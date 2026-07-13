/Srisailam Temple: అరుదైన మాస శివరాత్రి.. శ్రీశైలంకు పొటెత్తిన భక్తులు.. వీఐపీ దర్శనాల రద్దుతో గందర గోళం..!

Huge devotees rush in srisailam temple: దేశ వ్యాప్తంగా శివాలయాలన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నారు. అరుదైన మాస శివరాత్రితో పాటు ఆరుద్ర నక్షత్రం కూడా కలిసి రావడంను చాలా గొప్పదని పండితులు చెబుతున్నారు. అది కూడా శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన సోమవారం నాడు ఈ మూడు కలిసి రావడంను చాలా యోగ్యమైనదని చెప్తున్నారు. దీంతో ఉదయం నుంచి శివాలయాలు అన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లోని శివయ్య, అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకరైన అమ్మవారి తో కలిసి కొలువైన శ్రీ భ్రమరాంబ సహిత మల్లీ కార్జున స్వామి వారిని కొలుచుకునేందుకు భక్తులు నంద్యాలలోని శ్రీశైలంకు పొటెత్తారు. దీంతో కిలోమీటర్ల కొలది ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
భక్తులు భారీగా తరలి వస్తుండటంతో ఇప్పటికే శ్రీశైలం ఆలయ అధికారులు శనివారం, ఆది, సోమవారం కూడా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, స్పర్షనాల్ని రద్దు చేశారు. దీంతో సామాన్య భక్తుల క్యూలైన విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అంతే కాకుండా సిఫారసు లేఖలు ఉన్నవారికి మాత్రం స్వామి వారికి అలంకార దర్శనంకు అనుమతిస్తున్నామని తెలిపారు.
అయితే ఇప్పటికే మన మిత్ర, వాట్సాప్, ఆన్ లైన్ ద్వారా స్పర్ష దర్శనాలు పొందిన వారికి మాత్రమే రద్దీని బట్టి నెమ్మదిగా దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ మూడు పుణ్యమైన అరుదైన కలయికలు సోమవారం నాడు కలిసి రావడంతో శ్రీశైలంలో భక్తులు రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. భక్తులకు సాధారణ దర్శనానికి 4 నుంచి 5 గంటల సమయం పడుతుంది. క్యూలైన్ లో ఉన్న భక్తులు శ్రీశైలం సిబ్బంది తాగునీరు, మజ్జిగలను అందిస్తున్నారు.
మరోవైపు స్పర్ష దర్శనాలు, వీఐపీ దర్శనాల సిఫారసు లేఖలు తీసుకొని వచ్చిన భక్తులు అధికారుల వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు నిర్ణయంతో గందర గోళంకు గురయ్యారు. తాము ముందస్తుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నామని, సడెన్ గా దర్శనాలు క్యాన్షిల్ అంటే ఎలా అని ఆలయ అధికారులతో పలు చోట్ల తమ గోడును చెప్పుకున్నారు.
మొత్తంగా సోమవారం, ఆరుద్ర నక్షత్రం, మాస శివరాత్రి నేపథ్యంలో భక్తులంతా ఎక్కడ చూసిన శివాలయాల్లో.. హర హర మహాదేవ..అంటూ శివ నామస్మరణతో భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.
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