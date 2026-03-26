English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Markapuram: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్‌.. 10 మంది సజీవదహనం..!

Private Travels Bus Collided With Tipper 10 Spot Dead: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం మార్కాపురం జిల్లాలో రాయవరం సమీపంలోని క్వారీల వద్ద ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు టిప్పర్ ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సులో మంటలు ఒక్కసారిగా చెలరేగి క్షణాల్లో పూర్తిగా దగ్ధమైంది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న 10 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 26, 2026, 07:12 AM IST

Trending Photos

Markapuram: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న టిప్పర్‌.. 10 మంది సజీవదహనం..!

Private Travels Bus Collided With Tipper 10 Spot Dead: వరుస బస్పు ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. కర్నూల్‌, చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం గురించి మరువక ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మార్కాపురం జిల్లాలో ఈరోజు ఉదయం మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. క్వారీల వద్దకు చేరుకున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఓ టిప్పర్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో బస్సులో ఉన్న 10 మంది ప్రయాణీకులు సజీవ దహనం అయ్యారు. బస్సు, టిప్పర్ కూడా క్షణాల్లో పూర్తిగా దగ్ధమైపోయాయి. అయితే ప్రమాద తీవ్రత చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి పామూరు వెళ్తున్న బస్సుగా ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ప్రయాణ సమయంలో బస్సులో సుమారు 45 మంది ప్రయాణీకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Markapuram bus accidentAndhra Pradesh road accidentprivate travels bus crashbus fire accident Indiatipper collision bus

Trending News