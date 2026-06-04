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AP Rains: నేడు ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు.. హెచ్చరికలు జారీ!

AP Rains: ఏపీలో వింత వాతావరణం నెలకొంది. ఓ వైపు ఎండలు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తుండగా.. మరోవైపు అకాల వర్షాలు ప్రజలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. తాజాగా నేడు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:34 AM IST
AP Rains: నేడు ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు.. హెచ్చరికలు జారీ!
Image Credit: Meteorological Department Has Predicted Heavy Rains In Several Districts Of Ap Today (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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