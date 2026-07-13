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Srisailam Temple: అరుదైన మాస శివరాత్రి.. శ్రీశైలంకు పొటెత్తిన భక్తులు.. వీఐపీ దర్శనాల రద్దుతో గందర గోళం..!

Huge devotees rush in srisailam temple: శ్రీశైలం భ్రమరాంబ సహిత మల్లీకార్జున స్వామి ఆలయంకు భక్తులు పొటెత్తారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. భక్తులు క్యూలైన్ లలో ఇబ్బందులు పడకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:29 PM IST
Srisailam Temple: అరుదైన మాస శివరాత్రి.. శ్రీశైలంకు పొటెత్తిన భక్తులు.. వీఐపీ దర్శనాల రద్దుతో గందర గోళం..!
Image Credit: srisailam(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Srisailam Temple: అరుదైన మాస శివరాత్రి.. శ్రీశైలంకు పొటెత్తిన భక్తులు.. వీఐపీ దర్శనాల రద్దుతో గందర గోళం..
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