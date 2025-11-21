Hidma Encounter: మావోయిస్టులను ఎన్కౌంటర్ చేయడంతో ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఎన్కౌంటర్ చేసిన భద్రతా బలగాలపై మావోయిస్టులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మారేడుమిల్లి ఎన్కౌంటర్పై మావోయిస్టులు బహిరంగ లేఖ రాశారు. సీపీఐ మావోయిస్టు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో లేఖ విడుదలయ్యాయి. దండకారణ్యం స్పెషల్ జోనల్ సెక్రటరీ హిడ్మా అతడి భార్యను పట్టుకొని కాల్చి చంపారని ఆరోపణలు చేశారు.
ఈనెల 15వ తేదీన నిరాయుధులైన వారిని పట్టుకొని చిత్రహింసలు గురిచేసి చంపారని లేఖలో అభయ్ ఆరోపించారు. మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్కౌంటర్ అని కట్టుకథలు అల్లారని ఆరోపించారు. ఏఓబీ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు టెక్ శంకర్ సహా మరి కొంతమందిని ఇదే విధంగా పట్టుకొని హత్య చేశారని ఆరోపణలు చేశారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా దర్శకత్వం ప్రకారమే ఈ హత్యలు అని ప్రకటించారు. క్రూర హత్యాకాండను నిరసిస్తూ ఈ నెల 23వ తేదీన మావోయిస్టులు దేశవ్యాప్త బంద్కు పిలుపునిచ్చారు.
ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, మనువాదులు ఫాసిస్ట్ దమనకాండ కొనసాగిస్తున్నారని అభయ్ విమర్శించారు. 'ఎన్ని అసత్య ప్రచారాలు చేసినా ప్రజల గుండెల్లో కామ్రేడ్ హిడ్మా చిరస్థాయిగా గుర్తుంటాడు.. భగత్ సింగ్, కొమురం భీమ్, అల్లూరి సీతారామరాజు లా చరిత్ర లాగే హిడ్మా విప్లవోద్యమంలో నిలుస్తాడు' అని తెలిపారు. మారేడుమిల్లీ మండలంలో రెండు రోజుల్లో జరిగిన వరుస ఎన్కౌంటర్లో మొత్తం 13 మంది మరణించారు. మావోయిస్టుల మృతులు అడివి హిద్మా అలియాస్ హిద్మన్న, సంతోష్ మడకం రాజే అలియాస్ రాజక్క, దేవే, మెట్టూరి జోగా రావు అలియాస్ టెక్ శంకర్, శంకర్, బాబు, శివ, లక్మల్ అలియాస్ చైత్, మల్ల అలియాస్ మల్లాలు ఉన్నారు.
