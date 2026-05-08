/Marella Village Tree: బ్రహ్మంగారు చేసిన అద్భుతం! నరికిన చెట్టు తెల్లవారే సరికి లేచి నిల్చుంది..ఎక్కడంటే?

Marella Village Tree Miracle: ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక అపూర్వమైన ఘట్టం జరిగింది. నరికివేసి, వేళ్లతో సహా పెకిలించి పక్కన పడేసిన రావిచెట్టు.. రాత్రికి రాత్రే తిరిగి నిలబడటం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఇది ప్రకృతి వింతానా లేక ఆ బ్రహ్మంగారి మహిమ భక్తులు వేల సంఖ్యలో మారెళ్ల గ్రామానికి తరలిస్తున్నారు.
వైరల్గా మారిన ఫొటోలు ప్రకారం..ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలం మారెళ్ల గ్రామంలో ఇటీవల శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. మే 1న జరిగిన ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా హోమ కార్యక్రమాలకు రావి కలప అవసరమైంది. దీనికోసం సమీపంలోని ఒక రైతు పొలంలో ఉన్న పాత రావిచెట్టు కొమ్మలను గ్రామస్థులు నరికారు. కేవలం మోడు మాత్రమే మిగలడంతో, దాన్ని కూడా వేళ్లతో సహా పెకిలించి పక్కన పడేశారు.
రాత్రికి రాత్రే అద్భుతం
వేళ్లతో సహా నేలకొరిగిన ఆ చెట్టు, మరుసటి రోజు ఉదయానికి ఏ మనుషుల సాయం లేకుండానే యథావిధిగా నిటారుగా నిలబడటం చూసి గ్రామస్థులు విస్తుపోయారు. ఆలయ ప్రతిష్ఠ సమయంలోనే ఈ ఘటన జరగడంతో ఇది ముమ్మాటికీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి మహిమని భక్తులు నమ్ముతున్నారు.
ఈ వార్త తెలియగానే మహిళలు మంగళవాయిద్యాల మధ్య 101 బిందెల నీటితో ఊరేగింపుగా తరలివచ్చారు. ఆ రావిచెట్టుకు జలాభిషేకం చేసి, పసుపు కుంకుమలతో పూజలు నిర్వహించి జలహారతి ఇచ్చారు.
సాధారణంగా భారీ వృక్షాలు నేలకూలితే తిరిగి నిలబడటం అసాధ్యమని, అది కూడా వేళ్లు బయటపడిన తర్వాత ఇలా జరగడం అద్భుతమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సైన్స్ పరంగా చెట్టులోని గురుత్వాకర్షణ బలం లేదా వేర్ల స్థితిస్థాపకత వంటి కారణాల వల్ల అయ్యిండొచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం మారెళ్ల గ్రామం భక్తుల కోలాహలంతో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారింది. నరికినా ప్రాణం పోసుకున్న ఆ 'మహిమ' గల రావిచెట్టును చూసేందుకు జనసందోహం పోటెత్తుతోంది.
