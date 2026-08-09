Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Tomorrow Bandh: మెడికో ప్రియాంక మృతి.. రేపు బంద్‌కు వైసీపీ పిలుపు

Tomorrow Bandh: మెడికో ప్రియాంక మృతి.. రేపు బంద్‌కు వైసీపీ పిలుపు

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:53 PM IST
Tomorrow Bandh: మెడికో ప్రియాంక మృతి.. రేపు బంద్‌కు వైసీపీ పిలుపు

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
YS Jagan: మెడికో ప్రియాంక మృతిపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం
2
3
4
5