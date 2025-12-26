Greater Vijayawada: గ్రేటర్ నగరంగా విజయవాడ.. 7 మండలాలు..50 పైగా గ్రామాలు విలీనం..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరో మహా నగరానికి అంకురార్పణ జరగబోతుంది. విజయవాడను విస్తరించడానికి ఏర్పాట్లు జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ విజయవాడ ఏర్పాటు ప్రాధాన్యం.. ప్రతిపాదనలకు సంబంధించిన నివేదికను చంద్రబాబుకు సమర్పించారు. ఇప్పటికే గన్నవరం, పెనమలూరు, మైలవరం నియోజకవర్గాల పరిధిలోని 75 గ్రామాలు నగరంలో అనధికారికంగా కలిసిపోయాయి. ఈ గ్రామాలను అధికారికంగా గ్రేటర్ విజయవాడలో చేర్చడం వల్ల అభివృద్ధికి మరింత ఊతం లభిస్తుందని స్థానిక MLA. MPలు అభిప్రాయపడ్డారు. కృష్ణాజిల్లాలోని గన్నవరం మండలం, ఉంగుటూరు మండలం, విజయవాడ రూరల్ మండలం, కంకిపాడు మండలం, పెనమలూరు మండలం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని జి.కొండూరు మండలం, ఇబ్రహీంపట్నం మండలాల్లోని గ్రామాలను విలీనం చేయాలనే ప్రతిపాదించారు.
గ్రేటర్ విజయవాడ ఏర్పాటుతో ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని సీఎంకు అందించిన నివేదికలో ప్రస్తావించారని తెలుస్తోంది. నగరానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల విషయంలో సమస్యలు ఉన్నాయని.. తాగునీటి సరఫరా, రోడ్లు, వీధి దీపాలు, చెత్త నిర్వహణ, డ్రైనేజీ వంటి కొరత ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల మధ్య పరిపాలనా విభజన వల్ల పోలీసు, రవాణా, శాంతిభద్రతలు, విమానాశ్రయ నిర్వహణ వంటి విషయాల్లో ప్రోటోకాల్ సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రేటర్ విజయవాడ ఏర్పాటుతో ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయని భావిస్తున్నారు. అయితే సీఎం చంద్రబాబు గ్రేటర్ విజయవాడ ఏర్పాటుపై సానుకూలంగా ఉన్నారని సమాచారం.
కాగా దీర్ఘకాలంగా గ్రేటర్ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు పెండింగ్ లో వుంది. నగర పరిసరాల్లోని 74 గ్రామాలు విలీనమై గ్రేటర్ విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు జరగాలని ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ఇది జరిగితే పారిశ్రామిక కారిడార్లు, ఐటీ పార్కులు, లాజిస్టిక్స్ హబ్లు, పర్యాటక పెట్టుబడులకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించి, ఉపాధి అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగనున్నాయి. దీంతో పాటు సమగ్ర నీటి సరఫరా, వరద నియంత్రణ చర్యలు సమర్థవంతంగా అమలు చేయటానికి వీలు కలుగుతుందనేది అధికారుల వాదన.
