Woman again wants ex boyfriend instead of her husband in Prathipadu Kakinada: సమాజంలో ఇటీవల భార్యభర్తల బంధం పూర్తిగా అభాసుపాలైంది. కొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కలకాలం ఒకరితో మరోకరు ఉండాల్సింది పోయి, హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్య భర్తను,మరికొన్ని చోట్ల భర్త తన భార్యను సుపారీలు ఇచ్చి మరీ పైకి పంపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లిళ్లకు ముందే ఎఫైర్ లు పెట్టుకుని ఇంట్లో వారికి ఎదురు చెప్పలేక పెళ్లికి రెడీ అయి తీరా.. భర్తతో ఉండలేక ఆతర్వాత గొడవలు పడుతున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడులో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలానికి చెందిన యువతికి 2025లో అన్నవరం ఆలయంలో వివాహం జరిగింది. అనుకున్న ప్రకారం అల్లుడికి అన్నిరకాల కట్న కానుకలు ఇచ్చారు. ఇరు కుటుంబాలు ఘనంగా పెళ్లి తంతు జరిపించారు. కొన్నినెలలు కాపురం సజావుగానే సాగింది. కానీ మహిళ మాత్రం తన మాజీప్రియుడ్ని మర్చిపోలేకపోతున్నానని తన ఎఫైర్ గురించి భర్తకు చెప్పింది. అప్పటి నుంచి ఇంట్లో గొడవలు మొదలయ్యాయి.
ప్రతిరోజు భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు రోటీన్ గా మారాయి. పలుమార్లు భర్త, మహిళపై చేయిచేసుకున్నాడు. పెద్దల మధ్య పంచాయతీలు కూడా పెట్టించారు.అయిన కూడా వీరి మధ్య గొడవలు ఆగలేదు.
కానీ ఇటీవల గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు చేరడంతో తన భర్త చంపడానికి చూస్తున్నాడని, అతనితో ఉండలేనని తన ప్రియుడితోనే ఉంటానని మహిళ ఏకంగా ప్రత్తిపాడు పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. తుని రైల్వేస్టేషన్ వద్ద చంపేందుకు చూశాడని ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగామారింది.
