచలనం.. మావోల సంచలన లేఖ

Maoists Sensational Letter On Hidma Encounter: దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేపిన మారేడుమిల్లి ఎన్‌కౌంటర్‌పై మావోయిస్టులు సంచలన లేఖ రాశారు. ఈ సందర్భంగా భద్రతా దళాలపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ముందే పట్టుకుని కాల్చి చంపారని ఆరోపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:37 PM IST

Hidma Encounter: మావోయిస్టులను ఎన్‌కౌంటర్‌ చేయడంతో ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఎన్‌కౌంటర్‌ చేసిన భద్రతా బలగాలపై మావోయిస్టులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మారేడుమిల్లి ఎన్‌కౌంటర్‌పై మావోయిస్టులు బహిరంగ లేఖ రాశారు. సీపీఐ మావోయిస్టు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో లేఖ విడుదలయ్యాయి. దండకారణ్యం స్పెషల్ జోనల్ సెక్రటరీ హిడ్మా అతడి భార్యను పట్టుకొని కాల్చి చంపారని ఆరోపణలు చేశారు.

Also Read: Harish Rao: భూమాత రేవంత్‌ రెడ్డికి మేత అయ్యింది.. వేల కోట్ల అవినీతి: హరీశ్ రావు

ఈనెల 15వ తేదీన నిరాయుధులైన వారిని పట్టుకొని చిత్రహింసలు గురిచేసి చంపారని లేఖలో అభయ్‌ ఆరోపించారు. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్‌కౌంటర్ అని కట్టుకథలు అల్లారని ఆరోపించారు. ఏఓబీ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు టెక్ శంకర్ సహా మరి కొంతమందిని ఇదే విధంగా పట్టుకొని హత్య చేశారని ఆరోపణలు చేశారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా దర్శకత్వం ప్రకారమే ఈ హత్యలు అని ప్రకటించారు. క్రూర హత్యాకాండను నిరసిస్తూ ఈ నెల 23వ తేదీన మావోయిస్టులు దేశవ్యాప్త బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: YS Sharmila: అరటి రైతులపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆవేదన.. చంద్రబాబుపై తీవ్ర ఆగ్రహం

ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, మనువాదులు ఫాసిస్ట్ దమనకాండ కొనసాగిస్తున్నారని అభయ్‌ విమర్శించారు. 'ఎన్ని అసత్య ప్రచారాలు చేసినా ప్రజల గుండెల్లో కామ్రేడ్ హిడ్మా చిరస్థాయిగా గుర్తుంటాడు.. భగత్ సింగ్, కొమురం భీమ్, అల్లూరి సీతారామరాజు లా చరిత్ర లాగే హిడ్మా విప్లవోద్యమంలో నిలుస్తాడు' అని తెలిపారు. మారేడుమిల్లీ మండలంలో రెండు రోజుల్లో జరిగిన వరుస ఎన్‌కౌంటర్‌లో మొత్తం 13 మంది మరణించారు. మావోయిస్టుల మృతులు అడివి హిద్మా అలియాస్‌ హిద్మన్న, సంతోష్ మడకం రాజే అలియాస్‌ రాజక్క, దేవే, మెట్టూరి జోగా రావు అలియాస్‌ టెక్ శంకర్, శంకర్, బాబు, శివ, లక్మల్ అలియాస్‌ చైత్, మల్ల అలియాస్‌ మల్లాలు ఉన్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

hidma encounterMaoists Letter On EncounterMaredmilli EncounterHidmaMavo Letter

