  Vinukonda: ఏపీలో అమానవీయం.. ఇంట్లో అశుభాలు జరుగుతున్నాయని.. కొత్త కోడల్ని ఏంచేశారో తెలుసా..?..

Vinukonda: ఏపీలో అమానవీయం.. ఇంట్లో అశుభాలు జరుగుతున్నాయని.. కొత్త కోడల్ని ఏంచేశారో తెలుసా..?..

Attack on married woman in vinukonda: మహిళను వేధింపులకు గురిచేయడమే కాకుండా ఆమెపై దాడి కూడా చేశారు.  ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లగొట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 09:03 PM IST
  • ఏపీలో మహిళపై అత్తింటివారి దారుణం..
  • కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు..

Vinukonda: ఏపీలో అమానవీయం.. ఇంట్లో అశుభాలు జరుగుతున్నాయని.. కొత్త కోడల్ని ఏంచేశారో తెలుసా..?..

Married woman kicked out from her husbands home in vinukonda: ఇటీవల సమాజంలో  చాలా దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అసలు చాలా మంది పెళ్లి చేసుకుని తమ పైశాచీకం బైటపెడుతున్నారు. ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండటం అటుంచి, ఒకరిపై మరోకరు మర్డర్ లకు ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనల వల్ల ప్రస్తుతం మొత్తం వివాహ బంధం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. దీనిపై చాలా మంది ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యలను మట్టుపెడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం రోటీన్గా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికి కూడా వరకట్నం వేధింపుల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఏపీలోని వినుకొండలో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

పల్నాడులోని వినుకొండ తిమ్మాయి పాలెంలో ఈ ఘటన సంభవించింది. వినుకొండ మండలం నడిగడ్డకు చెందిన  గుంతకాల వెంకట నారాయణ, హనుమాయమ్మ దంపతుల కూతురు గోపి లక్ష్మీ, వినుకొండ చౌడమ్మ వీధిలోని వెంకటేశ్వర్లు, శేషమ్మ ల కొడుకు కోటేశ్వర రావుకు జూన్ 4న పెళ్లి చేశారు.

వీరి  పెళ్లి సమయంలో రెండు ఎకరాల పొలం అమ్మి రూ. 12 లక్షలు, 25 సవర్ల బంగారం ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. రెండు నెలల పాటు కాపురం సజావుగా సాగింది. కానీ ఇటీవల నల్లగా ఉందని, ఇంట్లో తరచుగా చెడు జరుగుతుందని కోడల్ని వేధింపులకు గురిచేశారు.

అంతే కాకుండా అదనపు కట్నం కావాలని కూడా వేధించారు. అంతటితో ఆగకుండా నవవధువును ఇంట్లో నుంచి బైటకు పంపించివేశారు. దీంతో యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అత్తింటి వారి ముందు నిరసనలకు దిగింది. దీంతో పోలీసులు అత్తింటి వారిపై కేసుల్ని నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

