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Srisailam Temple: శ్రీ శైలంలో భారీగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. ఇక నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఆ సేవలు నిలిపివేత.!.

Huge devotees rush in srisailam temple:  ఒకవైపు సోమవారం మరోవైపు సమ్మర్ సెలవులు ముగుస్తుండటంతో శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయంకు భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. దీంతో అధికారులు భక్తులకు పలు సూచనలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 08, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:40 PM IST
Srisailam Temple: శ్రీ శైలంలో భారీగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. ఇక నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఆ సేవలు నిలిపివేత.!.
Image Credit: srisailam(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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