Cyber Fraud: సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఉద్యోగి.. డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో రూ. 1.31 కోట్లు టోకరా..!

Cyber Fraud In Srikakulam: సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకు రెచ్చిపోతున్నారు. అమాయక ప్రజల్నిఆసరాగా చేసుకొని వారు పాల్పడుతున్న మోసాలకు అంతు లేకుండా పోతోంది. మెట్రోపాలిటిన్ నగరాల్లోనే కాదు మారుమూల పల్లెల్లోనూ మోసాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులే టార్గెట్గా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ సైబర్ ఫ్రాడ్ వెలుగుచూసింది. కాశీబుగ్గకు చెందిన ఆర్మీ రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి సైబర్ క్రిమినల్స్ కుచ్చు టోపీ పెట్టారు. పలు దఫాలుగా ఆయన నుంచి కోటి 31 లక్షల 85వేల రూపాయలు కాజేశారు.
కాశీబుగ్గలోని రోటరీ నగర్కు చెందిన దువ్వాడ షణ్ముఖరావుకు మార్చి నెలలో ఒక వాట్సాప్ వీడియో కాల్ వచ్చింది. ఆ కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన షణ్ముఖరావుకు అవతలి వ్యక్తులు తాము పోలీసులమని నమ్మబలికారు. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కేసులో మీ ఫోన్ నెంబర్ ఉందని చెప్పడంతో ఆయన భయపడ్డారు. అంతేకాకుండా ఈ కేసులో ఇప్పటికే కొందరిని అరెస్ట్ చేయగా, వారి అకౌంట్ నుంచి మీ బ్యాంకు అకౌంట్కు డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్లు ఆధారాలు గుర్తించామని, మీ బ్యాంక్ పాస్ బుక్తో పాటు ఆధార్ కార్డు వివరాలు కావాలని అడిగారు.
దీంతో భయపడిపోయిన బాధితుడు తన బ్యాంక్, ఆధార్ కార్డ్ డీటైల్స్ పంపించాడు. ఆ తర్వాత కాల్ కట్ చేసిన సైబర్ క్రిమినల్స్.. సీబీఐ అధికారులమంటూ మరుసటి రోజు మళ్లీ కాల్ చేశారు. మిమ్మల్ని డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నామంటూ ఓ ఫేక్ వారెంట్ చూపించారు. అది చూసి భయపడ్డ బాధితునికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఇక అది గమనించిన సైబర్ కేటుగాళ్లు వెంటనే తమ ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఈ కేసు నుంచి మీరు బయటపడాలంటే మేము అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశారు.
ఇలా సుమారు రెండు నెలల వ్యవధిలో షణ్ముఖరావు తన ఎల్ఐసీ బాండ్స్, బంగారు ఆభరణాలు అమ్మి కోటి 31 లక్షల 85వేల రూపాయలను సైబర్ నేరగాళ్లకు బదిలీ చేశారు. ఈ విషయం బయటకు తెలిస్తే తన పరువు పోతుందని భావించిన బాధితుడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు.. ఎవరికీ చెప్పలేదు. అయితే ఇంత సొమ్ము కాజేసినా సరిపోని ఆ కేటుగాళ్లు మరోసారి షణ్ముఖరావుకు కాల్ చేశారు. ఆయన చెల్లించిన డబ్బుకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలని, అందుకు మరికొంత డబ్బు పంపాలని డిమాండ్ చేశారు. అప్పటికే తన దగ్గరున్న దాంతో పాటు తెలిసిన వారి దగ్గర తీసుకుని భారీ మొత్తంలో చెల్లించిన ఆయన.. ఇకపై ఏం చేయాలో తెలియక బంధువుల దగ్గర తన గోడు వెళ్లబుచ్చుకున్నారు. అదంతా విన్న వారు అదొక సైబర్ మోసంగా భావించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న కాశీబుగ్గ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితుడి దగ్గరి నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు కాల్ చేసిన ఫోన్ నెంబర్లతో పాటు బ్యాంకు అకౌంట్స్ డీటెయిల్స్ను సేకరించారు. తెలియని నెంబర్ల నుంచి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయొద్దని.. అసలు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేదే లేదన్నారు. ఎవరికైనా ఇలాంటి ఫోన్ కాల్స్ వస్తే వెంటనే తమకు తెలియజేయాలని కాశీబుగ్గ పోలీసులు చెప్పారు.
