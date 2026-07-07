/ఎగువన భారీ వర్షాలు.. పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద ఉగ్రరూపం

Polavaram Project: మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలతో గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ వరద నీటితో పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. ఈ ఏడాది సీజన్లోనే తొలిసారిగా పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్దకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. మహారాష్ట్రతో పాటు ముంబై పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రాజెక్టు వద్ద నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం పోలవరం స్పిల్వే వద్ద నీటిమట్టం 26.69 మీటర్లకు చేరింది. అటు ఎగువ కాపర్ డ్యామ్ వద్ద నీటి మట్టం 26.80 మీటర్లుగా నమోదైంది.
వరద ఉధృతి క్షణక్షణానికి పెరుగుతుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ స్పిల్వేలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 48 గేట్లను ఎత్తివేసి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సీజన్లో ఒకేసారి 48 గేట్లను ఎత్తేయడం ఇదే తొలిసారి. స్పిల్ ఛానల్ మీదుగా ప్రవాహం అత్యంత భీకరంగా సాగుతుండగా.. ఈ ఉధృత ప్రవాహానికి కింద పనుల రవాణా కోసం తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన మట్టి రోడ్డు పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. దీంతోపాటు నీటి ప్రవాహం కోసం వేసిన భారీ ఐరన్ తూరలు, ఐరన్ పైపులు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి.
తాత్కాలిక రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో స్పిల్ ఛానల్ కింద నుంచి పనుల కోసం వెళ్లే మార్గం పూర్తిగా మూసుకుపోయింది. రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. ప్రస్తుతానికి కేవలం స్పిల్వే మీదుగా వెళ్లే రోడ్డు మార్గం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అక్కడ ఎర్త్ కమ్ రాక్ఫిల్ డ్యామ్ పనులు జరగాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ వరద ప్రభావం ఆ పనులపై పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు లీకేజ్ లేదా సీపేజ్ నీటిని తోడేందుకు డీ-వాటరింగ్ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన ప్రారంభించారు.
'పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పనుల్లో కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త వేగాన్ని అందుకుంది. 2027 నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి, ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేస్తాం' అని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను క్షేత్రస్థాయిలో మంత్రి పరిశీలించారు. పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సుదీర్ఘ సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం వైఎస్ జగన్ పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
'గొడ్డలి పార్టీ విధ్వంసకర పాలనలో సర్వనాశనమైన పోలవరాన్ని మళ్లీ తాము గాడిలో పెట్టాం' అని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. ఐదేళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కేవలం 2 శాతం పనులు మాత్రమే చేస్తే కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టిన ఈ రెండు ఏళ్లలోనే ఏకంగా రూ. 6,970 కోట్లు ఖర్చు చేసి 15 శాతం పనులు పూర్తి చేసిందని గణాంకాలతో సహా వివరించారు. ధ్వంసమైన పాత డయాఫ్రం వాల్ స్థానంలో కేవలం 440 రోజుల్లోనే రూ.990 కోట్లతో కొత్త డయాఫ్రం వాల్ను నిర్మించి రికార్డు సృష్టించామని వెల్లడించారు.
'ఏడాది కాలంలోనే మెయిన్ డ్యామ్ గ్యాప్-1 పనులు 48 శాతం, గ్యాప్-2 పనులు 29 శాతం పూర్తి చేశాం. సీఎం చంద్రబాబు నిరంతర పర్యవేక్షణ, పలుమార్లు ఢిల్లీ పర్యటనలతోనే కేంద్రం నుంచి నిధులు త్వరితగతిన మంజూరవుతున్నాయి' అని మంత్రి రామనాయుడు వివరించారు. 2027లో పోలవరం పూర్తయ్యే నాటికి తొలిదశ ఆర్అండ్ఆర్ ప్రక్రియను కూడా వంద శాతం పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. 2027 పుష్కరాల నాటికి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి ఏపీ జీవనాడీ అయిన పోలవరాన్ని జాతికి అంకితం చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.