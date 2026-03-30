Anantapur: పచ్చని కాపురంలో సిలీండర్ చిచ్చు.. వివాహిత ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

Woman suicide attempt in Anantapur:  కొన్ని రోజులుగా దంపతుల మధ్య సిలిండర్ విషయంలో విపరీతంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మనస్తాపంతో ఏకంగా ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. అనంతపురంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 04:42 PM IST
  • భార్య భర్తల మధ్య చిచ్చు పెట్టిన సిలిండర్..
  • అనంతపురంలో షాకింగ్ ఘటన..

woman attempt suicide over gas cylinder dispute in Anantapur: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు  చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా చిన్న చిన్న విసయాలకే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న గొడవలు నార్మల్ గా ఉంటనే ఉంటాయి. కొంత మంది మాట్లాడుకుని సర్దుకుంటారు. మరికొందరు అందరి ముందు దాన్ని పెద్దది చేసుకుని రచ్చచేసుకుంటారు. ఇంకా మరికొంత మంది హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారు.  సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలకు కూడా కొందరు తెరతీశారు. చిన్న చిన్న వివాదాలకు ఆత్మహత్య యత్నంకు పాల్పడటం బాగా ఫ్యాషన్ అయిపోయినట్టుంది.

తాజాగా.. ఏపీలోని అనంతపురంలో  వివాహిత ఆత్మహత్య యత్నంకు పాల్పడింది. దీనిపై స్థానికులు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. అనంతపురం జిల్లాలో తొండపాడు గ్రామానికి చెందిన హరికృష్ణ, మహాలక్ష్మి దంపతులు. కొన్ని రోజులుగా వీరి ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ విషయంలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. సిలిండర్ తీసుకురావాలని మహాలక్ష్మి తన భర్తను చాలాసార్లు కోరింది. అయితే, డబ్బులు సర్దుబాటు కాకపోవడంతో అతను వాయిదా వేస్తూ వచ్చాడు.

గత మూడు నెలలుగా మహాలక్ష్మి  కట్టెల పొయ్యిపైనే వంట చేస్తూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతోంది. ఇక దీనిపై తీవ్ర నిరాశకు గురైన మహిళ భర్త సిలిండర్ తెక పోవడంతో కోపంతో ఫినాయిల్ తాగేసింది. కొంతసేపటికి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న ఆమెను గమనించిన భర్త దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించాడు.

సమయంకు ఆమెకు చికిత్స అందించంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక వేళ ఆమె గమనించకుంటే జరిగే ఘోరంకు ఎవరు బాధ్యులని, నిండు జీవితం పోయేది కదా అంటూ స్థానికులు ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

