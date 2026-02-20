English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kakinada: మొగుడు వద్దు.. ప్రియుడే ముద్దు.!. ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌లో మహిళ హల్ చల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Kakinada: మొగుడు వద్దు.. ప్రియుడే ముద్దు.!. ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌లో మహిళ హల్ చల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Woman affair with her ex lover in prathipadu: తనను భర్త వేధిస్తున్నాడని ప్రత్తిపాడుకు చెందిన యువతి పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రియుడితోనే ఉంటానని తెల్చి చెప్పింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 08:42 PM IST
  • ప్రత్తిపాడులో వింత ఘటన..
  • ప్రియుడే కావాలంటున్న భార్య..

Kakinada: మొగుడు వద్దు.. ప్రియుడే ముద్దు.!. ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌లో మహిళ హల్ చల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Woman again wants ex boyfriend instead of her husband in Prathipadu Kakinada: సమాజంలో ఇటీవల భార్యభర్తల బంధం పూర్తిగా అభాసుపాలైంది. కొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కలకాలం ఒకరితో మరోకరు ఉండాల్సింది పోయి, హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్య భర్తను,మరికొన్ని చోట్ల భర్త తన భార్యను సుపారీలు ఇచ్చి  మరీ పైకి పంపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  పెళ్లిళ్లకు ముందే ఎఫైర్ లు పెట్టుకుని  ఇంట్లో వారికి ఎదురు చెప్పలేక పెళ్లికి రెడీ అయి తీరా.. భర్తతో ఉండలేక ఆతర్వాత గొడవలు పడుతున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడులో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలానికి చెందిన యువతికి 2025లో అన్నవరం ఆలయంలో వివాహం జరిగింది.  అనుకున్న ప్రకారం అల్లుడికి అన్నిరకాల కట్న కానుకలు ఇచ్చారు. ఇరు కుటుంబాలు ఘనంగా పెళ్లి తంతు జరిపించారు. కొన్నినెలలు కాపురం సజావుగానే సాగింది. కానీ మహిళ మాత్రం తన మాజీప్రియుడ్ని మర్చిపోలేకపోతున్నానని తన ఎఫైర్ గురించి భర్తకు చెప్పింది. అప్పటి నుంచి ఇంట్లో గొడవలు మొదలయ్యాయి.

ప్రతిరోజు భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు రోటీన్ గా మారాయి. పలుమార్లు భర్త, మహిళపై చేయిచేసుకున్నాడు. పెద్దల మధ్య పంచాయతీలు కూడా పెట్టించారు.అయిన కూడా వీరి మధ్య గొడవలు ఆగలేదు.

Nara Lokesh: మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే భక్తి , భయాలు లేవు.!. జగన్‌పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్..

కానీ ఇటీవల గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు చేరడంతో తన భర్త చంపడానికి చూస్తున్నాడని, అతనితో ఉండలేనని తన ప్రియుడితోనే ఉంటానని మహిళ ఏకంగా ప్రత్తిపాడు పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. తుని రైల్వేస్టేషన్‌ వద్ద చంపేందుకు చూశాడని ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగామారింది.

 

