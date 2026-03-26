Markapuram: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్‌.. 10 మంది సజీవదహనం..!

Private Travels Bus Collided With Tipper 10 Spot Dead: వరుస బస్పు ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. కర్నూల్, చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం గురించి మరువక ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కాపురం జిల్లాలో ఈరోజు ఉదయం మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. క్వారీల వద్దకు చేరుకున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఓ టిప్పర్ను ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో బస్సులో ఉన్న 10 మంది ప్రయాణీకులు సజీవ దహనం అయ్యారు. బస్సు, టిప్పర్ కూడా క్షణాల్లో పూర్తిగా దగ్ధమైపోయాయి. అయితే ప్రమాద తీవ్రత చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి పామూరు వెళ్తున్న బస్సుగా ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ప్రయాణ సమయంలో బస్సులో సుమారు 45 మంది ప్రయాణీకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.