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ఎగువన భారీ వర్షాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద ఉగ్రరూపం

Polavaram Project Water Flow: ఏపీ జీవనాడీ పోలవరం ప్రాజెక్టులో గోదావరి ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంది. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో పోలవరం ప్రాజెక్టులో వరద పోటెత్తుతోంది. దీని కారణంగా అక్కడ జరుగుతున్న పనులకు ఆటంకం ఏర్పడగా.. కొన్ని సామగ్రి నీటిలో కొట్టుకుపోయింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 07, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:54 PM IST
ఎగువన భారీ వర్షాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద ఉగ్రరూపం
Image Credit: Polavaram Project Water FlowSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఎగువన భారీ వర్షాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద ఉగ్రరూపం
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