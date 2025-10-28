English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  Cyclone Montha: తీవ్ర తుఫాన్‌గా మొంథా.. ఏపీలో హైఅలర్ట్.. ఆ 6 గంటలు జాగ్రత్త..!



Cyclone Montha: మొంథా తుఫాన్‌ క్రమంగా తీవ్ర రూపం దాల్చుతూ తీరం వైపు దూసుకొస్తుంది. దీంతో ఏపీకి రెడ్‌ అలర్ట్ జారీ చేశారు అధికారులు. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా మొంథా పెను తుఫాన్‌గా మారిపోయింది.. గత 6 గంటల్లో గంటకు 12 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఉత్తర–వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:07 PM IST



Cyclone Montha Update: మొంథా తుఫాన్‌ క్రమంగా తీవ్ర రూపం దాల్చుతూ తీరం వైపు దూసుకొస్తుంది. దీంతో ఏపీకి రెడ్‌ అలర్ట్ జారీ చేశారు అధికారులు. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా మొంథా పెను తుఫాన్‌గా మారిపోయింది.. గత 6 గంటల్లో గంటకు 12 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఉత్తర–వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది.. తుఫాన్ ప్రస్తుతం.. మచిలీపట్నంకి దక్షిణ–ఆగ్నేయంగా 160 కిలో మీటర్ల దూరంలో.. కాకినాడకి దక్షిణ–ఆగ్నేయంగా 240 కిలో మీటర్ల దూరంలో.. విశాఖపట్నంకి దక్షిణ–దక్షిణ పశ్చిమంగా 320 కిలో మీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది.

ఇక, గోపాల్‌పూర్ (ఒడిశా) కి దక్షిణ–దక్షిణ పశ్చిమంగా 530 కిలో మీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది మొంథా పెను తుఫాన్‌.. ఈరోజు సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయంలో మచిలీపట్నం – కళింగపట్నం మధ్య, కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో మొంథా తుఫాన్‌ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.. తీర దాటే సమయానికి గాలివేగం గంటకు 90–100 కిలో మీటర్ల నుంచి గరిష్టంగా 110 కిలో మీటర్ల వరకు వీస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు..

ఇప్పటికే విశాఖపట్నం సహా తీర ప్రాంతంలోని జిల్లాలపై మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.. దీంతో, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.. మరోవైపు కాకినాడకు గ్రేట్ డేంజర్‌ సిగ్నల్ జారీ చేశారు అధికారులు.. కాకినాడ పోర్టులో 10వ నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయగా.. విశాఖ, గంగవరం, భీమునిపట్నం, కళింగపట్నంలో డేంజర్‌ సిగ్నల్ 9 జారీ చేశారు.. మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం ఓడరేవుకు 8వ నంబర్‌ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

జిల్లాల వారీగా తదుపరి 3-6 గంటల్లో అత్యధిక ప్రభావ హెచ్చరికలు..
1. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో అత్యధికంగా 160.53 మి.మీ. వర్షపాతం, గంటకు 80.85 కి.మీ. గాలి వేగం, సముద్రంలో 3.16 మీ. ఎత్తు అలలు అంచనా వేయబడ్డాయి. ఈ జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
2.  కృష్ణా జిల్లాలో 113.53 మి.మీ. వర్షపాతం, అత్యధికంగా గంటకు 94.3 కి.మీ. గాలి వేగం, 2.9 మీ. అలలు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
3. కోనసీమ జిల్లాకు 48.54 మి.మీ. వర్షపాతం, గంటకు 80.23 కి.మీ. గాలి వేగం, 4.03 మీ. అలలు అంచనా వేశారు. ఇక్కడ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
4. కాకినాడ జిల్లాలో 25.22 మి.మీ. వర్షం, గంటకు 70.85 కి.మీ. గాలి, 3.95 మీ. అలలు అంచనా వేశారు. ఈ జిల్లాకు కూడా రెడ్ అలర్ట్ అమలులో ఉంది.
5. విశాఖపట్నం జిల్లాలో 34.91 మి.మీ. వర్షం, గంటకు 66.13 కి.మీ. గాలి, 4.07 మీ. అలలు అంచనా వేశారు. ఇక్కడ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
6. శ్రీకాకుళం/విజయనగరం సహా ఇతర జిల్లాలలో 43.81 మి.మీ. వర్షం, గంటకు 50.47 కి.మీ. గాలి, 4 మీ. అలలు అంచనా వేయబడ్డాయి. ఇక్కడ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.

* కంట్రోల్ సెంటర్లు: APSDMA & RTGS  24x7 పనిచేస్తున్నాయి. జిల్లా కంట్రోల్ సెంటర్లు కూడా చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
* బలగాల మోహరింపు: NDRF (11 బృందాలు), SDRF (12 బృందాలు), అగ్నిమాపక (145), బోట్లు (373) సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
* విద్యుత్: విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు త్వరిత ప్రతిస్పందన సిబ్బంది మరియు మొబైల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌లు/జనరేటర్లు సిద్ధంగా ఉంచబడ్డాయి.
* ఆరోగ్యం: 242 వైద్య శిబిరాలు, 108/104/102 అంబులెన్స్‌లు మరియు 283 RRTలు (Rapid Response Teams) అందుబాటులో ఉన్నాయి.
* 2101 పునరావాస కేంద్రాలు గుర్తించబడగా, 256 తెరవబడ్డాయి. 6,666 మందికి ఆశ్రయం కల్పించబడింది.
* ప్రసవ తేదీకి 7 రోజుల కన్నా తక్కువ గడువు ఉన్న 3,361 మందికి పైగా గర్భిణీ స్త్రీలను తీరం దాటే ముందే ఆసుపత్రులకు సురక్షితంగా తరలించారు.
* కేంద్రాలలో పిల్లలు, వృద్ధులు మరియు బలహీన వర్గాల వారికి వేడి భోజనం అందించడానికి కమ్యూనిటీ వంటశాలలు  ప్రారంభించబడ్డాయి.

ప్రజలకు ముఖ్యమైన సూచనలు.. 
1. మత్స్యకారులు తీరానికి సురక్షితంగా చేరుకోవాలి మరియు సముద్రంలోకి వెళ్లకూడదు.
2. అధిక గాలులు/వర్షాలు ఉన్న సమయంలో తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకోండి.
3. లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులు దగ్గరలో ఉన్న సైక్లోన్ షెల్టర్లకు తరలింపులో అధికారులకు సహకరించండి.

అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్ నంబర్‌లు:
 * రాష్ట్ర నియంత్రణ గది (State Control Room): 1070
 * జిల్లా నియంత్రణ గది (District Control Room): 1077
 * పోలీస్ (Police): 112
 * అంబులెన్స్ (Ambulance): 108
 * అగ్నిమాపక దళం (Fire): 101

