/Srisailam Temple: శ్రీ శైలంలో భారీగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. ఇక నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఆ సేవలు నిలిపివేత.!.

Massive devotees rush in srisailam temple in nandyal: ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన ఆలయాలు భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఒకవైపు సమ్మర్ సెలవులు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఇక వీకెండ్ నేపథ్యంలో కూడా ఆలయాలకు భక్తులు పొటెత్తారు. ఈ క్రమంలో నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం భ్రమరాంబ సహిత మల్లీకార్జున స్వామి వారి ఆలయంలో భారీగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఒకవైపు అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకరైన అమ్మవారు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లోని శివయ్య ఒక ప్రదేశంలో నెలకొన్న పుణ్యస్థలం కావడంతో భారీగా భక్తులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి కాకుండా,చుట్టుపక్కల ప్రాంతం నుంచి కూడా తరలి వస్తారు.
ముఖ్యంగా సోమవారం, ఆదివారంలో విపరీతంగా రద్దీ నెలకొని ఉంటుంది. ఇప్పటికే రద్దీ నేపథ్యంలో స్పర్ష దర్శనాలపై అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మరోసారి శ్రీశైలంలో ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ పెరిగి పోవడంతో ఆలయ బోర్డ్ అధికారులు మరోసారి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రద్దీ దృష్ట్యా శని, ఆది, సోమవారాల్లో ఆర్జిత అభిషేకాలు, కుంకుమార్చనలను నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. అంతే కాకుండా.. ప్రస్తుతం ఉచిత దర్శనానికి 5 గంటలు, టికెట్ దర్శనానికి 3 గంటల సమయం పడుతోందని వెల్లడించారు. భక్తులు ఇట్టి విషయాల్ని గమనించి తమ దర్శనాలు ప్లాన్ చేసుకొవాలని సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు శ్రీశైలంలో ఇటీవల ఆలయ అధికారిక ఆన్ లైన్ వెబ్ సైట్ బుకింగ్ లాంటి ఫెక్ బుకింగ్ సైట్ ను సైబర్ కేటుగాళ్లు క్రియేట్ చేసి భక్తులను బురిడి కొట్టించారు. ఇలాంటి వాటితో అప్రమత్తంగా ఉండాలని శ్రీ శైలం ఆలయ అధికారులు సూచించారు. దర్శనం కల్పిస్తామని, వసతి కల్పిస్తామని చెబుతున్న తెలియని వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
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